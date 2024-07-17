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Великобритания поможет Украине на ее пути в НАТО

Жан Рофе
17 июля 2024 г.

Король Карл III от имени нового правительства пообещал, что Лондон продолжит поддерживать Киев и сохранит приверженность НАТО.

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Британский король Карл III на церемонии открытия первой сессии нового парламента 17 июля 2024 года
Британский король Карл III на открытии нового парламента озвучил программу премьера Кира СтармераФото: Henry Nicholls/Getty Images

Великобритания при новом правительстве лейбористов останется приверженной ценностям НАТО и будет стремиться помочь Украине с процессом вступления в Североатлантический альянс. Об этом заявил в среду, 17 июля, британский король Карл III, представляя программу премьер-министра Кира Стармера на торжественной церемонии открытия первой сессии нового парламента.

"Мое правительство продолжит оказывать полную поддержку Украине и ее народу и будет стремиться играть ведущую роль в предоставлении Украине четкого пути к членству в НАТО", - сказал он. По словам Карла III, новое правительство Великобритании обеспечит надежную обороноспособность страны, основанную на общих ценностях НАТО - свободе личности, демократии, правах человека и верховенстве закона. "Его приверженность НАТО останется непоколебимой", - подчеркнул король, добавив, что Стармер проведет ревизию вооруженных сил.

Великобритания будет сближаться с Европой

Обращаясь с речью к членам парламента нового созыва, Карл III заявил, что при лейбористском правительстве Великобритания намерена укреплять отношения с европейскими партнерами и ЕС, а также активно работать над установлением мира на Ближнем Востоке.

"Мое правительство будет стремиться к перезагрузке отношений с европейскими партнерами и работать над улучшением отношений с ЕС в торговле и инвестициях", - сказал король. Он пообещал, что кабмин будет добиваться заключения нового пакта в сфере безопасности для укрепления сотрудничества в борьбе с взаимными угрозами.

"Мое правительство будет играть свою роль в попытках обеспечить долгосрочный мир и безопасность на Ближнем Востоке", - добавил монарх, отметив приверженность Великобритании идее сосуществования двух государств - еврейского и палестинского.

В июле в Великобритании прошли парламентские выборы, по результатам которых консерваторы, правившие страной 14 лет, потерпели сокрушительное поражение: Лейбористская партия получила 411 из 650 мест в парламенте, консерваторам удалось обеспечить себе всего 121 место.

 

 

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