В Британии опасаются влияния Москвы на выборы

Вице-премьер Великобритании Оливер Дауден выразил "серьезную озабоченность" в связи с сообщением медиакомпании ABC о вероятной кампании влияния на выборы со стороны РФ.

Публикации СМИ о предполагаемых попытках России повлиять на приближающиеся парламентские выборы в Великобритании заместитель премьер-министра Соединенного Королевства Оливер Дауден назвал "вызывающим серьезную озабоченность". Об этом пишет газета The Sunday Times поздним вечером в субботу, 29 июня.

Уточняется, что таким образом политик отреагировал на появившееся 29 июня сообщение медиакомпании Australian Broadcasting Corporation (ABC) о том, что ее журналистам удалось обнаружить вероятную кампанию влияния со стороны России, направленную на усиление поддержки правопопулистской партии Reform UK Найджела Фараджа.

Журналисты сделали соответствующие выводы, изучив пять страниц в соцсети Facebook, имеющих в общей сложности 190 000 подписчиков и периодически распространяющих одинаковые фото и текстовые сообщения, публикуя их приблизительно в одно и то же время, напоминается в публикации. По данным ABC, большинство администраторов этих страниц находятся в Нигерии и лишь малая часть из них проживает в Соединенном Королевстве.

"Эти разоблачения свидетельствуют о реальном риске, которому подвергается наша демократия в этом нестабильном мире. Вредоносные иностранные субъекты, продвигающие британские политические партии, политику и взгляды, которые соответствуют их повестке дня, - еще один пример проблем во все более нестабильном киберпространстве XXI века, и это вызывает серьезную озабоченность во время избирательной кампании", - приводит The Sunday Times слова вице-премьера королевства.

Требование расследовать возможное влияние РФ на выборы

Накануне глава правящей Консервативной партии Великобритании Ричард Холден направил секретарю кабинета министров и главе государственной гражданской службы Саймону Кейсу и советнику премьера по национальной безопасности Тиму Бэрроу письма с требованием провести расследование в связи с информацией о возможном влиянии России на британские выборы.

Найджел Фарадж получил известность как ярый сторонник "Брекзита". На прошедшей неделе он вызвал в Великобритании бурю критики, заявив, что "вторжение Москвы в Украину было спровоцировано" расширением НАТО и ЕС.

Досрочные выборы в британский парламент состоятся 4 июля.