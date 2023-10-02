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Бербок: "ЕС будет простираться от Лиссабона до Луганска"

Александра Иванова
2 октября 2023 г.

На неформальной встрече глав МИД стран ЕС в Киеве министр иностранных дел Германии выразила уверенность в скором вступлении Украины в ЕС.

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Главы МИД Германии и Франции Анналена Бербок и Катрин Колонна в Киеве
Главы МИД Германии и Франции Анналена Бербок и Катрин Колонна в КиевеФото: Valentyn Ogirenko/REUTERS

Украина, включая ее территории, находящиеся сейчас в российской оккупации, в скором будущем станет членом Евросоюза. Такую оценку высказала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) на встрече глав МИД стран - членов ЕС в Киеве в понедельник, 2 октября.

"Будущее Украины - в Европейском Союзе. В нашей общности свободы. И скоро она будет простираться от Лиссабона до Луганска", - заявила глава немецкой дипломатии. По словам Бербок, с каждым метром украинской территории, с каждой деревней, освобожденной из российской оккупации "Украина проторивает себе дорогу в ЕС".

Бербок: Украине нужна "зимняя защита"

В то же время глава МИД ФРГ отметила, что потребность Киева в помощи растет по мере приближения холодов. Поэтому Украине необходима "зимняя защита", к которой относится  и воздушная оборона, резюмировала министр. При этом она добавила, однако, что у европейцев "имеется уже не так много систем, которые можно было бы поставить" Киеву.

Путь Украины в ЕС

В июле 2022 года Украина официально получила статус страны - кандидата на вступление в ЕС. По мнению Бербок, с тех пор Киев "впечатляющим образом" начал проводить реформы - как в сферах правосудия и СМИ, так и в плане "тяжелой темы коррупции".

Со своей стороны, глава МИД Франции Катрин Колонна, находясь в Киеве, также заявила, что Украина является частью "европейской семьи", а России не стоит "рассчитывать на усталость европейцев".

29 сентября главы государств и правительств стран ЕС обсуждали в испанской Гренаде призыв Киева еще до конца текущего года начать переговоры о вступлении Украины в ЕС. Еврокомиссия намерена дать свою рекомендацию на этот счет не позднее начала ноября. Итоговое решение должно быть принято на саммите ЕС в Брюсселе в середине декабря. Для вступления Украины в ЕС необходимо согласие на это всех 27 членов Евросоюза.

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