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Выступление нового премьер-министра Великобритании Лиз Трасс перед резиденцией на Даунинг-стрит в Лондоне
Выступление Лиз Трасс перед резиденцией на Даунинг-стрит в ЛондонеФото: TOBY MELVILLE/REUTERS
ПолитикаВеликобритания

Трасс пообещала вывести Великобританию из кризиса

Жан Рофе
19 мин. назад

Новая глава правительства Соединенного Королевства Лиз Трасс выступила с первой речью на посту. Она пообещала снизить налоги и преодолеть энергетический кризис.

https://www.dw.com/ru/trass-poobesala-vyvesti-velikobritaniu-iz-krizisa/a-63037108

Лиз Трасс в своей первой речи на посту премьер-министра Великобритании обозначила ключевые приоритеты внутренней политики своего правительства. Выступая перед резиденцией на Даунинг-стрит в Лондоне во вторник, 6 сентября, она пообещала снизить налоги, преодолеть энергетический кризис, вызванный "путинской войной", и реформировать Национальную службу здравоохранения (NHS).

Отдав должное своему предшественнику Борису Джонсону и назвав его весьма влиятельным премьером, Трасс подчеркнула, что Великобританию "делает великой" фундаментальная вера в свободу, предпринимательство и честное соблюдение правил. "Настало время решить проблемы, которые тормозят Британию", - заявила она, добавив, что "это, конечно, будет нелегко, но мы справимся".

За несколько часов до этого Трасс официально вступила в должность в ходе аудиенции с королевой Елизаветой II. Встреча прошла в замке Балморал - летней королевской резиденции в Шотландии. Чуть ранее там же Елизавета II приняла отставку Бориса Джонсона, об уходе которого стало известно в июле.

"Страна возможностей"

Новое правительство, как отметила Трасс, "превратит Великобританию в амбициозную страну с высокооплачиваемой работой, безопасными улицами и возможностями, которых заслуживает каждый из ее граждан".

По словам Трасс, еще на этой неделе ее кабинет примет меры против огромных счетов за электроэнергию, порожденных "ужасной войной" России против Украины. "Я уверена, что вместе мы сможем пережить этот шторм. Мы сможем восстановить нашу экономику и стать современной блестящей Великобританией, которой, я знаю, мы можем быть", - сказала премьер-министр Соединенного Королевства.

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Запись выступления Лиз Трасс на сайте британского правительства.

Prime Minister Liz Truss’s statement: 6 September 2022
www.gov.uk
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