Комментарий: Борис Джонсон затянул со своей отставкой

Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании, потерпел неудачу из-за Бориса Джонсона. Не поражение на выборах или оппозиция свалили консервативного политика-популиста, а его собственный характер. В конце концов после череды скандалов, сопровождавших Джонсона все три года пребывания на посту премьер-министра Великобритании, его стали считать лжецом, человеком, отрицающим очевидные вещи и стремящимся замять неблаговидные дела.

Джонсон считает себя незаменимым и цепляется за власть

Его кабинет министров и собственная Консервативная партия пришли к выводу, что за политика, перспективного для тори в начале пребывания в должности британского премьера, в конце было только совестно. Борис Джонсон, который, безусловно, обладает политическим талантом и мог завоевать власть и убеждать людей, в итоге погряз в хаотических хитросплетениях из лжи, невыполненных обещаний и надменного самодовольства.

Бернд Ригерт

В эту картину вписывается и тот факт, что теперь он, по-видимому, намерен еще несколько месяцев оставаться на Даунинг-стрит 10 "хромой уткой", пока консерваторы на очередной партийной конференции не изберут себе нового лидера. Джонсон считает себя незаменимым, цепляется за власть и не осознает, почему он должен уйти, и что он несет ответственность за то, что должен уйти.

В своей речи, посвященной отставке, вину за нее Джонсон возложил на "стадный инстинкт" в рядах тори (массовые отставки в последние дни министров-консерваторов в знак протеста против действий премьера. - Ред.). В этой ошибочной оценке он трагически напоминает Дональда Трампа, своего популистского примера для подражания. Как и Трамп, Джонсон не хочет признавать, что его время ушло. Как и Трамп, Джонсон, похоже, ничуть не обеспокоен тем ущербом, который его хаотический уход наносит политической системе Великобритании.

У Джонсона были и успехи

Джонсон сдержал свое обещание, данное в 2019 году, и сделал возможным "Брекзит", то есть выход Соединенного Королевства из Европейского Союза. То, чего не удалось его незадачливой, но демонстрировавшей ответственное поведение предшественнице Терезе Мэй, получилось у нестандартно действовавшего Бориса Джонсону. Он подписал с Брюсселем договор о выходе Великобритании из ЕС, который, как Джонсон прекрасно знал, сам он никогда не сможет или не захочет соблюдать.

Соглашение создает виртуальную товарную и таможенную границу между Великобританией и Северной Ирландией, являющейся частью Соединенного Королевства и при этом остающейся, согласно документу, частью единого внутреннего рынка ЕС. На самом деле это положение неприемлемо для сторонников "Брекзита", которые позволили себе быть ослепленными умелым популистом Джонсоном. Консервативную же партию он, тем не менее, привел к блестящей победе на парламентских выборах.

Но с тех пор все пошло под откос. Борис Джонсон хотел этой весной просто в одностороннем порядке разорвать договор с ЕС, отделавшись при этом несколькими непринужденными и пустыми фразами. Теперь разрыва не случится, потому что правительство в Лондоне, которое будет продолжать исполнять свои обязанности, больше не в состоянии сделать это.

И в ЕС сейчас есть некоторое облегчение, даже радость, что премьерство Джонсона ушло в историю. Однако надеяться на то, что его преемник будет соблюдать соглашение по "Брекзиту", было бы преждевременным. На данный момент невозможно предсказать, улучшатся или, напротив, ухудшатся отношения между ЕС и Великобританией при новом правительстве в Лондоне.

Через пандемию коронавируса Борис Джонсон провел свою страну извилистым курсом. Сначала он не воспринял проблему всерьез, но потом премьеру удалось организовать кампанию по вакцинации населения, которая увенчалась успехом раньше, чем в континентальной Европе. При этом Джонсон нарушал установленные его же правительством правила локдауна, устраивая вечеринки в своей официальной резиденции, что в политическом смысле сломало ему шею.

"Хромая утка"

Новому британскому премьер-министру придется иметь дело с высокой инфляцией, спадом во внешней торговли после Брекзита, напряженной геополитической ситуацией после вторжения России в Украину, мировым продовольственным кризисом и поэтапным отказом от использования ископаемого топлива.

Во внешней политике уход Джонсона парализует действия Великобритании на несколько месяцев. Фаза неопределенности продлится до тех пор, пока в Лондоне не будет сформировано новое правительство. Это весьма некстати ввиду многочисленных кризисов и острой необходимости сотрудничества на международном уровне. Джонсон частично признал, что настоящее выглядит безрадостным, но, по крайней мере, увидел "золотое будущее" для следующего правительства.

Борис Джонсон не делал тайны из того, что подражал великому британскому премьеру Уинстону Черчиллю, иногда даже имитируя его походку и жесты. Но одного этого, естественно, недостаточно. В отличие от Черчилля, у Джонсона не было ни твердых принципов, ни глубоких убеждений, ни совести.

