Глава ЕК приветствовала "крупные шаги" Киева на пути в ЕС

После получения статуса кандидата Украина предприняла решительные шаги в сторону ЕС. Эти шаги должны быть по достоинству оценены, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Украина предприняла крупные шаги с целью присоединиться к Евросоюзу с тех пор, как на получила статус кандидата на вступление в эту организацию, но полноправное членство зиждется на достигнутых результатах, и впереди предстоит проделать еще много работы, заявила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), выступая с ежегодным посланием к Европарламенту в среду, 13 сентября.

"Мы знаем, что это нелегкий путь. Вступление происходит по результатам. Это требует тяжелой работы и лидерства. Но уже достигнуто много прогресса. Мы видим большие шаги, которые Украина сделала с тех пор. Будущее Украины в нашем Союзе. Настало время по достоинству оценить ее решимость. Я думаю, что Евросоюз будет функционировать и с более чем 30 государствами", - сказала фон дер Ляйен.

Европарламент в настоящее время приступает к дебатам о том, следует ли открывать для Киева в декабре новую фазу на пути вступления в ЕС - речь идет о формальном запуске переговоров о членстве Украины в Евросоюзе. Одним из условий этого по-прежнему является демонстрация наглядных результатов Украины в борьбе с коррупцией. Помимо Украины, на вступление в ЕС претендуют Молдова и пять государств Западных Балкан.

Непоколебимая поддержка Украины

Глава Еврокомиссии сообщила, что Евросоюз продлит специальный механизм защиты украинцев, бежавших от российской военной агрессии. "Наша поддержка Украины будет продолжаться", - заверила Урсула фон дер Ляйен.

"С начала войны четыре миллиона украинцев нашли убежище в нашем Союзе. И я хотела бы вам сказать, что им и сегодня точно так же рады, как и в те судьбоносные первые недели. В связи с этим я c гордостью могу сообщить, что Еврокомиссия предложит продлить временную защиту для украинцев в ЕС", - заявила глава Европейской комиссии.

Другие темы послания главы Еврокомиссии

В своем послании Урсула фон дер Ляйен затронула также борьбу с инфляцией в Евросоюзе, продвижение зеленой энергетики, борьбу с торговлей людьми и ряд других тем.

Она сообщила о намерении Евросоюза провести расследования по факту государственного субсидирования электромобилей из Китая. "Цена этих авто из-за гигантских госсубсидий искусственно снижается, и это искажает наш рынок. Это неприемлемо. Мировые рынки заполонили более дешевые китайские электрокары", - констатировала она.

Расследование может привести к введению штрафных таможенных пошлин против КНР. В настоящее время в целом ряде сфер экономики принимаются меры с целью снизить зависимость Евросоюза от таких стран, как Китай.

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