Немецкие танки Leopard для Украины

О поставках Украине немецких боевых танков Leopard 2 Запад долго не может договориться. Киев неоднократно заявлял, что нуждается в них для отражения агрессии России. Досье DW.

Украина на протяжении многих месяцев добивается поставок немецких боевых танков Leopard 2 ("Леопард"). Впервые с такой просьбой премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обратился еще 4 сентября 2022 года. Основанием для нее послужило предложение немецкой машиностроительной компании Krauss-Maffei Wegmann поставить Киеву 100 танков Leopard 2A7, а также запасные части к ним и учебные материалы, на общую сумму в 1,55 млрд евро. Первые экземпляры могли были быть переданы через 36 месяцев после заключения контракта. Однако тогда канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) отклонил эту просьбу.

Официальный Берлин объясняет свою сдержанную позицию тем, что вынужден соотносить угрозу эскалации войны России против Украины и необходимость международной координации в вопросе военной помощи Киеву. Канцлер Шольц неоднократно подвергался критике, в том числе со стороны соратников по правящей в ФРГ коалиции, за нерешительность в вопросе предоставления этого вида оружия Украине.

Острые дискуссии на тему поставок ВСУ танков уже долгое время продолжаются не только в Германии, но и в других странах-членах НАТО. 24 января 2023 года в министерстве обороны ФРГ заявили, что результаты инвентаризации в бундесвере Leopard 2 будут готовы в скором времени, и данная процедура является предварительным условием для поставок этих танков Украине.