Новым лидером британских консерваторов станет Кеми Баденох

Бывший министр торговли Великобритании Кеми Баденох станет новым лидером Консервативной партии страны (тори). Она получила 57 процентов голосов в решающем втором туре внутрипартийных выборов, результаты которых британские консерваторы озвучили в субботу, 2 ноября. 44-летняя преемница бывшего премьер-министра Риши Сунака стала первой чернокожей женщиной, возглавившей крупную партию в Великобритании. В финале Кеми Баденох одержала победу над бывшим министром по делам иммиграции Робертом Дженриком в ходе многомесячного процесса отбора,когда из шести кандидатов было выбрано двое.

Перед Баденох, которая называет себя женщиной ясных слов, стоит непростая задача восстановить репутацию некогда главенствующей в королевстве Консервативной партии, которая сильно пострадала от хаоса, скандалов и глубокого раскола после решения по "Брекзит" за последние восемь лет 14-летнего правления. С момента отставки премьер-министра Дэвида Кэмерона после голосования по "Брекзиту" в 2016 году восстановить репутацию тори не удалось четырем последующим министрам: Терезе Мэй, Борису Джонсону, Лиз Трусс и Риши Сунаку, пишет агентство AFP. После последних выборов у консерваторов в лондонской Палате общин остается только 121 депутат из 412 - это худший результат с 1832 года.

Действующий британский премьер Кир Стармер из правящей Лейбористской партии поздравил нового лидера оппозиции. Тот факт, что представленную в парламенте партию впервые возглавила чернокожая женщина, "является гордым моментом для нашей страны", написал он в соцсети X.

От нового лидера тори ожидают "бодрости и драйва"

Кеми Баденох пообещала вернуть партию к ее консервативным корням, чтобы возвратить избирателей. Партия сместилась к центру в политике, "управляя слева", и ей необходимо вернуться к своим традиционным идеям, указала новый лидер тори. "Пришло время говорить правду, - заявила она после объявление результатов выборов. - Пришло время приступить к работе, пришло время обновления".

Прежний глава Консервативной партии Риши Сунак еше до объявления результатов выборов написал, что Баденох была бы "фантастическим лидером партии". А Борис Джонсон указал, что новый лидер привнесет в Консервативную партию "необходимую бодрость и драйв".

Дочь нигерийских родителей, которая провела большую часть своего детства в портовом городе Лагос, Баденох занимает жесткую позицию в отношении иммиграции. Говоря о том, кто должен иметь право жить в Великобритании, она заявила, что "не все культуры равны". Ким Баденох является членом парламента от Эссекса с 2017 года. Как и ее предшественник Сунак до прихода в политику она работала в IT-индустрии и в банковском секторе.