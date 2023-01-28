Дроны для армии Украины от стартапа из Германии: новый заказ

Правительство ФРГ финансирует поставку ВСУ беспилотников-разведчиков молодой фирмы Quantum-Systems из Мюнхена. Один из ее инвесторов раньше вкладывал деньги в PayPal и Facebook.

Боевые танки и дроны-разведчики: Украина в скором будущем получит из Германии и то, и другое. И известно об этом стало в один и тот же день - 24 января. Однако новость из Берлина о давно ожидавшемся решении канцлера ФРГ передать украинской армии танки Leopard 2 полностью затмила сообщение из Мюнхена. А оно гласило, что молодая фирма Quantum-Systems получила от министерства обороны Украины второй, куда более крупный, заказ на свои беспилотники Vector и что его выполнение профинансирует германское правительство.

Каждый дрон-разведчик Vector стоит 180 тысяч евро

Дроны-разведчики Vector явно оправдали ожидания Вооруженных сил Украины. Если в начале августа 2022 года Киев заказал 33 таких беспилотных летательных аппарата (БПЛА), то теперь, пять месяцев спустя, он запросил дополнительно еще 105 единиц. "Для нас большая честь получить возможность поддержать Украину при защите своей страны, и мы видим свой долг в том, чтобы и дальше поставлять украинским вооруженным силам системы высшего качества", - подчеркнул в заявлении для прессы сооснователь и генеральный директор Quantum-Systems Флориан Зайбель (Florian Seibel).

Бойцы ВСУ на фронте с немецким дроном-разведчиком Vector и оборудованием для его управления Фото: Quantum-Systems

Впрочем, первые дроны его фирмы оказались в Украине еще в апреле прошлого года. "Один украинский миллиардер недавно связался с нами через консульство Украины в Мюнхене и спросил, не могли бы мы поставить дроны вооруженным силам его страны, - рассказывал предприниматель весной немецким журналистам. - Об этом быстро прослышали другие олигархи из Украины, и они разместили у нас дальнейшие заказы". В то время в политических кругах Германии царили еще очень серьезные сомнения в целесообразности предоставления Украине любого оружия, но министерство экономики ФРГ, по словам главы фирмы, "за считанные часы проверило и разрешило эти поставки".

Но в том-то и дело, что дроны Vector, одна из трех выпускаемых мюнхенским стартапом серийных моделей, оружием, собственно, не считаются. Этот электрический беспилотник с вертикальным взлетом выглядит как небольшой пропеллерный самолет (длина 1,63 метра, размах крыльев 2,80 метра) и предназначен для разведки местности. Он может находиться в воздухе до 120 минут и вести видеонаблюдение и съемку на расстоянии до 30 километров, что примерно соответствует дальности стрельбы многих артиллерийских орудий.

Каждый экземпляр дрона Vector стоит порядка 180 тысяч евро, так что правительство ФРГ заплатит компании Quantum-Systems за выполнение нового заказа министерства обороны Украины почти 20 млн евро.

Карьера предпринимателя после 16 лет в бундесвере

Отвечая на вопрос DW, чем объясняется столь высокая цена этого БПЛА, глава фирмы Флориан Зайбель первым делом отметил, что вообще-то военные дроны-разведчики, в том числе американские и израильские, обычно стоят существенно дороже: "Ведь в такой дрон встроено много специальной техники, как, например, приборы ночного видения, инфракрасные камеры, особые антенны, защищенные системы передачи данных, к тому же, используется специальное программное обеспечение, например для навигации, в разработку которого вложено очень много времени и средств. И все это необходимо окупить".

Сооснователь и генеральный директор Quantum-Systems Флориан Зайбель с дроном Vector Фото: Quantum-Systems

Первоначально Флориан Зайбель не собирался делать ставку на военные заказы и ориентировался исключительно на использование своих БПЛА в гражданских целях. Хотя 16 лет своей жизни он провел в рядах армии ФРГ: сначала в качестве пилота вертолета, затем - во время работы над диссертацией на факультете аэрокосмической техники Мюнхенского университета бундесвера.

Там он познакомился с тремя другими будущими сооснователями фирмы и вместе с одним из них, так и не закончив диссертацию, запатентовал первый прототип небольшого беспилотника. На разработке и выпуске именно малых БПЛА начинающие предприниматели и решили сконцентрироваться, когда в январе 2015 года создали компанию Quantum-Systems.

Немецкий беспилотник Trinity исследовал Чернобыльскую зону

Так, вертикально взлетающий электрический беспилотник Trinity, серийное производство которого началось в 2017 году, предназначен главным образом для картографических работ. Этот дрон использовался, к примеру, при автодорожных работах в Германии, при реализации горнолыжных проектов в Норвегии и Новой Зеландии, для аэросъемки в Индонезии угольного карьера и возможного коридора для нефте- и газопровода, для наблюдения за джунглями в Гане и за местами гнездования пеликанов на юге США.

