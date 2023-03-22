Почему США передают Украине оружие с ограничениями

Гаубицы без GPS, ракетные системы с ограниченной дальностью - США поставляют в Украину некоторые виды оружия с ограничениями. Что за этим стоит: правила экспорта или боязнь реакции России?

В Украину продолжает поступать западное оружие. Из Норвегии в понедельник, 20 марта, прибыли восемь танков Leopard 2, а главный поставщик оружия Украине, США, объявили о новом пакете военной помощи на 350 миллионов долларов. В него среди прочего войдут боеприпасы к ракетным системам HIMARS, но пока не войдут танки ABRAMS M1, обещанные в начале года. Для отправки своих танков США необходимо больше времени, чем другим западным странам.

Танки ABRAMS без секретной брони

Сроки поставки "абрамсов" неизвестны, ранее звучали предположения о конце 2023 или начале 2024 года. Также открыт вопрос, получит ли Украина 31 танк из запасов Пентагона, или, как предполагалось, они будут произведены специально для Украины, и задержка может быть связана с этим. Судя по публикациям в американских СМИ, возможно и то, и другое. Представитель Пентагона сообщил во вторник, что США ускорят передачу танков, выбрав более старую модель. В любом случае Украина получит ABRAMS без секретной брони с использованием обедненного урана, о чем писало вашингтонское издание Politico. Это одно из условий экспорта вооружений США в третьи страны.

Танк ABRAMS M1 на учениях в Иордании, сентябрь 2022 Фото: piemags/IMAGO

Густав Грессель (Gustav Gressel), живущий в Берлине военный эксперт Европейского совета по международным отношениям (ECFR), не видит в этом ничего необычного. "Украина получит экспортный вариант танков ABRAMS, такие используются в Египте, Садовской Аравии и Ираке", - сказал Грессель в беседе с DW. По его словам, обычная броня этих танков сравнима с немецким танком Leopard 2 более старой модели А4. Именно такую модель передала Украине Норвегия, а до нее - Польша. Грессель называет ABRAMS в экспортном варианте "хорошим боевым танком", хвалит его тепловизор, пушку и считает, что он "превосходит российские танки в управлении".

Американские гаубицы и украинский софт ГИС "Арта"

Экспортные правила - одна из причин, по которой США поставляют Украине некоторые вооружения в измененной комплектации. Но не единственная. "Может идти речь об опасениях, что в Украине система может быть захвачена и изучена российской стороной", - считает Грессель. Это справедливо и для американских гаубиц M777, первые поставки которых начались в апреле 2022 года. Эти гаубицы были переданы Украине без навигационных систем GPS и связанных с ними компьютерных блоков, что делало их менее точными.

По словам Гресселя, системы управления наведением американских танков и артиллерии предусмотрены только для США и принципиально не экспортируются. Эти системы в цифровом виде отображают место расположения противника, границы районов или приказы.

Гаубица М777 на фронте в Украине, июнь 2022 Фото: REUTERS

Украинская армия быстро нашла выход, установив свои системы и использовав, в том числе, разработанное в Украине и нашумевшее на Западе программное обеспечение ГИС "Арта". Один из самых известных случаев применения гаубиц M777 и системы ГИС "Арта", о котором писали украинские и западные СМИ, был в мае 2022 года. Украинская артиллерия тогда разбила силы РФ на переправе через речку Северский Донец в районе Белогоровки в Луганской области. Использование цифровых технологий дает украинской армии преимущество во времени, в то время как российская армия, по словам военного эксперта, "еще много работает с радиосвязью".

Ограничения в комплектации западных вооружений не вызывают беспокойства у украинского военного эксперта, отставного офицера ВСУ Сергея Грабского. "Все системы наведения и управления интегрированы в общие системы управления стран-членов НАТО, они могут быть использованы только в рамках оборонных заданий стран НАТО, - говорит Грабский в беседе с DW. - Это нормальная практика". По его словам, "Украина ставит свои системы" на западные образцы.

Ограниченные пусковые установки HIMARS

Другая ситуация со ставшими знаменитыми мобильными РСЗО HIMARS производства США, которые Украина получает и использует для точечных ударов по целям глубоко в тылу с лета 2022 года. США поставляют ракеты к этим системам с дальностью до 80 километров, но не поставляют более мощные ракеты ATACMS, дальность которых - до 300 километров. Более того, по данным издания Wall Street Journal, перед отправкой в Украину были втайне изменены параметры пусковых установок HIMARS, чтобы они не могли запускать ракеты большей дальности, даже если бы они были у Украины. Анонимный чиновник администрации США сказал изданию, что это было сделано с целью "сократить риск расширения войны с Москвой". В сентябре 2022 года представитель МИД РФ Мария Захарова назвала поставки Украине ракет большей дальности "красной чертой", что сделает Вашингтон "непосредственной стороной конфликта".

Правда, некоторые российские чиновники считают, что это уже произошло. "Преследуя цель добиться поражения России, США и их вассалы продолжают накачивать украинский режим вооружением и фактически уже являются участниками конфликта", - сказал во вторник, 21 марта, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев на совещании в Ульяновске.

Пусковая установка HIMARS на учениях в Латвии, сентябрь 2022 Фото: Roman Koksarov/AP/picture alliance

За ограничениями на поставки вооружений Украине из США стоит "страх перед Россией и эскалацией со стороны России", считает Стивен Блэнк, эксперт Института изучения внешней политики и бывший профессор Военного колледжа армии США. Блэнк не согласен с таким подходом американского правительства. "Я думаю, что мы слишком опасаемся эскалации со стороны России, - говорит он DW. - Я не понимаю, почему российская территория должна быть исключением для украинских ударов, ведь Россия начала войну и разрушает Украину". В начале 2023 года западные партнеры пообещали поставить Украине ракеты с дальностью около 150 километров. Министр обороны Алексей Резников сказал, что Киев пообещал не использовать их по целям на российской территории.

Стивен Блэнк считает, что союзники США по НАТО в Европе, возможно, опасаются эскалации еще больше, чем Вашингтон, а для администрации Байдена важно сохранение единства альянса.

Надежда Киева на британские ракеты Storm Shadow

"Американцы очень деликатно и осторожно относятся" к поставкам дальнобойного оружия Украине на фоне российских ядерных угроз, говорит киевский эксперт Сергей Грабский. Но у него "нет ощущения", что Запад одной рукой помогает Украине, а другой - придерживает ее, поставляя оружие с ограниченными возможностями. Эксперт ECFR Густав Грессель считает, что если США решат поставлять ракеты ATACMS, то можно будет быстро перенастроить для этого пусковые установки.

Сергей Грабский возлагает надежды на возможные поставки британско-французских крылатых ракет Storm Shadow, которые запускаются с самолетов и способны поражать цели на расстоянии от 56 до 250 километров (экспортный вариант). Киевский эксперт полагает, что поскольку это ракеты воздушного базирования, потенциал эскалации в глазах России может быть меньше. О возможности дальнейший поставок западные СМИ гадают после слов британского премьера Риши Сунака на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале. Тогда он сказал, что его страна может передать Украине "оружие большего радиуса". Официального решения нет. Журнал Forbes писал, что Украина сможет запускать ракеты Storm Shadow с советских боевых самолетов, в том числе, МиГ-29. Передать такие истребители Украине в ближайшее время собираются Польша и Словакия.

Смотрите также: