Премьер-министр Великобритании Джонсон уходит в отставку

После бунта в правительстве Великобритании, вызванного целой серией резонансных скандалов, премьер-министр страны Борис Джонсон намерен уйти в отставку, сообщили в четверг, 7 июля, британские СМИ со ссылкой на источники в правительстве в Лондоне. По словам источников, канцелярия Джонсона на Даунинг-стрит в настоящее время готовит сообщение об отставке премьера. Джонсон в течение дня выступит с обращением к британскому народу.

Согласно сообщениям, Борис Джонсон покинет и пост председателя правящей Консервативной партии. Несмотря на отставку, Джонсон будет оставаться исполняющим обязанности главы правительства до выборов нового премьер-министра, которые запланированы на октябрь. Только накануне Джонсон еще заявлял, что он не собирается уходить в отставку.

Борис Джонсон уходит после того, как его отставки потребовали более 50 министров и высокопоставленных чиновников, в том числе министр образования Надим Захави, которого Джонсон назначил на этот пост менее чем двое суток тому назад. В знак протеста против поведения премьера правительство Великобритании покинуло уже около половины его состава.

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