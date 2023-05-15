Турне Зеленского по Европе: новое оружие для Украины

В ходе личных встреч с лидерами нескольких государств ЕС президент Украины убедил их значительно увеличить военную помощь для отражения российской агрессии. Боевые самолеты пока под вопросом.

"Буду краток. Еще несколько визитов, тогда будет достаточно". Это цитата Владимира Зеленского из немецкой стенограммы его совместной с канцлером ФРГ Олафом Шольцем (Olaf Scholz) пресс-конференции по итогам переговоров в Берлине 14 мая. А отвечал президент Украины на вопрос журналиста, достаточно ли теперь обещанной Германией дополнительной военной помощи для начала давно ожидаемого контрнаступления ВСУ.

В суматохе той пресс-конференции никто не обратил внимание на слова Зеленского о "еще нескольких визитах". Их истинный смысл стал понятен только сутки спустя, когда выяснилось, что его приезд из Рима в Берлин и заезд в Ахен за премией Карла Великого были только этапами большого турне по Европе.

Цель турне очевидна: собрать столько военной помощи, чтобы по возможности уже в этом году, как об этом заявил Зеленский в Берлине, прекратилась война России против Украины - полной победой над агрессором и выводом российской армии со всех оккупированных и аннексированных территорий.

Немецкие системы ПВО прикроют большую часть Украины

По общей сумме оказываемой Украине помощи Германия занимает после США второе место. Если учитывать только поставки вооружений - третье. На втором - Великобритания. Накануне визита в Берлин Зеленского немецкое правительство объявило о фактическом удвоении сугубо военной помощи Киеву.

Гаубица RCH 155 - усовершенствованная модель PzH 2000. Экипаж - механик-водитель и командир Фото: KMW

К уже поставленным вооружениям на сумму в 2,75 млрд евро решено прибавить еще военной техники на 2,7 млрд. В новом пакете - еще 20 боевых машин пехоты Marder, 30 модернизированных танков Leopard 1 A5, 18 колесных гаубиц RCH 155, 100 броневиков, более 200 разведывательных беспилотников, артиллерийские снаряды, ракеты для систем залпового огня и еще четыре системы ПВО IRIS-T SLM, каждая из которых способна защищать от налета с воздуха один город среднего размера типа Одессы. Правительство ФРГ выдало немецкому заводу-производителю лицензию на модернизацию и поставку Украине в общей сложности 178 танков Leopard 1 А5.

Танки типа Leopard 1 Фото: Constanze Emde/dpa/picture alliance

В некоторых немецких СМИ появилась информация, что при этом идет речь о боевой технике, поставки которой были анонсированы ранее, а информация о ней была "приурочена" к визиту украинского президента для должного эффекта. На правительственной пресс-конференции в понедельник, 15 мая, представительница Минобороны ФРГ Надин Крюгер (Nadine Krüger) частично это опровергла.

Так, заявленные четыре системы ПВО IRIS-T SLM будут переданы Украине в дополнение к тем четырем, которые либо уже поставлены, либо находятся в пути. То есть, общее их число будет доведено до восьми, что, по оценкам экспертов, позволит украинской ПВО прикрывать с воздуха значительную часть территории страны.

Киев просит самолеты. Берлин молчит

Но вот о поставах боевых самолетов Украине в Берлине пока и слышать не хотят. И даже к просьбе Зеленского помочь ему в деле формирования своего рода "коалиции" стран, готовых передавать Киеву боевые самолеты с тем, чтобы устранить военное преимущество России в воздухе, канцлер относится "сдержанно". Так позицию главы немецкого правительства описал в понедельник его официальный представитель Штеффен Хебештрайт (Stefen Hebestreit).

Может быть, это связано с тем, что Германия опасается, как бы Украина не начала наносить удары по территории в глубине России, поинтересовались журналисты на правительственной пресс-конференции в понедельник.