Автор: Бернд Ригерт, обозреватель DW

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

Смотрите также:

2020: "Брекзит" длиною в год Противники Евросоюза добились своего С 1 февраля 2020 года Великобритания больше не является членом Евросоюза. Соединенное Королевство состояло в этом интеграционном объединении 47 лет. Оно вышло из него спустя три с половиной года после референдума, на котором с небольшим перевесом победили те, кто, как сказано на транспарантах этих ликующих в Лондоне демонстрантов, никогда больше не хочет подчиняться правилам ЕС.

2020: "Брекзит" длиною в год Британцы покинули структуры ЕС Великобритания вышла из Евросоюза и отозвала из его органов своих представителей в соответствии с соглашением, которое в декабре 2019 года одобрил новоизбранный парламент в Лондоне. Европейский парламент ратифицировал его в конце января и стоя исполнил по-английски песню "Старая дружба", прощаясь с 73 британскими депутатами. Противники "Брекзита" среди них были в шарфах с надписью "Всегда едины".

2020: "Брекзит" длиною в год Общий рынок на 11 месяцев Политический развод состоялся, но в экономических взаимоотношениях ничего не изменилось. Двустороннее соглашение предусматривает переходный период до 31 декабря 2020. В ходе этих 11 месяцев Великобритания остается членом общего внутреннего рынка Евросоюза. Поэтому грузовики с товарами из стран ЕС пока продолжают покидать паромы в английском порту Дувр без таможенного досмотра и уплаты пошлин.

2020: "Брекзит" длиною в год Нужен договор о торговле и рыболовстве До конца 2020 года Брюсселю и Лондону надо выработать соглашение о торговле. Будет ли она полностью свободной, беспошлинной зависит, в частности, от достижения компромисса в области рыболовства. Британские рыбаки голосовали за "Брекзит" и поддерживают премьера Бориса Джонсона (второй слева) в надежде, что конкурентам с материка запретят промысел у берегов страны, но им самим сохранят рынок ЕС.

2020: "Брекзит" длиною в год Брюссель выдвинул четкие условия Для француза Мишеля Барнье, отвечающего в ЕС за переговоры с Лондоном, договоренность о рыболовстве - условие для заключения торгового соглашения. Глава Еврокомиссии (правительства Евросоюза) немка Урсула фон дер Ляйен хочет сохранить беспошлинный товарообмен, но настаивает на соблюдении британцами ряда строгих норм ЕС в области экологии или прав работников, чтобы обеспечить честную конкуренцию.

2020: "Брекзит" длиною в год Трамп предлагает договор с США "Когда Соединенное Королевство избавится от оков", оно сможет заключить "большое торговое соглашение" с США, заявлял Дональд Трамп, предвкушая "Брекзит". Британо-американская зона свободной торговли могла бы стать альтернативой и одновременно преградой для договора ЕС-Великобритания. Если Джонсон к концу 2020 года его с Брюсселем не заключит, будет "жесткий Брекзит": торговлю обложат пошлинами.

2020: "Брекзит" длиною в год Введение пошлин вызовет рост цен От введения таможенных пошлин пострадают экспортеры и потребители. В Великобритании подорожают и станут менее конкурентоспособными, к примеру, немецкие автомобили, испанские овощи или итальянская одежда. А, скажем, британские поставщики комплектующих могут потерять заказчиков в ЕС, потому что товар не только вырастет в цене, то и начнет поступать с перебоями из-за очередей на таможне.

2020: "Брекзит" длиною в год Северная Ирландия: проблема границы Одной из ключевых проблем при разработке договора о "Брекзите" был вопрос: если зоны свободной торговли не получится, как избежать границы между членом ЕС Ирландией и британской провинцией Северная Ирландия, чтобы не усиливать в ней сепаратистских тенденций. Договорились оставить регион во внутреннем рынке Евросоюза, но под контролем британской таможни. Такая конструкция чревата конфликтами.

2020: "Брекзит" длиною в год Шотландия хочет в ЕС "Брекзит" вызвал усиление сепаратистских настроений в крупнейшей автономной части Соединенного Королевства - Шотландии. На референдуме в 2014 году 55 процентов ее жителей еще высказались против независимости, но выход Великобритании из ЕС кардинально изменил ситуацию: шотландцы хотят остаться в Евросоюзе, а потому требуют, как на этой демонстрации в Глазго, нового всенародного голосования.

2020: "Брекзит" длиною в год Великобритания останется союзником Евросоюз не может быть заинтересован в политическом и экономическом ослаблении Великобритании. Ведь эта ядерная держава является, как и большинство стран ЕС, членом НАТО и останется важным союзником при охране европейских рубежей, в том числе морских. На снимке: фрегат и самолеты британских вооруженных сил сопровождают в 2017 году проход российских военных кораблей. Автор: Андрей Гурков

