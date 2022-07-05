 В Великобритании два министра ушли в отставку на фоне секс-скандала в партии тори | Новости из Германии о Европе | DW | 05.07.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

В Великобритании два министра ушли в отставку на фоне секс-скандала в партии тори

Главы Минфина и Минздрава Соединенного Королевства заявили, что не могут продолжать работу в правительстве Бориса Джонсона по этическим соображениям.

Главы Минфина Великоритании Саджид Джавид, премьер-министр Борис Джонсон и глава Минфина Риши Сунак, сентябрь 2021 года

Саджид Джавид, Борис Джонсон и Риши Сунак (фото из архива)

Два члена правительства Великобритании - министр здравоохранения и социальных дел Саджид Джавид и министр финансов Риши Сунак - подали в отставку вечером во вторник, 5 июля, заявив, что потеряли доверие к премьер-министру Соединенного Королевства Борису Джонсону.

Спустя всего несколько часов Джонсон объявил имена их преемников. Пост главы Минздрава достанется Стиву Баркли, который был до этого министром канцелярии кабинета министров и руководителем аппарата Даунинг-стрит. Экс-министр образования Надим Захави станет новым британским министром финансов.

На его место в Минобразования придет Мишель Доунлан, которая была ранее младшим министром университетов и науки.

Секс-скандал с участием высокопоставленного члена партии тори

Заявления об уходе в отставку Сунак и Джавид подали на фоне скандала, разгоревшегося вокруг заместителя парламентского организатора правящей Консервативной партии Криса Пинчера. На прошлой неделе он устроил пьяный дебош в элитном лондонском клубе "Карлтон". При этом Пинчер в пьяном виде приставал к двум мужчинам. Впоследствии политик раскаялся в содеянном и подал в отставку.

Между тем выяснилось, что Борис Джонсон при назначении Пинчера на руководящие партийные и правительственные должности, был в курсе, что тот в прошлом уже был фигурантом парламентского расследования в связи с домогательствами.

Сообщая в Twitter о намерении уйти в отставку, Риши Сунак написал: "Общество по праву ожидает от правительства, что оно будет осуществлять свою работу тщательно, компетентно и серьезно. Я понимаю, что это может быть моей последней министерской должностью, но полагаю, что за эти стандарты стоит бороться".

Ранее коллега Сунака по работе в правительстве Бориса Джонсона, уже бывший министр здравоохранения Саджид Джавид, сообщая о своем уходе с занимаемой должности, резко раскритиковал Джонсона в письме, также обнародованном в Twitter.

"Консерваторы в своем лучшем качестве считаются рассудительными и способными принимать важные решения, руководствуясь устоявшимися ценностями. Мы не всегда пользовались популярностью, но всегда действовали компетентно в национальных интересах, - подчеркнул он. - К сожалению, в сложившихся обстоятельствах общественность пришла к выводу, что сегодня это не так. (…) Сожалею, но для меня очевидно,  что под вашим руководством эта ситуация не изменится - и поэтому вы потеряли мое доверие".

Отставки других политиков из Консервативной партии

Вскоре после того, как стало известно об отставках глав министерств финансов и здравоохранения, со своих постов решили уйти еще несколько представителей Консервативной партии. В частности, как пишет газета The Guardian, речь идет о зампредседателя Консервативной партии по делам молодежи Биме Афолами, торговом представителе Великобритании в Марокко Эндрю Маррисоне, а также политиках Сакибе Бхатти, Джонатане Гуллисе и Николе Ричардсе, которые решили оставить свои посты парламентских личных секретарей.

Кроме того, об отставке сообщил парламентский секретарь в министерстве юстиции, Генеральный солиситор в Англии и Уэльсе Алекс Чок.

Многие из ушедших в отставку консерваторов призвали Бориса Джонсона последовать их примеру и сложить с себя полномочия премьер-министра Великобритании.

