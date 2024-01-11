Джонсон отверг обвинения в срыве переговоров Москвы и Киева

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал "полной чушью и российской пропагандой" утверждения российских чиновников о том, что он сорвал мирные переговоры между Россией и Украиной весной 2022 года. Об этом сообщила газете The Times в среду, 10 января.

Джонсон заявил изданию, что в ходе беседы с Владимиром Зеленским после стамбульских переговоров между Киевом и Москвой в марте 2022 года он был "обеспокоен характером любого возможного соглашения" и пообещал поддержать Украину "на тысячу процентов".

"В тот момент я немного волновался. Я не мог представить, что это может быть за сделка, и я думал, что любая сделка с Путиным будет весьма отвратительной", - сказал Джонсон ранее, 5 января, в беседе с The Wall Street Journal.

Кто и почему обвинял Джонсона в срыве переговоров

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова утверждала, что Джонсон "запретил" Киеву подписывать мирные соглашения с Москвой. Версия Захаровой была реакцией на слова главы украинской делегации на стамбульских переговорах с РФ Давида Арахамии в интервью телеканалу 1+1 . Арахамия тогда сказал: "Когда мы вернулись из Стамбула, приехал Борис Джонсон в Киев и сказал, что мы вообще не будем с ними ничего подписывать - и давайте будем просто воевать".



Давид Арахамия вслед за Джонсоном также подтвердил в беседе с The Times, что Кремль намеренно исказил слова Джонсона, чтобы поддержать собственную версию. По его заверению, заявление Джонсона о том, что нужно "просто воевать" было сделано в ходе консультаций Украины с западными союзниками о том, как противостоять российскому вторжению.



29 марта 2022 года, спустя месяц после начала войны России против Украины, в Стамбуле прошли переговоры между РФ и Украиной. По словам главы украинской делегации Давида Арахамии, Москва предложила закончить войну при условии нейтралитета Украины и ее невступления в НАТО, но Киев на это не согласился.

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