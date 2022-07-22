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Фото: Hannah McKay/REUTERS
Риши Сунак
Риши Сунак - премьер-министр Великобритании.
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Новости
22.05.2024
22 мая 2024 г.
Досрочные выборы в британский парламент состоятся 4 июля
21.05.2024
21 мая 2024 г.
Тысячам британцев выплатят компенсации за заражение крови
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Контекст
Эксперт: соглашение Киева и Лондона - дипломатический жест
Эксперт: соглашение Киева и Лондона - дипломатический жест
Подписанное соглашение вряд ли быстро поможет ВСУ, считает эксперт Королевского колледжа Лондона Марина Мирон.
Конфликты
16.01.2024
16 января 2024 г.
Зеленский в Великобритании и другие события 446-го дня войны
Зеленский в Великобритании и другие события 446-го дня войны
Зеленский обсудил с британским премьером помощь Киеву. Правитель Беларуси подтвердил падение авиатехники РФ на Брянщине.
Конфликты
15.05.2023
15 мая 2023 г.
Новый британский премьер Риши Сунак. Что о нем известно
Новый британский премьер Риши Сунак. Что о нем известно
Риши Сунак назначен новым премьер-министром Великобритании. Сможет ли он вывести страну из кризиса?
Политика
25.10.2022
25 октября 2022 г.
Трасс или Сунак: кто станет новым британским премьером?
Трасс или Сунак: кто станет новым британским премьером?
Что известно о кандидатах на пост британского премьер-министра главе МИД Лиз Трасс и экс-министре финансов Риши Сунаке.
Политика
22.07.2022
22 июля 2022 г.
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