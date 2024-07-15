Испания передала Украине еще 10 танков Leopard 2A4

Боевые машины прошли капитальный ремонт и испытания в городе Алькала-де-Гвадайра. Кроме танков, Мадрид передает Киеву "несколько гусеничных экскаваторов и значительное количество противотанковых ракет".

Испания отправила в Украину еще 10 танков Leopard 2A4, сообщило в понедельник, 15 июля, министерство обороны королевства . Как указывается в сообщении, боевые машины прошли капитальный ремонт и испытания в городе Алькала-де-Гвадайра. Кроме танков, Испания передает "несколько гусеничных экскаваторов и значительное количество противотанковых ракет".

Военный груз для Украины отправился из испанского порта Ферроль на севере Испании 13 июля. Ожидается, что к следующим выходным он прибудет в Польшу, а оттуда наземным транспортом достигнет территории Украины.

Таким образом, Мадрид уже передал Киеву, включая последнюю поставку, 20 танков Leopard, отметило Минобороны Испании. В течение второй половины 2024 года планируется передать Украине еще одну партию Leopard, добавили в ведомстве.

Мадрид передаст Киеву оружие на 1 миллиард евро

В конце мая президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Испании Педро Санчес подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности между Испанией и Украиной. Документ предусматривает, в частности, передачу в этом году Украине от Испании вооружения и военного оснащения на общую сумму 1 млрд евро.

По данным издания El Pais, в рамках этого пакета Украина должна получить зенитные ракеты к ЗРК Patriot, 19 подержанных танков Leopard 2A4 и боеприпасы.