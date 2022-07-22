  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеБлижний ВостокСитуация в Беларуси
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак
Фото: Hannah McKay/REUTERS

Риши Сунак

Риши Сунак - премьер-министр Великобритании.

Пропустить раздел Новости

Новости

22 мая 2024 г.

Досрочные выборы в британский парламент состоятся 4 июля

21 мая 2024 г.

Тысячам британцев выплатят компенсации за заражение крови

Пропустить раздел Контекст

Контекст

Британский премьер Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский на подписании в Киеве 12 января соглашения о безопасности

Эксперт: соглашение Киева и Лондона - дипломатический жест

Эксперт: соглашение Киева и Лондона - дипломатический жест

Подписанное соглашение вряд ли быстро поможет ВСУ, считает эксперт Королевского колледжа Лондона Марина Мирон.
Конфликты16 января 2024 г.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский в Лондоне

Зеленский в Великобритании и другие события 446-го дня войны

Зеленский в Великобритании и другие события 446-го дня войны

Зеленский обсудил с британским премьером помощь Киеву. Правитель Беларуси подтвердил падение авиатехники РФ на Брянщине.
Конфликты15 мая 2023 г.
Риши Сунак

Новый британский премьер Риши Сунак. Что о нем известно

Новый британский премьер Риши Сунак. Что о нем известно

Риши Сунак назначен новым премьер-министром Великобритании. Сможет ли он вывести страну из кризиса?
Политика25 октября 2022 г.
Лиз Трасс и Риши Сунак

Трасс или Сунак: кто станет новым британским премьером?

Трасс или Сунак: кто станет новым британским премьером?

Что известно о кандидатах на пост британского премьер-министра главе МИД Лиз Трасс и экс-министре финансов Риши Сунаке.
Политика22 июля 2022 г.