Участники исследования Чернобыльской зоны с помощью немецкого дрона Trinity Фото: Quantum-Systems

Использовался он и в Украине - сначала в сельскохозяйственной сфере, затем для картографирования загрязненных участков вокруг Чернобыльской АЭС: "С помощью мультиспектральной съемки удалось определить места, где зарыты и теперь покрыты лесом радиоактивные отходы. Это особенно важно знать на случай лесных пожаров".

Мысль заняться разработкой дрона двойного назначения - гражданского и военного - созрела примерно в 2018 году, рассказал Флориан Зайбель в беседе с DW: "Я, конечно, не мог предположить, что Россия вторгнется в Украину, хотя она к этому времени уже захватила Крым. Но у меня возникло стойкое ощущение, что мы в Европе слишком мало внимания уделяем своей безопасности".

Война в Украине породила большой спрос на дрон Vector

Так родился проект дрона Vector, который компания Quantum-Systems запустила в серийное производство в 2020 году, рассчитывая не только на армейские заказы, но и на спрос полиции, пожарных, пограничников. "Обычно гражданские разработки вырастают из военных проектов. У нас получилось наоборот: мы смогли опереться на наши успехи в коммерческой сфере. Так, мы смогли предложить систему управления, для которой не требуется длительная специальная подготовка: ее буквально играючи можно освоить за считанные часы", - отметил собеседник DW.

И вот весной 2022 года именно украинские заказы на дрон Vector стали первым случаем использования продукции Quantum-Systems в военных целях. Немецкий предприниматель уверен: "Мы как Запад должны приложить максимум усилий к тому, чтобы эта война как можно быстрее закончилась. Но мы сможем заставить Россию сесть за стол переговоров только тогда, когда там поймут, что проигрывают войну. Пока там думают, что смогут ее выиграть, они будут продолжать творить то, что сейчас творят".

Немецкий дрон-разведчик Vector приспособлен к работе в зимних условиях Фото: Quantum-Systems

Поставки в Украину сразу же привлекли к дрону Vector внимание армий других стран: вскоре последовали заказы от спецназа США, от немецкого бундесвера - он запросил восемь дронов, от министерства обороны Нидерландов. Как Флориан Зайбель относится к звучащим в Германии упрекам, что он "наживается на войне"?

"Да, в экономическом плане мы в выигрыше, поскольку зарабатываем деньги на продаже очень востребованной сейчас технологии", - ответил глава фирмы Quantum-Systems и провел параллель с другой немецкой фирмой - Biontech, создавшей вместе с американской корпорацией Pfizer самую успешную вакцину против коронавируса Covid-19. Эта фирма помогла справиться с большой бедой, и вполне справедливо, что и ее создатели, и ее инвесторы, рискнувшие своими капиталами, были за это вознаграждены, считает Зайбель.

Легендарный инвестор Петер Тиль вошел в капитал Quantum-Systems

В беседе с DW он подчеркнул, что несет большую ответственность перед своими инвесторами, ведь когда-то они поверили в него и в его команду и десятками миллионов евро помогли стартапу реализовать свои идеи. Один из таких инвесторов - венчурный фонд Bayern Kapital федеральной земли Бавария, которая активно содействует развитию предприятий аэрокосмической отраслина ее территории. Целый ряд из них находится к юго-западу от Мюнхена у аэродрома экспериментальной авиации Flugplatz Oberpfaffenhofen. Там, на улице, носящей имя одного из основоположников немецкого воздухоплавания графа Цеппелина, разместилась и штаб-квартира Quantum-Systems.

Штаб-квартира компании Quantum-Systems в Гильхинге под Мюнхеном на улице имени Цеппелина Фото: Quantum-Systems

А в октябре 2022 года деньги в эту фирму решил вложить и легендарный американский инвестор немецкого происхождения Петер Тиль (Peter Thiel). "Для нас это было своего рода "посвящением в рыцари". Ведь Петер Тиль - один из самых, если не самый успешный в мире, инвестор в сфере высоких технологий, который очень рано благодаря PayPal заработал те деньги, которые потом вкладывал в другие перспективные компании, в том числе в Facebook", - напомнил Флориан Зайбель.

Мы знаем, продолжил он, что политические взгляды Петера Тиля вызывают много споров (в Германии его критикуют за поддержку Дональда Трампа и правого крыла республиканцев), но "не моя задача дискутировать с ним о политике". В данном случае важно то, что "он как бизнесмен поверил в потенциал немецкого производителя дронов".

Под конец беседы с DW глава компании Quantum-Systems сообщил, что ее представители, уже не раз бывавшие в Украине, стремятся на месте создать условия для обслуживания и ремонта поставляемых дронов, чтобы их не приходилось возить в Германию. Эта работа теперь, после нового заказа, активизировалась, но детали пока лучше не разглашать.

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