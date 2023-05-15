Зеленский в Великобритании и другие события 446-го дня войны

На 446-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в понедельник, 15 мая, российские войска продолжали попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивлялись агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.

Встреча украинского президента и британского премьера в Лондоне

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Лондон, где встретился с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Государственные деятели обсудили в том числе поставку Киеву боевых самолетов западными странами. Зеленский особо выделил стремление Украины создать "коалицию истребителей".

Соединенное Королевство планирует передать Украине сотни зенитных ракет и боевых беспилотных летательных аппаратов. Посольство РФ в Лондоне уже осудило это решение.

В то же время Великобритания не намерена отправлять истребители в Украину. Пресс-секретарь Сунака в беседе с журналистами указал, что у Лондона нет планов поставки боевых самолетов. "Украинцы приняли решение обучать своих пилотов на истребителях F-16, и вы знаете, что Королевские военно-воздушные силы Великобритании их не используют", - отметил пресс-секретарь главы британского правительства.

Правитель Беларуси подтвердил крушение авиатехники РФ на Брянщине

Правитель Беларуси Александр Лукашенко подтвердил крушение российских истребителей и вертолетов в Брянской области. Как утверждает белорусский политик, слова которого приводит государственное агентство "БелТА", с тех пор как "были сбиты четыре воздушных судна" под Брянском, белорусские войска "находятся в повышенной боевой готовности".

Власти РФ до сих пор признали лишь крушение одного вертолета Ми-8. Российские федеральные телеканалы не выпустили ни одного сюжета о произошедшем 13 мая.

Ход боевых действий

За текущие сутки Россия нанесла по украинской территории 2 ракетных и 38 авиационных ударов, а также совершила более 25 обстрелов из реактивных систем залпового огня, следует из вечерней сводки Генштаба ВСУ. В то же время украинская авиация за сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники РФ и еще 7 - по зенитно-ракетным комплексам россиян, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения живой силы, 3 артиллерийских подразделения на огневой позиции, 2 станции радиоэлектронной борьбы, а также склад боеприпасов российских сил, добавило украинское командование.

Разрушения в Бахмуте (апрель 2023 года) Фото: Adam Tactic Group/Handout/REUTERS

Основные усилия РФ по-прежнему сосредоточены на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, а в эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка, указали в Генштабе ВСУ.

Между тем Минобороны РФ впервые объявило о сбитой ракете большой дальности Storm Shadow, не уточнив, где именно это произошло. О передаче этих ракет Украине Великобританией стало известно несколькими днями ранее.

Кроме того, российское военное ведомство сообщило об уничтожении склада с боеприпасами, 7 единиц военной автомобильной техники, 2 огневых позиций артиллерии ВСУ, и нескольких самоходных артиллерийских установок силам группировок "Восток" и "Юг".

Губернаторы двух граничащих с Украиной российских регионов обвинили украинскую сторону в обстрелах. В Курской области при обстреле поселка Краснооктябрьский в Глушковском районе никто не пострадал, но повреждены местный фельдшерско-акушерский пункт и одно из домовладений, рассказал глава региона Роман Старовойт. Кроме того, в Суджанском районе украинский беспилотник сбросил взрывное устройство недалеко от села Плехово, в результате был ранен водитель строительной техники, указал губернатор.

В Белгородской области под обстрел попали населенные пункты Шебекинского городского округа, заявил губернатор Вячеслав Гладков. Пострадавших нет, повреждена линия электропередачи в селах Безлюдовка и Графовка, а также база отдыха, добавил глава региона.

Экстренный созыв Совбеза РФ

Президент России Владимир Путин неожиданно созвал Совет безопасности РФ. Заседания этого органа традиционно проводятся по пятницам. Кремль не объяснил причины экстренного созыва Совбеза. О принятых в ходе заседания решениях Кремль также не уведомлял.

События на аннексированных Россией территориях

Утром 15 мая Луганск, находящийся под контролем пророссийских сепаратистов, подвергся обстрелу со стороны ВСУ, сообщил "глава" самопровозглашенной "ЛНР" Леонид Пасечник. По его данным, при обстреле никто не пострадал, а удар пришелся по району города, где находится бывшее авиационное училище штурманов.

Позднее в этом же городе прогремел взрыв. В результате семь человек были ранены, четверо мужчин находятся в тяжелом состоянии, заявил Пасечник. По сведениям российского государственного агентства ТАСС, речь идет о покушении на "врио главы МВД" самопровозглашенной "ЛНР" Игоря Корнета. Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

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