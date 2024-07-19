Зеленский: Горячая фаза войны может завершиться к концу года

Зеленский: Горячая фаза войны может завершиться к концу года19 июля 2024 г.
Президент Украины Владимир Зеленский допустил, что горячая стадия войны может завершиться до конца текущего года. "Я думаю, что если мы будем действовать согласованно и следовать формату Саммита мира, то мы можем закончить горячую стадию войны. Мы можем попытаться это сделать до конца этого года", - заявил он в пятницу, 19 июля, в интервью BBC во время своего визита в Великобританию.
Глава украиснкого государства добавил, что войну можно будет завершить дипломатическим путем за столом переговоров в том случае, если союзники Киева будут оказывать давление на Москву. "Это не значит, что надо отвоевать в боях все территории. Я считаю, что этого можно добиться с помощью средств дипломатии", - заметил он, указав при этом, что ослабление России на поле боя обеспечит Украине более сильную позицию на переговорах.
Зеленский в Великобритании призвал разрешить Украине бить западным оружием по целям в РФ
В интервью BBC украинский президент вновь подчеркнул, что для отражения российских атак Киеву необходимо разрешение бить западным оружием по территории РФ без ограничений дальности. Такое разрешение он надеется получить с помощью Великобритании. "Мы просто хотим бить точно по той точке, из которой они стреляют по нам", - сказал Зеленский.
Эту просьбу он затем повторил в своем выступлении перед кабинетом министров Великобритании. Отмена ограничений на использование западного оружия поможет Украине укрепить оборону и обезопасить передовые позиции, указал глава государства, призвав Великобританию "проявить лидерство" в этом вопросе. "Прошу вас <...> убедить других партнеров снять ограничения. Нам нужен этот шаг - шаг, который заставит Россию искать мира", - обратился Зеленский к премьер-министру Великобритании Киру Страмеру.
Зеленский: Работать с администрацией Трампа будет тяжело, но мы этого не боимся
В интервью BBC Зеленский также прокомментировал возможную смену администрации США в ходе президентских выборов в ноябре нынешнего года, отметив, что Киев готов работать с любым президентом США, кто бы ни был избран на этот пост. В случае победы Дональда Трампа сотрудничество с его администрацией стало бы "тяжелой работой, но мы трудолюбивы и не боимся тяжелой работы", подчеркнул Зеленский.
Говоря о решении Трампа в случае его избрания назначить вице-президентом сенатора от штата Огайо Джей Ди Вэнса, который выступает против военной помощи Украине, Зеленский сказал: "Может быть, он действительно не понимает, что происходит в Украине, поэтому мы должны работать с Соединенными Штатами".
В то же время Зеленский скептически отозвался о словах Трампа, который ранее утверждал, что смог бы остановить войну РФ против Украины в течение 24 часов. Для Украины это означало бы "просто перестать сражаться, отдать территории и забыть о них", считает Зеленский, однако, подчеркнул он, Киев на это никогда бы не пошел.
Визит Зеленского в Великобританию
Владимир Зеленский прибыл в Великобританию 18 июля для участия в саммите Европейского политического сообщества. Он встретился с королем Карлом III, а на следующий день выступил перед правительством Великобритании.
Как отмечается, это первое выступление иностранного лидера перед британским кабмином за последние 27 лет. До Зеленского в заседании британского правительства принял участие президент США Билл Клинтон в 1997 году.