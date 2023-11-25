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Давид Арахамия: РФ обещала Украине мир за отказ от НАТО

Жан Рофе
25 ноября 2023 г.

Россия в 2022 году предлагала закончить войну при условии нейтралитета Украины и ее невступления в НАТО, рассказал глава фракции "Слуга народа". Киев от этого отказался.

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Переговоры делегаций России и Украины в Гомельской области Беларуси в феврале 2022 года
Переговоры делегаций России и Украины в Гомельской области Беларуси в феврале 2022 года. Давид Арахамия - второй справа.Фото: Alexandr Kryazhev/Sputnik/SNA/imago images

Лидер фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия, который возглавлял делегацию Украины на переговорах с Россией, рассказал, что весной 2022 года российская делегация предлагала закончить войну, если Украина примет нейтралитет и откажется вступать в НАТО.

"Они действительно почти до последнего надеялись, что они нас дожмут до подписания такого соглашения, чтобы мы взяли нейтралитет. Это было самое большое для них дело. Они готовы были закончить войну, если мы возьмем - как Финляндия когда-то - нейтралитет и дадим обязательства, что мы не будем вступать в НАТО. Фактически ключевой пункт был этот", - заявил Арахамия в интервью журналистке телеканала "1+1" Наталье Мосейчук, опубликованном на ее YouTube-канале в пятницу, 24 ноября.

Причины отказа Киева от соглашения

По словам Арахамии, украинская сторона не приняла это предложение по двум причинам. Во-первых, для этого пришлось бы менять конституцию, где прописано, что Украина собирается стать членом НАТО. Во-вторых, было недоверие к российской стороне, что та выполнит соглашение. "Это можно было сделать, только если есть гарантии безопасности. Мы же не могли что-то подписать, отойти, все бы там выдохнули, а потом бы они зашли более подготовленные - потому что они зашли, на самом деле, неподготовленные к такому сопротивлению", - сказал политик.

Кроме того, на решение Киева повлиял бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, добавил Арахамия. "Когда мы вернулись из Стамбула, приехал Борис Джонсон в Киев и сказал, что мы вообще не будем с ними ничего подписывать - и давайте будем просто воевать", - рассказал он.

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