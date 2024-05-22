Досрочные выборы в британский парламент состоятся 4 июля

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в среду, 22 мая, объявил дату досрочных выборов в Палату общин британского парламента. Они состоятся 4 июля. Сунак призвал избирателей не ставить под угрозу экономическую стабильность и вновь поддержать партию консерваторов.

Согласно законодательству, выборы должны были пройти не позднее января 2025 года. Аналитики ожидали, что они состоятся осенью, однако правительство согласовало более раннюю дату. Сунак уже заявил о том, что попросил короля Карла III распустить парламент, и тот согласился. Парламент прекратит работу уже 24 мая, а 30 мая будет формально распущен.

Предыдущие выборы состоялись в 2019 году. На них уверенную победу одержала Консервативная партия во главе с Борисом Джонсоном. Однако с тех пор настроения избирателей изменились. Противоречивые действия правительства во время пандемии коронавируса, ряд скандалов и экономические проблемы привели к падению популярности консерваторов. Борис Джонсон ушел с поста главы правительства. Его ненадолго сменила Лиз Трасс, а затем на смену ей пришел Сунак.

Данные социологических опросов и итоги недавних местных выборов показывают рост популярности Лейбористской партии, возглавляемой Киром Стармером. Лейбористы могут одержать победу после 14 лет пребывания в оппозиции.

Выборы в Великобритании проходят по мажоритарной системе. Большинство получит партия, кандидаты от которой победят более чем в 325 округах.