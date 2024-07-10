Британский премьер: Украина может бить нашими ракетами по РФ

Новый премьер Британии дал понять, что Киев может использовать британские ракеты для ударов по целям в РФ. Ракеты поставляются Украине для обороны, но она сама вправе решать, как их использовать, сказал Кир Стармер.

Новый премьер-министр Великобритании Ким Стармер дал понять, что Украина вправе использовать поставленные ей Лондоном дальнобойные ракеты для ударов по военным целям в России. Британская военная помощь поставляется Киеву для оборонительных целей, но "Украина сама может решать, как данная помощь может быть использована для этих оборонительных целей", сказал он журналистам в ходе полета на саммит НАТО в Вашингтоне в среду, 10 июля.

Тем самым Стармер подтвердил, что в вопросе о поставляемых Украине дальнобойных ракетах его лейбористское правительство занимает ту же позицию, что и бывшие консервативные правительства во главе с Риши Сунаком, Лиз Трасс и Борисом Джонсоном.

Кир Стармер возглавил новое правительство Великобритании 5 июля после сокрушительного поражения правивших до сих пор консерваторов на парламентских выборах.

Поставки вооружений Украине

Великобритания - один из самых надежных союзников Киева в оборонительной войне против России, напавшей на нее в феврале 2022 года. Лондон помогает Украине деньгами, вооружениями и обучает украинских солдат. Британия также стала первой страной, поставившей Украине дальнобойные ракеты.

На саммите НАТО в Вашингтоне союзники намерены объявить о выделении Киеву дополнительной военной помощи на сумму 40 млрд евро. Запланировано также подписание с Украиной новых двусторонних соглашений о гарантиях безопасности. В то же время государства НАТО по-прежнему не готовы удовлетворить просьбу президента Украины Владимира Зеленского принять его страну в Североатлантический альянс.