Эксперт: Менее трети танков Leopard бундесвера готовы к бою

По словам главы Союза военнослужащих бундесвера, переоснащение армии должно быть ускорено. Необходимо стратегическое планирование, которое позволит промышленности в ФРГ вернуться к серийному производству, заявил Вюстнер.

Из примерно 300 танков Leopard в распоряжении бундесвера только 30 процентов находятся в боевой готовности. Об этом сообщил глава Союза военнослужащих бундесвера (DBwV) Андре Вюстнер (Andre Wüstner) в интервью Bild am Sonntag, которое издание опубликовало в воскресенье, 26 февраля.

Вюстнер прокомментировал передачу Украине вооружений из запасов ФРГ. "Все еще делается слишком медленно", - отметил он. По словам главы СВБ, бундесвер до сих пор не заказал ни одной самоходной гаубицы после переброски установок Украине в 2022 году, - "не говоря уже о новых комплектах запасных частей для них". Немногие из остававшихся в распоряжении САУ выведены из эксплуатации, при этом материальная готовность артиллерийских сил продолжает снижаться. Вюстнер напомнил, что Берлин направляет Киеву 18 боевых танков Leopard 2, и замена им также должна быть заказана бундесвером.

Собеседник издания выразил уверенность, что необходимо стратегическое планирование, которое будет координироваться на европейском уровне и позволит промышленности в ФРГ вернуться к серийному производству. Промышленный сектор должен заранее знать, сколько боевых танков, боеприпасов и орудий потребуется бундесверу в период от двух от пяти лет, и получить гарантии их приобретения, отметил руководитель DBwV. "Должно быть возможно, чтобы с конвейера ежемесячно сходили не три, а десять танков Leopard", - уверен эксперт.

300 млрд евро - на нужды бундесвера

В 2022 году бундестаг поддержал создание специального фонда в 100 млрд евро для перевооружения бундесвера. Уполномоченная германского бундестага по делам военнослужащих Ева Хёгль (Eva Högl) в январе говорила, что на эти цели в перспективе необходимо 300 млрд евро.

Важно, чтобы проект спецфонда был реализован в этом году, а оборонный бюджет ФРГ увеличился примерно на десять млрд евро, уверен глава Союза военнослужащих бундесвера.

"В противном случае федеральное правительство не сможет выполнить свои обещания перед Украиной и НАТО. Это было бы безответственно", - подчеркнул он. По словам Вюстнера, у него есть сомнения, что ФРГ будет в состоянии выполнять обязательства перед Североатлантическим альянсом с 2025 года, если решение этих задач, наконец, не ускорится. Германия обязалась предоставить для участия в операциях около 60 самолетов, 20 кораблей, 20 000 солдат и 7000 транспортных средств, напомнил он.

"Мы должны продолжать поддерживать Украину и в то же время быстрее оснащать сам бундесвер. Только так мы сможем обеспечить надежное сдерживание вместе с НАТО", - резюмировал эксперт.

"Путин не отступит от своих военных целей"

По словам Андре Вюстнера, было бы наивно полагать, что война закончится в этом году. "Путин пока не отступит от своих военных целей. Он будет продолжать попытки дестабилизировать Европу. На внутриполитическом направлении он готовит российское население к долгосрочному системному конфликту с Западом", - констатировал Вюстнер. "Мы переживаем десятилетие войны в Европе. НАТО и Германия должны стратегически настроиться на десятилетие угроз", - уверен глава союза.

"Без США Украина давно бы проиграла войну", - констатировал собеседник издания. "При президенте Джо Байдене трансатлантический альянс держится, но меня беспокоит, что будет после его президентства", - признался Вюстнер. "Сейчас все европейцы должны сделать свою домашнюю работу и увеличить вклад в европейскую архитектуру безопасности", - резюмировал он.

Ранее, 13 февраля, стало известно, что бундесвер приступил к обучению украинских военнослужащих эксплуатации боевых танков Leopard 2. Тренинг проходит в школе танковых войск в Мунстере (Нижняя Саксония) и будет завершен к концу первого квартала, "синхронно" с передачей Украине танков.

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