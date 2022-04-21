Британский парламент начал расследование в отношении Бориса Джонсона

Парламент Великобритании начал расследование в отношении премьер-министра Бориса Джонсона в связи со скандалом вокруг нелегальных вечеринок на фоне антикоронавирусных ограничений. Депутаты в четверг, 21 апреля, создали комиссию, которой поручено выяснить, лгал ли Джонсон парламенту по поводу этих вечеринок. В начале апреля полиция уже выписала Джонсону штраф за нарушение антикоронавирусных ограничений.

В начале года Борис Джонсон оказался под огнем критики из-за нелегальных вечеринок с употреблением большого количества алкоголя. Джонсон присутствовал на некоторых из них и уже принес извинения за это. После начала войны России в Украине давление на Джонсона несколько ослабло, поскольку скандал исчез из заголовков передовиц.

Штрафы для Джонсона и его министра финансов

В то же время Скотленд-Ярд начал расследование в связи с проведением целого ряда вечеринок в здании правительства в период локдаунов в 2020 и 2021 году. Штрафы, наложенные недавно на Джонсона, его супругу Кэрри и министра финансов Риши Сунака, вновь осложнили положение британского премьера. Оппозиция призвала Джонсона уйти в отставку, но он отказался.

Если парламентская комиссия придет к выводу, что Джонсон лгал депутатам, то это еще больше усугубит положение премьера. Намеренное введение парламента в заблуждение является нарушением этического кодекса правительства. Борис Джонсон два дня тому назад категорически отверг мнение о том, что он намеренно лгал парламенту.

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