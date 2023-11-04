СРОЧНО
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев
4 ноября 2023 г.
Реклама
Председательница Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) в субботу, 4 ноября, прибыла с необъявленным визитом в Киев. Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
Ожидается, что глава Еврокомиссии выступит с речью в украинском парламенте. Визит Урсулы фон дер Ляйен в Киев проходит в преддверии доклада ЕС на тему прогресса, который Украина достигла на пути подготовки ко вступлению в Евросоюз. Этот доклад должен быть представлен на следующей неделе.
Это уже пятый с начала войны визит главы Еврокомиссии в Украину.
Новость дополняется.
Смотрите также: