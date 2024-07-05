Кир Стармер стал новым премьер-министром Великобритании

Лидер Лейбористской партии Кир Стармер официально вступил в должность премьер-министра Великобритании в пятницу, 5 июля. "Король Карл III сегодня принял сэра Кира Стармера и попросил его сформировать новый кабинет министров. Сэр Кир Стармер согласился выполнить поручение короля", - говорится в заявлении Букингемского дворца.

Ранее в тот же день консерватор Риши Сунак после сокрушительного поражения своей партии на досрочных парламентских выборах получил аудиенцию у короля Карла III, который удовлетворил его прошение об отставке.

"Наша страна решительно проголосовала за перемены, за национальное обновление и возвращение к политике службы народу <...> Мы должны двигаться дальше вместе", - заявил Стармер, выступая перед журналистами в резиденции премьер-министра Великобритании. В свое речи он, кроме прочего, пообещал "поднять на ноги" систему здравоохранения, снизить счета за электроэнергию и "обезопасить государственные границы".

Консервативная партия находилась у власти в Великобритании на протяжении последних 14 лет. По результатам досрочных парламентских выборов, которые были обнародованы медиакомпанией BBC в 16.00 5 июля и отражали распределение 648 из 650 мест в британском парламенте, Лейбористская партия смогла получить 412 мандатов, а консерваторы - 121. Для парламентского большинства достаточно 326 мест.

Биография Кира Стармера

Кир Стармер - адвокат, специализирующийся на теме прав человека. Он родился 2 сентября 1962 года в Лондоне, но вырос в графстве Суррей. С 2008 по 2013 год занимал пост генерального прокурора, а в 2015-м был впервые избран в Палату общин парламента Великобритании. В 2020 году Кир Стармер стал лидером Лейбористской партии, сменив на этом посту Джереми Корбина.

Считается, что важнейшие проблемы, которые ему предстоит решить на посту премьер-министра Соединенного Королевства, связаны с состоянием системы здравоохранения, возросшей стоимостью жизни и миграционной политикой. Возврат Великобритании в состав ЕС Стармер исключает.