Месяц назад депутаты-консерваторы голосовали в Британии по вопросу о вынесении вотума недоверия Джонсону в связи с так называемым "Патигейтом" - чередой вечеринок на Даунинг-стрит в разгар ковидного локдауна в 2020 году. Однако тогда Джонсону удалось сохранить свой пост, заручившись поддержкой 211 из 359 однопартийцев.

Смотрите также:

  • Борис Годунов - русский царь.

    Политики по имени Борис

    Борис Годунов (1552-1605 гг.) - боярин, брат жены царя Федора Иоановича, с 1587 по 1598 годы - фактический правитель государства, с февраля 1598 года по апрель 1605 года - русский царь. Наследником престола при жизни царя Федора был его младший брат Дмитрий. Но он погиб при невыясненных обстоятельствах в Угличе, а на царство венчали Годунова.

  • Борис Савинков

    Политики по имени Борис

    Борис Савинков (по центру) - российский революционер, террорист, один из лидеров партии эсеров, руководитель Боевой организации партии эсеров. Участник Белого движения. Слева от Савинкова - генерал Корнилов.

  • Борис Третий

    Политики по имени Борис

    Борис Третий - предпоследний царь Болгарии. Правил с 1918 по 1943 годы. Не препятствовал сближению своих пронемецких министров с Гитлером в 1930-е годы и вовлечению Болгарии в круг сателлитов Германии. В 1941 году (при царе Борисе) Болгария присоединилась к Пакту трех держав (Германии, Японии, Италии).

  • Борис Ельцин

    Политики по имени Борис

    Борис Ельцин - советский и российский политик, первый президент Российской Федерации (1991 - 1999 гг.)

  • Борис Немцов

    Политики по имени Борис

    Борис Немцов - первый губернатор Нижегородской области, министр топлива и энергетики, вице-премьер правительства РФ, депутат Ярославской областной думы. И это - далеко не полный список. На момент работы губернатором и вице-премьером был самым молодым российским политиком на этих должностях.

  • Борис Тарасюк

    Политики по имени Борис

    Борис Тарасюк (слева) - министр иностранных дел Украины в 1998-2000 и с февраля 2005 по январь 2007 гг. На этой фотографии 1999 года - с тогдашним министром иностранных дел Германии Йошкой Фишером.

  • Борис Трайковский

    Политики по имени Борис

    Борис Трайковский - президент Республики Македонии с 1999 по 2004 годы.

  • Борис Тадич

    Политики по имени Борис

    Борис Тадич - президент Сербии (2004 - 2012 гг.).

  • Борис Райн

    Политики по имени Борис

    Борис Райн - христианский демократ, президент ландтага федеральной земли Гессен с января 2019 года.

  • Борис Пальмер

    Политики по имени Борис

    Борис Пальмер - видный немецкий политик, "зеленый" мэр Тюбингена с 2006 года.

  • Борис Джонсон

    Политики по имени Борис

    Борис Джонсон - лидер консервативной партии, премьер-министр Великобритании с 24 июля 2019 года. До этого был мэром Лондона и министром иностранных дел Великобритании.

    Автор: Дарья Брянцева


Смотреть видео 26:06

Бим Афолами: "Я сыт по горло COVID-19, но COVID-19 на это наплевать". Conflict Zone на русском

Контекст

Полиция Лондона расследует дело о вечеринках во время локдауна с участием Джонсона

Борис Джонсон признался, что участвовал в вечеринках, когда это было запрещено антиковидными мерами. Полиция Лондона начала расследование в связи с проведением мероприятий в здании правительства во время локдауна.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Топливный кризис в Великобритании из-за нехватки водителей бензовозов (08.10.2021)  

В Великобритании опасаются новой вспышки инфекции из-за омикрона (17.12.2021)  

Реклама

Самые читаемые

Зеленский: Беларусь вряд ли будет втянута в войну против Украины  

132-й день войны России против Украины: главные события  

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль покинула страну из-за угроз  