Зеленский: Горячая фаза войны может завершиться к концу года

Зеленский в интервью BBC допустил, что горячую фазу войны можно завершить до конца года, а также призвал Лондон помочь снять ограничения на удары по территории РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский допустил, что горячая стадия войны может завершиться до конца текущего года. "Я думаю, что если мы будем действовать согласованно и следовать формату Саммита мира, то мы можем закончить горячую стадию войны. Мы можем попытаться это сделать до конца этого года", - заявил он в пятницу, 19 июля, в интервью BBC во время своего визита в Великобританию.

Глава украиснкого государства добавил, что войну можно будет завершить дипломатическим путем за столом переговоров в том случае, если союзники Киева будут оказывать давление на Москву. "Это не значит, что надо отвоевать в боях все территории. Я считаю, что этого можно добиться с помощью средств дипломатии", - заметил он, указав при этом, что ослабление России на поле боя обеспечит Украине более сильную позицию на переговорах.

Зеленский в Великобритании призвал разрешить Украине бить западным оружием по целям в РФ

В интервью BBC украинский президент вновь подчеркнул, что для отражения российских атак Киеву необходимо разрешение бить западным оружием по территории РФ без ограничений дальности. Такое разрешение он надеется получить с помощью Великобритании. "Мы просто хотим бить точно по той точке, из которой они стреляют по нам", - сказал Зеленский.

Владимир Зеленский на заседании британского правительства Фото: Richard Pohle/AP Photo/picture alliance

Эту просьбу он затем повторил в своем выступлении перед кабинетом министров Великобритании. Отмена ограничений на использование западного оружия поможет Украине укрепить оборону и обезопасить передовые позиции, указал глава государства, призвав Великобританию "проявить лидерство" в этом вопросе. "Прошу вас <...> убедить других партнеров снять ограничения. Нам нужен этот шаг - шаг, который заставит Россию искать мира", - обратился Зеленский к премьер-министру Великобритании Киру Страмеру.

Зеленский: Работать с администрацией Трампа будет тяжело, но мы этого не боимся

В интервью BBC Зеленский также прокомментировал возможную смену администрации США в ходе президентских выборов в ноябре нынешнего года, отметив, что Киев готов работать с любым президентом США, кто бы ни был избран на этот пост. В случае победы Дональда Трампа сотрудничество с его администрацией стало бы "тяжелой работой, но мы трудолюбивы и не боимся тяжелой работы", подчеркнул Зеленский.

Говоря о решении Трампа в случае его избрания назначить вице-президентом сенатора от штата Огайо Джей Ди Вэнса, который выступает против военной помощи Украине, Зеленский сказал: "Может быть, он действительно не понимает, что происходит в Украине, поэтому мы должны работать с Соединенными Штатами".

В то же время Зеленский скептически отозвался о словах Трампа, который ранее утверждал, что смог бы остановить войну РФ против Украины в течение 24 часов. Для Украины это означало бы "просто перестать сражаться, отдать территории и забыть о них", считает Зеленский, однако, подчеркнул он, Киев на это никогда бы не пошел.

Визит Зеленского в Великобританию

Владимир Зеленский и король Карл III Фото: Hollie Adams/empics/picture alliance

Владимир Зеленский прибыл в Великобританию 18 июля для участия в саммите Европейского политического сообщества. Он встретился с королем Карлом III, а на следующий день выступил перед правительством Великобритании.

Как отмечается, это первое выступление иностранного лидера перед британским кабмином за последние 27 лет. До Зеленского в заседании британского правительства принял участие президент США Билл Клинтон в 1997 году.