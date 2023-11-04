СМИ: США и ЕС обсуждают с Киевом мирные переговоры с РФ

США и ЕС обсуждают с Украиной возможные мирные переговоры с Россией, сообщил телеканал NBC. В Вашингтоне опасаются, что война зашла в тупик, и у Украины заканчиваются боеспособные силы.

Представители США и ЕС начали обсуждать с правительством Украины, что могут включать возможные мирные переговоры с Россией, которые положили бы конец войне. Об этом в субботу, 4 ноября, сообщила американская телекомпания NBC со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников США.

По их данным, дискуссии в общих чертах шли о том, от чего Украине пришлось бы отказаться, чтобы достичь мирного соглашения. В свою очередь НАТО могла бы предложить Украине "некоторые гарантии безопасности", которые удержали бы Россию от нового военного вторжения. Часть этих переговоров, содержащих весьма "деликатные" темы, прошла во время октябрьской встречи Контактной группы по Украине, в которую входит более 50 стран, утверждает NBC.

В администрации Байдена не видят готовности Путина к переговорам

В то же время, как сообщили телеканалу источники, администрация президента Джо Байдена не видит признаков готовности президента РФ Владимира Путина к переговорам с Украиной. По их словам, западные чиновники считают, что Путин намерен "пересидеть Запад", продолжать войну, пока в западных странах не ослабнет общественная поддержка Украины или военная помощь Киеву не станет слишком затратной. Как заметили чиновники, у Украины есть время "до конца года или чуть больше", после чего начнутся "неотложные дискуссии о мирных переговорах".

Дискуссии с Украиной о возможных мирных переговорах, по словам чиновников, начались из-за того, что война, как полагают в правительстве США, достигла патовой ситуации, у Украины заканчиваются боеспособные силы, и властям страны все труднее становится проводить мобилизацию. В то же время у России, как кажется, имеются бесконечные человеческие ресурсы, сказали они.

Официально власти США отрицают обсуждение с Украиной возможных мирных переговоров. "Любые решения о переговорах остаются за Украиной", - заявила пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Эдриен Уотсон. В свою очередь, представитель администрации Байдена отметил, что США вместе с Украиной участвовали в обсуждении рамок мирного саммита, но Белому дому "на данный момент не известно о каких-либо других контактах с Украиной по переговорам".

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