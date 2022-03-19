Джонсон предрек эру запугивания в Восточной Европе, если Путин победит в Украине

Полномасштабное вторжение России в Украину - это "поворотный момент для мира", победа режима президента РФ Владимира Путина в этой стране станет предвестником "новой эры запугивания". Такое мнение высказал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на конференции Консервативной партии в Блэкпуле на северо-западе Англии в субботу, 19 марта.

По словам Джонсона, Путин был "в панике" от того, что пример свободной Украины мог вызвать продемократическую революцию в России.

"Вот почему он так жестоко пытается погасить пламя свободы в Украине, и вот почему так важно, чтобы он потерпел неудачу", - считает Джонсон.

"Начало нового века запугивания по всей Восточной Европе"

"В случае победы Путин не остановится в Украине. И конец свободы в Украине будет означать исчезновение любой надежды на свободу в Грузии, а затем - в Молдове, это будет означать начало нового века запугивания по всей Восточной Европе - от Балтийского до Черного моря", - уверен британский премьер.

Лидер оппозиции назвал Бориса Джонсона "национальным позором"

При этом Борис Джонсон сравнил защиту украинцами своей страны со стремлением британцев в 2016 году поддержать "Брекзит" и "выбрать свободу". Этот комментарий вызвал критику лидера оппозиционных "Либеральных демократов" Эда Дейви. Тот назвал Джонсона "национальным позором". "Сравнивать референдум с женщинами и детьми, которые спасаются от путинских бомб, - это оскорбление для каждого украинца", - подчеркнул Дейви.

Деятельность правительства Великобритании в середине декабря 2021 года не одобряли 58% опрошенных. Как отмечали аналитики, этот показатель стал худшим за все два года работы кабинета министров под руководством Джонсона.

Расширение санкций Великобритании

О расширении санкций в отношении России власти Великобритании объявили 15 марта. В санкционный список были внесены 350 новых позиций, в том числе - 345 граждан и пять компаний. В числе прочих в перечне оказались экс-президент РФ, заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев, министр обороны Сергей Шойгу, премьер-министр Михаил Мишустин, глава Росгвардии Виктор Золотов, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Кроме того, санкции введены в отношении ряда российских олигархов. В их числе - владелец крупного производителя удобрений EuroChem Group AG и Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) Андрей Мельниченко, миллиардеры Петр Авен и Михаил Фридман. В черном списке также оказались главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян и телеведущий Владимир Соловьев.

Смотрите также:

Как в Великобритании закончился бензин Заправки в Великобритании сегодня выглядят так... Британским водителям сейчас не позавидуешь. Ведь при необходимости пополнить бак они оказываются в одной из двух возможных ситуаций. Вариант первый: гигантская очередь на заправке, простоять в которой можно несколько часов.

Как в Великобритании закончился бензин ...или так Вариант второй: на заправке нет ни одной живой души. Потому что ни дизеля, ни бензина там тоже нет. Вот как на этой АЗС на западе Лондона.

Как в Великобритании закончился бензин Хаос и закупки впрок На многих заправках царит хаос, терпение водителей на пределе. Нередко им приходится простаивать в очереди по несколько часов, чтобы потом услышать, что последний имевшийся в наличии бензин только что закончился. Стоит ли удивляться, что такие ситуации ведут к конфликтам, иногда даже дракам?

Как в Великобритании закончился бензин Цель так близко - и так далеко Эта очередь из автомобилей перед одной из заправок в городе Ашфорд в графстве Кент насчитывает более 100 машин. Между тем британские СМИ показывают драматичные кадры. Например, как некий водитель угрожает своему "сопернику" ножом. Другие сцены заставляют улыбнуться. Так, одна женщина опорожнила у заправки бутылку с питьевой водой и наполнила ее бензином.

Как в Великобритании закончился бензин По воду? Нет - за бензином! Подобную изобретательность проявляют и другие водители. Иногда кажется, что британцы используют любые емкости, которые можно наполнить горючим. Интересно, как этот мужчина собирается вклиниться в очередь к бензоколонке?

Как в Великобритании закончился бензин Хотя бы у кого-то здесь хорошее настроение У этого водителя на шоссе М3 в западной части Лондона, судя по всему, отличное настроение. А вот у большинства других водителей в Великобритании - нет. Некоторым автомобиль необходим, чтобы добраться до работы. Поэтому в стране уже ведут дискуссию о праве представителей определенных профессий - например, врачей - на приоритетное обслуживание. На некоторых заправках такое правило уже действует.

Как в Великобритании закончился бензин Ограниченный объем продажи бензина в "одни руки" Подчас можно наблюдать, как к заправке, огибая общую очередь, подъезжают полицейские машины. Стражей правопорядка можно понять: пешком добираться до места вызова им было бы непросто. Некоторые заправки продают не больше определенного объема топлива на клиента. Например, на этой АЗС можно залить бензина или дизеля лишь на 30 фунтов (35 евро).

Как в Великобритании закончился бензин Извините, не работает В некоторых регионах, по данным Британской ассоциации автозаправочных станций PRA, стоят пустыми до 90% бензоколонок. При этом, по сообщениям операторов АЗС Shell, BP и Esso, на британских нефтеперерабатывающих заводах запасов топлива достаточно. Причина дефицита - в нехватке водителей грузовиков, из-за чего невозможно поставлять необходимые объемы горючего от топливных компаний к заправкам.

Как в Великобритании закончился бензин Причина дефицита - нехватка водителей грузовиков По данным профсоюза Road Haulage Association, в Великобритании не хватает сейчас около 100 тысяч водителей грузовиков. Одна из главных причин этого - "Брекзит", ведь многие водители уехали к себе на родину, в страны ЕС, и больше не вернулись в Соединенное Королевство из-за пандемии коронавируса.

Как в Великобритании закончился бензин "Брекзит" и коронавирус Некоторые фирмы по логистике из континентальной Европы из-за "Брекзита" больше не доставляют грузы в Великобританию. Между тем из-за пандемии в королевстве не были своевременно проведены экзамены на курсах подготовки водителей грузовиков. Со своей стороны, правительство Соединенного Королевства утверждает, что основная причина "бензинового кризиса" - в панике у населения и закупках впрок.

Как в Великобритании закончился бензин Помощь военных и иностранные водители Чтобы справиться с кризисом, правительство Великобритании распорядилось задействовать военных для доставки горючего на заправки. Кроме того, армейские инструкторы по вождению будут помогать в организации сдачи экзаменов на категорию С в дополнительные дни. Одновременно с этим Лондон хочет выдать 5000 виз водителям-иностранцам, чтобы избежать логистического коллапса перед Рождеством.

Как в Великобритании закончился бензин Извинения за отсутствие горючего Скоро подобные плакаты на заправках должны снова исчезнуть. Первые водители-иностранцы, получившие визу по упрощенной схеме, смогут начать работу в Британии уже в октябре. Однако планируется, что эта виза истечет в канун Рождества. Поможет ли эта временная мера долгосрочно побороть дефицит бензина в стране - не ясно.

Как в Великобритании закончился бензин Ура! На мою долю хватило! Эта женщина радуется так, как будто выиграла в лотерею. Причина: бак машины снова полон. Теперь главное: экономно расходовать топливо.

Как в Великобритании закончился бензин Решение проблемы Тонкий английский юмор? Нет, спасительная смекалка. Когда автомобиль отказывается ехать дальше из-за пустого бака, можно просто пересесть в седло - или на повозку. Автор: Марко Мюллер, Елена Гункель

