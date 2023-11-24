Bild: США и ФРГ хотят вынудить Киев начать переговоры с РФ

США и Германия хотят вынудить Зеленского начать переговоры с Россией, поставляя оружие только для удержания фронта, пишет Bild со ссылкой на единственный источник.

Власти США и Германии хотят вынудить президента Украины Владимира Зеленского начать переговоры с Россией, пишет в пятницу, 24 ноября, в статье издания Bild военный обозреватель Юлиан Рёпке (Julian Röpcke) со ссылкой на единственный источник в правительственных кругах ФРГ.

По задумке США и Германии - крупнейших доноров военной помощи Украине - Киев должен подойти к переговорам в "стратегически выгодной переговорной позиции", чтобы обсуждать с Кремлем "суверенитет и территориальную целостность", утверждает Bild.

Берлин и Вашингтон не намерены напрямую убеждать Зеленского в необходимости переговоров, а планируют фактически вынудить президента Украины пойти на это, используя в качестве рычага поставки оружия, утверждает Bild. По версии издания, союзники намерены снабжать Киев вооружением в тех количествах, которые позволят украинской армии удерживать нынешний фронт, но не освобождать оккупированные Россией территории.

"Секретный план" США и Германии по версии Bild

"Зеленский должен прийти к осознанию того, что так продолжаться не может. Без какой-либо просьбы извне. Он должен обратиться к своему народу по собственной воле и объяснить, что необходимо провести переговоры", - объяснил подход источник Bild в правительстве Германии.

По словам собеседника издания, министр обороны Германии Борис Писториус (Boris Pistorius) выступает против подобной тактики и поддерживает поставки вооружений, но "у него связаны руки". Такого же мнения придерживается и эксперт по вопросам обороны Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер (Roderich Kiesewetter), утверждает издание. "Становится все более очевидным, что ведомство федерального канцлера не верит в победу Украины и вообще не хочет ее. Пакет вооружений, который Писториус привез в Украину, не является выражением цели "Украина должна победить". Скорее, это символизирует то, что поддержки так мало, что Украину толкают на переговоры", - заявил он Bild.

"План Б" для Украины

По словам источника Bild, у Германии и США якобы существует также "план Б", заключающийся в заморозке конфликта на нынешних рубежах. "То, к чему стремятся Берлин и Вашингтон в качестве альтернативы переговорам, - это замороженный конфликт без соглашения между конфликтующими сторонами", - сказал источник издания.

По его словам, линия соприкосновения в таком случае "укрепляется и становится новой квазиграницей между Украиной и Россией". "Это как "Минск", только без Минска", - сказал источник, имея в виду мирные переговоры России и Украины в Минске в 2014 году.

Правительство ФРГ: Будем поддерживать Украину столько, сколько необходимо

Представитель правительства ФРГ в комментарии Bild заявил, что "Германия твердо стоит на стороне Украины". "Федеральному правительству ясно: Украина должна определить военные и политические цели в своей оборонительной борьбе против российской агрессии. Мы будем поддерживать Украину столько, сколько необходимо для защиты от российской агрессии", - ответили Bild в правительстве.

"Речь идет о защите суверенитета и территориальной целостности и, следовательно, о выживании Украины. Мы находимся в постоянном и тесном контакте с нашими международными партнерами", - добавил представитель кабмина.

В начале ноября американская телекомпания NBC со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников США сообщила, что представители США и Евросоюза начали обсуждать с правительством Украины, что могут включать в себя возможные мирные переговоры с Россией, которые положили бы конец войне.

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