Двадцать третий день войны в Украине: главные события

На 23-й день войны против Украины - в пятницу, 18 марта, - российские войска продолжили наносить удары по населенным пунктам соседней страны, не прекращая попыток захватить их. Украинская армия и отряды территориальной обороны оказывают упорное сопротивление армии вторжения. Страны Запада расширяют военную помощь Украине и ужесточают санкции против России. В Европе растет число беженцев из Украины.

ООН: В Мариуполе подходят к концу запасы продуктов и воды

От развязанной Россией войны против Украине пострадали уже 13 млн человек, сообщили в Управлении верховного комиссара ООН по делам беженцев. За минувшие три недели страну вынужденно покинули около 3,2 млн жителей. Во ООН крайне обеспокоены ситуацией в Мариуполе, почти полностью разрушенном в результате обстрелов. В этом городе на юге Донецкой области "подходят к концу последние запасы продуктов и воды", сообщил представитель Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП) в Женеве. Спустя два дня после бомбардировки Донецкого академического областного драматического театра под завалами, по словам президента Украины Владимира Зеленского, остаются сотни людей. Удалось спасти более 130 человек, добавил Зеленский.

Тем временем подразделения вооруженных сил Украины укрепляют третье, дальнее, кольцо обороны Киева, заявил на брифинге замначальника штаба командования сухопутными войсками Александр Грузевич. По правому берегу Днепра войска РФ остановлены на расстоянии почти 70 километров, "что делает невозможным ведение огня, кроме ракетных обстрелов", утверждает Грузевич. По его словам, по левому берегу силы РФ тоже остановлены. На Броварском и Бориспольском направлениях ВС России отказались от наступательных действий, уверяет Грузевич.

Канцлер ФРГ призвал президента РФ к немедленному прекращению огня в Украине

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) в длившейся почти час телефонной беседе с президентом РФ Владимиром Путиным вновь призвал его немедленно прекратить огонь в Украине. Шольц подчеркнул необходимость как можно скорее улучшить гуманитарную ситуацию в Украине и достичь прогресса в дипломатическом урегулировании конфликта, сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit). В свою очередь в Кремле заявили, что Путин обвинил Украину в затягивании переговоров и нереалистичных предложениях.

Болгария и страны Балтии высылают дипломатов РФ

Сразу несколько стран, включая Болгарию, а также балтийские государства Эстония, Латвия и Литва высылают целый ряд российских дипломатов. В МИД Болгарии сообщили, что персонами нон грата объявлены 10 россиян. Им предоставлены 72 часа для выезда из страны. Эстония высылает трех сотрудников посольства России в Таллине, нарушивших Венскую конвенцию, указали в эстонском МИД.

Министерство иностранных дел Литвы вызвало посла России Алексея Исакова и вручило ему дипломатическую ноту, объявив четырех сотрудников российского диппредставительства персонами нон грата за деятельность, "несовместимую с их дипломатическим статусом", а также потребовав покинуть Литву в течение пяти дней.

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс сообщил, что трех сотрудников посольства РФ высылают "с учетом продолжающейся российской агрессии в Украине.

Телефонные переговоры Си и Байдена

Состоялся телефонный разговор президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина. Как сообщили в Белом доме, Байден предупредил Си о последствиях возможной материальной поддержки России Пекином. Си Цзиньпин заверил, что война в Украине - это не то, что хотят видеть в Пекине. Вместе с тем он выразил уверенность в том, что "США и НАТО также должны продвигать диалог с Россией, устранить обеспокоенности РФ и Украины в области безопасности и подлинную причину украинского кризиса".

Макрон выразил Путину "крайнюю обеспокоенность" ситуацией в Мариуполе

Президенты Франции и России Эмманюэль Макрон и Владимир Путин в телефонном разговоре обсудили ситуацию в Украине. Французский лидер отметил, что "крайне обеспокоен" ситуацией в Мариуполе, который в последние дни подвергается постоянным обстрелам. Глава российского государства в свою очередь выступил с утверждением о "многочисленных военных преступлениях, ежедневно совершаемых украинскими силовиками". Как указали в Елисейском дворце, беседа продлилась чуть более часа.



"Репортеры без границ" подали второй иск в МУС против России

Международная правозащитная организация "Репортеры без границ" (RSF) во второй раз обратилась в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге с иском против России. В иске от 16 марта правозащитники призвали главного прокурора МУС Карима Хана расследовать предполагаемые преступления российских вооруженных сил в отношении сотрудников СМИ в ходе полномасштабного вторжения в Украину. С начала войны не менее восьми журналистов и команд СМИ были преднамеренно обстреляны войсками РФ или пострадали от бомбардировок, указывалось в заявлении RSF от 18 марта. С первым иском организация обратилась в МУС 4 марта.

УВКПЧ: C 24 февраля в Украине погибли не менее 816 мирных жителей

По данным Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, с начала российского вторжения в Украину 24 февраля погибли не менее 816 мирных жителей. Кроме того, у управления есть подтвержденная информация о 1333 раненых. Реальные цифры гражданских жертв войны в Украине, по всей вероятности, значительно выше, поскольку в Женеве публикуют только проверенные данные. Большинство украинцев погибли в результате применения дальнобойного взрывного оружия, в том числе тяжелой артиллерии, ракетных и авиационных ударов.

Еврокомиссия выделила Украине 289 млн евро макрофинансовой помощи

В Евросоюзе планируют согласовать дополнительные 500 млн евро на военную помощь Украине в ближайшее время, сообщили DW два источника в структурах ЕС. Министры иностранных дел и обороны стран ЕС на заседаниях 21 марта обсудят новую помощь, но не примут окончательное решение. Причина в том, что Германии для утверждения дополнительных расходов необходимо согласие бундестага. В парламенте ФРГ рассмотрение этого вопроса запланировано на 23 марта. Тем временем Еврокомиссия (ЕК) выделила Украине еще 289 млн евро макрофинансовой помощи, а также утвердила 120 млн евро грантовой поддержки для украинского бюджета.

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Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины "Военный преступник" - "Руки прочь от Украины". Акция на Трафальгарской площади в столице Великобритании.

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Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины "Blutin go home!" - плакат на демонстрации в немецком Фрайбурге, от немецкого слова "Blut" (кровь) и фамилии президента России в латинской транскрипции "Putin" (Путин).

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Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины Около украинского консульства в Гамбурге, Германия.

Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины Около российского консульства в Гамбурге, Германия.

Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины Акция болельщиков немецкого футбольного клуба "Бохум".

Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины В немецком городе Кельн после начала войны состоялось несколько больших митингов и демонстраций - в том числе, вместо традиционного карнавального шествия в понедельник, 28 февраля.

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Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины Колонны Национального музея в датской столице Копенгагене, 11 марта.

Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины "Пончики мира" ("Friedenskreppel") во Франкфурте-на-Майне, один евро за штуку. Средства от продажи предназначены на помощь беженцам.

Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины Световая инсталляция в южнокорейском городе Сувон - на территории крепости Хвасон, имеющей статус памятника Всемирного наследия ЮНЕСКО. На территории Украины насчитывается семь таких объектов. После начала войны они тоже оказались под угрозой, как и школы, больницы, жилые дома... и люди. Автор: Николай Пермяков