IRIS-T SLM. Германия специализируется на системах ПВО Фото: Diehl Defence

"Ну, что вы, - обиделся Хебештрайт, - я думаю, вчерашняя пресс-конференция убедительно показала, насколько высоко удовлетворен украинский президент обширными поставками вооружений из Германии. Но это не означает, что все могут поставлять все". Германия, мол, специализируется на противовоздушной обороне. "Так что речь идет о разделении труда", - заключил представитель канцлера.

Французские легкие танки и самоходные гаубицы

Получив в Ахене престижную премию Карла Великого, Зеленский отправился вначале в Париж. Детальной информации о списке дополнительных вооружений, которые Франция готова передать Украине, нет, но в коммюнике по итогам переговоров президента Украины с Эмманюэлем Макроном речь идет о десятках боевых машин, в том числе легких колесных танках AMX-10 RC, которые с начала текущего года уже поставляются Киеву. Наращивается и число - с 18 до 30 - передаваемых Украине самоходных гаубиц Caesar. Обещана помощь и в сфере ПВО.

Надежды Зеленского на французские самолеты Mirage пока не оправдались Фото: Daniel Ceng Shou-Yi/ZUMA Wire/imago images

Но не оправдались - пока- надежды Зеленского на французские боевые самолеты Mirage, о предоставлении которых он уже неоднократно просил. Между тем, по сообщениям французской печати, на двух французских авиабазах - в Нанси и Мон-де-Марсане - украинских пилотов учат управлять такими машинами. Плюс недавно с боевого дежурства французских ВВС были снят 13 самолетов Mirage 2000-C, которые теоретически могли бы быть переданы Украине.

Крылатые ракеты из Великобритании

Следующим этапом турне Зеленского был Лондон, встреча с премьер-министром Риши Сунаком. От Великобритании ВСУ получат, кроме обещанных ранее 14 тяжелых танков Challenger 2, сотни боевых дронов дальностью действия свыше 200 километров. Об этом объявил британский премьер. А по сообщениям CNN, Лондон уже передает Украине и крылатые ракеты средней дальности Storm Shadow.

Истребитель Tornado, оснащенный крылатыми ракетами Storm Shadow Фото: Photoshot/picture alliance

Примечательно то, что эти ракеты, способные поражать цели на расстоянии свыше 250 километров, изначально были сконструированы так, чтобы их можно было запускать с боевых самолетов, находящихся на вооружении стран НАТО, в частности, немецких Tornado (которые готовятся к списанию в немецких ВВС) и американских F-35. Некоторые наблюдатели расценивают это обстоятельство как признак подготовки к перевооружению украинских ВВС боевыми самолетами западного образца. К натовским стандартам готовят украинских пилотов и в Великобритании.

Какие вооружения нужны Киеву для контрнаступления

Положительно итоги европейского турне Зеленского в интервью DW оценил немецкий эксперт по Украине Нико Ланге (Nico Lange). "Германия, но и Франция, которая до сих пор была очень сдержанной в том, что касается военной помощи Украине, но и, в первую очередь, Великобритания теперь объявили о качественно новых вещах", - указал Ланге.

Нико Ланге Фото: DW

Особенно "важным и необходимым" с точки зрения подготовки к украинскому контрнаступлению он считает поставку Киеву британских крылатых ракет Storm Shadow. Из пакета новой немецкой военной помощи он особо выделяет передачу ВСУ дополнительных зенитных самоходок Gepard и достаточного числа боеприпасов к ним, которые ранее были в дефиците. "Они (зенитные самоходки. - Ред.) будут очень важны для защиты от ударов с воздуха переходящих в контрнаступление украинских войск, мы это видели и на примере наступления на Купянск", - пояснил эксперт.

Что касается боевых самолетов, то, по мнению Ланге, Украине нужны в первую очередь F-16, которых нет ни у Германии, ни у Великобритании. Но они есть у Польши, Нидерландов, Италии. А потому, говорит эксперт, так важно обучать украинских пилотов натовской авионике, что сейчас и происходит в Великобритании. Ланге полагает, что Лондон уже ведет переговоры с Варшавой, Римом и Гаагой о поставке Украине их самолетов F-16, а украинских пилотов готовят британские ВВС.

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