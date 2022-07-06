Комментарий: Борис Джонсон затянул со своей отставкой

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Быстрая смена правительства должна не допустить паралича внешней политики Великобритании. Борису Джонсону нужно немедленно уйти в отставку - и как лидеру партии, и как премьеру, уверен Бернд Ригерт.
Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании, потерпел неудачу из-за Бориса Джонсона. Не поражение на выборах или оппозиция свалили консервативного политика-популиста, а его собственный характер. В конце концов после череды скандалов, сопровождавших Джонсона все три года пребывания на посту премьер-министра Великобритании, его стали считать лжецом, человеком, отрицающим очевидные вещи и стремящимся замять неблаговидные дела.
Его кабинет министров и собственная Консервативная партия пришли к выводу, что за политика, перспективного для тори в начале пребывания в должности британского премьера, в конце было только совестно. Борис Джонсон, который, безусловно, обладает политическим талантом и мог завоевать власть и убеждать людей, в итоге погряз в хаотических хитросплетениях из лжи, невыполненных обещаний и надменного самодовольства.
В эту картину вписывается и тот факт, что теперь он, по-видимому, намерен еще несколько месяцев оставаться на Даунинг-стрит 10 "хромой уткой", пока консерваторы на очередной партийной конференции не изберут себе нового лидера. Джонсон считает себя незаменимым, цепляется за власть и не осознает, почему он должен уйти, и что он несет ответственность за то, что должен уйти.
В своей речи, посвященной отставке, вину за нее Джонсон возложил на "стадный инстинкт" в рядах тори (массовые отставки в последние дни министров-консерваторов в знак протеста против действий премьера. - Ред.). В этой ошибочной оценке он трагически напоминает Дональда Трампа, своего популистского примера для подражания. Как и Трамп, Джонсон не хочет признавать, что его время ушло. Как и Трамп, Джонсон, похоже, ничуть не обеспокоен тем ущербом, который его хаотический уход наносит политической системе Великобритании.
Джонсон сдержал свое обещание, данное в 2019 году, и сделал возможным "Брекзит", то есть выход Соединенного Королевства из Европейского Союза. То, чего не удалось его незадачливой, но демонстрировавшей ответственное поведение предшественнице Терезе Мэй, получилось у нестандартно действовавшего Бориса Джонсону. Он подписал с Брюсселем договор о выходе Великобритании из ЕС, который, как Джонсон прекрасно знал, сам он никогда не сможет или не захочет соблюдать.
Соглашение создает виртуальную товарную и таможенную границу между Великобританией и Северной Ирландией, являющейся частью Соединенного Королевства и при этом остающейся, согласно документу, частью единого внутреннего рынка ЕС. На самом деле это положение неприемлемо для сторонников "Брекзита", которые позволили себе быть ослепленными умелым популистом Джонсоном. Консервативную же партию он, тем не менее, привел к блестящей победе на парламентских выборах.
Но с тех пор все пошло под откос. Борис Джонсон хотел этой весной просто в одностороннем порядке разорвать договор с ЕС, отделавшись при этом несколькими непринужденными и пустыми фразами. Теперь разрыва не случится, потому что правительство в Лондоне, которое будет продолжать исполнять свои обязанности, больше не в состоянии сделать это.
И в ЕС сейчас есть некоторое облегчение, даже радость, что премьерство Джонсона ушло в историю. Однако надеяться на то, что его преемник будет соблюдать соглашение по "Брекзиту", было бы преждевременным. На данный момент невозможно предсказать, улучшатся или, напротив, ухудшатся отношения между ЕС и Великобританией при новом правительстве в Лондоне.
Через пандемию коронавируса Борис Джонсон провел свою страну извилистым курсом. Сначала он не воспринял проблему всерьез, но потом премьеру удалось организовать кампанию по вакцинации населения, которая увенчалась успехом раньше, чем в континентальной Европе. При этом Джонсон нарушал установленные его же правительством правила локдауна, устраивая вечеринки в своей официальной резиденции, что в политическом смысле сломало ему шею.
Новому британскому премьер-министру придется иметь дело с высокой инфляцией, спадом во внешней торговли после Брекзита, напряженной геополитической ситуацией после вторжения России в Украину, мировым продовольственным кризисом и поэтапным отказом от использования ископаемого топлива.
Во внешней политике уход Джонсона парализует действия Великобритании на несколько месяцев. Фаза неопределенности продлится до тех пор, пока в Лондоне не будет сформировано новое правительство. Это весьма некстати ввиду многочисленных кризисов и острой необходимости сотрудничества на международном уровне. Джонсон частично признал, что настоящее выглядит безрадостным, но, по крайней мере, увидел "золотое будущее" для следующего правительства.
Борис Джонсон не делал тайны из того, что подражал великому британскому премьеру Уинстону Черчиллю, иногда даже имитируя его походку и жесты. Но одного этого, естественно, недостаточно. В отличие от Черчилля, у Джонсона не было ни твердых принципов, ни глубоких убеждений, ни совести.
Автор: Бернд Ригерт, обозреватель DW
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