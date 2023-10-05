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Экс-глава Еврокомиссии Юнкер: Киев не готов к приему в ЕС

Александра Иванова
5 октября 2023 г.

В Украине коррумпированы все слои общества, страна нуждается в масштабных реформах, заявил Жан-Клод Юнкер.

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Бывший глава Ерокомиссии Жан-Клод Юнкер (фото из архива)
Бывший глава Ерокомиссии Жан-Клод ЮнкерФото: Herbert Neubauer/APA/picturedesk/picture alliance

Украина пока не соответствует критериям для членства в Евросоюзе. Такое мнение высказал бывший глава Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер в интервью газете Augsburger Allgemeine, обнародованном в четверг, 5 октября.

Комментируя призывы быстро начать переговоры с Украиной о вступлении в ЕС, люксембургский политик подчеркнул: "Нельзя давать ложные обещания людям в Украине, находящимся по горло в беде. Меня крайне возмущают некоторые голоса в Европе, которые пытаются заставить украинцев поверить, что они могут стать членами ЕС немедленно. Это не пойдет на пользу ни ЕС, ни Украине".

"Тот, кто имел дело с Украиной, знает, что это страна, коррумпированная во всех слоях общества, - продолжил политик. - Несмотря на ее усилия, она (Украина. - Ред.) не готова ко вступлению, ей нужны масштабные внутренние процессы реформирования".

При этом, не называя конкретных примеров, экс-глава Еврокомиссии напомнил, что у ЕС уже был неудачный опыт с новыми членами в плане соблюдения норм правового государства. "Этому нельзя дать повториться",- предостерег он.

Возможность "частичного присоединения" к ЕС

С точки зрения Юнкера, для Украины и Молдовы, имеющих статус стран-кандидатов на вступление в Евросоюз, необходимо сохранять европейскую перспективу, "однако ее нельзя связывать с надеждой, что это (членство в ЕС. - Ред.) достижимо в одночасье, путем нажатия на кнопку". Между тем, "при условии достижения прогресса в Украине или на Западных Балканах, участие в европейской интеграции должно быть возможно", отметил Юнкер. "Мы должны работать над тем, чтобы сделать возможным нечто вроде частичного присоединения, разумную форму почти-расширения", - добавил он.

Ранее, 3 октября, глава Евросовета Шарль Мишель заявил в интервью еженедельнику Der Spiegel, что считает возможным вступление Украины в ЕС к 2030 году при условии, что она "сделает домашние задания", то есть реализует реформы, победит коррупцию и выполнит правовые предпосылки.

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