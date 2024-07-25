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Нидерланды и Дания поставят Украине 14 танков Leopard 2

Роман Сулима
25 июля 2024 г.

Танки были полностью отремонтированы немецким концерном Rheinmetall и после нескольких месяцев испытаний готовы к поставке до конца лета. Конкретная дата не была названа.

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Танк Leopard 2
Танк Leopard 2Фото: Csaba Krizsan/dpa/picture alliance

Нидерланды и Дания вскоре поставят Киеву 14 танков Leopard 2, которые были полностью отремонтированы немецким оборонным концерном Rheinmetall и после нескольких месяцев испытаний готовы к поставке в Украину до конца лета 2024 года. Об этом объявило в четверг, 25 июля, министерство обороны Нидерландов. Конкретная дата поставки не была названа, но уточнено, что первые 12 танков уже переданы к отправке, и ожидается окончание испытаний оставшихся двух для одновременной поставки всей партии оружия.

"Украина срочно нуждается в большей военной поддержке, учитывая тяжелую ситуацию на поле боя. Эти танки могут сыграть важную роль для украинской армии в защите от российских войск", - приводят в сообщении слова министра обороны Рубена Брекелманса. Он уточнил также, что Нидерланды вместе с союзниками и партнерами будут продолжать поддерживать Украину в ее защите от российской военной агрессии до тех пор, пока это необходимо.

Поставка танков Киеву планировалась полгода назад

Нидерланды входят в международную танковую коалицию, которая поставляет Украине современные боевые танки. В апреле 2023 года власти страны заявляли, что намерены совместно с Данией передать Киеву 14 танков Leopard 2, закупив их у "третьей стороны" и отремонтировав. Тогда ожидалось, что поставку осуществят в первые месяцы 2024 года. Таким образом обещание будет выполнено несколько позже предполагаемого срока.

Leopard 2 - основной боевой танк бундесвера, состоящий на вооружении Австрии, Венгрии, Польши, Турции, Норвегии, Швеции, Швейцарии, Испании, Дании, Греции и Финляндии. С начала его эксплуатации в 1979 году всего произвели более 3,6 тысяч единиц этого танка в его различных модификациях.

В отдельном проекте по поставкам танков Leopard 1 участвуют Дания и Германия.

Германия расширила перечень военной помощи Украине

В начале июля правительство Германии обновило список поставляемых Украине вооружений. Согласно перечню, помимо самого зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot с запчастями и ракетами-перехватчиками к нему, Киев получил от Берлина боеприпасы для боевых танков Leopard 1, две радиолокационные станции TRML-4D, 9 тысяч снарядов к самоходным зенитным установкам Gepard и 55 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм.

В список также вошли 30 разведывательных дронов Vector, 200 мобильных средств глушения дронов, 10 надводных дронов, четыре танка разминирования Wisent 1, одна бронированная ремонтно-эвакуационная машина Bergepanzer 2 с запчастями, 39 терминалов спутниковой связи, 10 бронеавтомобилей, сотни единиц стрелкового оружия и патронов к нему, а также другое военное снаряжение.

 

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