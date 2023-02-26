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Танки AbramsФото: INTS KALNINS/REUTERS
КонфликтыСША

Байден решил поставить Киеву танки Abrams под давлением ФРГ

Ольга Лебедева
1 ч. назад

По словам Джейка Салливана, танки Abrams не нужны Киеву на данном этапе войны, но президент США согласился их поставить, чтобы Германия передала Украине необходимые ей танки Leopard.

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Президент США Джо Байден согласился предоставить Украине основные боевые танки Abrams только из-за давления Германии, заявили в Белом доме. "Первоначально он решил их не отправлять, поскольку его военные сказали, что они не являются необходимыми наполе боя в этих сражениях", - заявил в воскресенье, 26 февраля, советник Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телеканала ABC.

При этом, по мнению представителей американской армии, Украине необходимы немецкие танки Leopard. Однако, по словам Салливана, немецкое руководство заявило Байдену, что не готово передавать свои танки Киеву, если США не поставят Abrams. Поэтому в интересах "единства альянса", а также "чтобы Украина получила то, что она хочет", Байден согласился предоставить танки Abrams в долгосрочной перспективе, хотя они не являются тем, что необходимо украинской армии в настоящее время, добавил советник американского президента.

"Эти танки Leopard отправляются сейчас, и это пример того, как Джо Байден сплачивает вокруг себя глобальный альянс, чтобы Украина получила то, что ей необходимо", - так Салливан ответил на вопрос о вероятности поставок американских танков до конца текущего года.

Шольц согласился поставить танки Leopard в конце января

После долгих колебаний канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) в конце января заявил о намерении поставить Украине танки Leopard 2, которые Украина запрашивала уже длительное время. На первом этапе Берлин предоставит Киеву роту из 14 танков Leopard 2 A6 из запасов бундесвера. Он также разрешит другим странам реэкспортировать танки вооруженным силам Украины.

Как указал Шольц, задача - оперативно собрать два танковых батальона для Украины. В состав танкового батальона бундесвера обычно входят 44 танка. Таким образом, речь может идти о поставке в Украину европейскими партнерами порядка 90 боевых машин типа Leopard 2. Пакет помощи включает в себя подготовку украинских военных, боеприпасы и техническое обслуживание систем. В феврале бундесвер приступил к обучению украинских военнослужащих эксплуатации боевых танков Leopard 2. Тренинг проходит в школе танковых войск в Мунстере (Нижняя Саксония) и будет завершен к концу первого квартала, "синхронно" с передачей Украине танков.

Вашингтон также в конце января заявил, что передаст Украине танки Abrams в современной модификации M1A2.

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