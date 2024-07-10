Британский премьер: Украина может бить нашими ракетами по РФ

Британский премьер: Украина может бить нашими ракетами по РФ10 июля 2024 г.
Новый премьер-министр Великобритании Ким Стармер дал понять, что Украина вправе использовать поставленные ей Лондоном дальнобойные ракеты для ударов по военным целям в России. Британская военная помощь поставляется Киеву для оборонительных целей, но "Украина сама может решать, как данная помощь может быть использована для этих оборонительных целей", сказал он журналистам в ходе полета на саммит НАТО в Вашингтоне в среду, 10 июля.
Тем самым Стармер подтвердил, что в вопросе о поставляемых Украине дальнобойных ракетах его лейбористское правительство занимает ту же позицию, что и бывшие консервативные правительства во главе с Риши Сунаком, Лиз Трасс и Борисом Джонсоном.
Кир Стармер возглавил новое правительство Великобритании 5 июля после сокрушительного поражения правивших до сих пор консерваторов на парламентских выборах.
Поставки вооружений Украине
Великобритания - один из самых надежных союзников Киева в оборонительной войне против России, напавшей на нее в феврале 2022 года. Лондон помогает Украине деньгами, вооружениями и обучает украинских солдат. Британия также стала первой страной, поставившей Украине дальнобойные ракеты.
На саммите НАТО в Вашингтоне союзники намерены объявить о выделении Киеву дополнительной военной помощи на сумму 40 млрд евро. Запланировано также подписание с Украиной новых двусторонних соглашений о гарантиях безопасности. В то же время государства НАТО по-прежнему не готовы удовлетворить просьбу президента Украины Владимира Зеленского принять его страну в Североатлантический альянс.