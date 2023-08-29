Украинские эксперты: почему коррупция не равна госизмене

Президент Украины Владимир Зеленский хочет приравнять коррупцию к государственной измене, предложив распространить данную норму на время военного положения в стране. Об этом Зеленский сообщил в интервью журналистке Наталии Мосейчук. По словам президента, соответствующий законопроект в ближайшее время будет направлен им на рассмотрение Верховной рады.

"Я думаю, что это будет очень серьезный инструмент для того, чтобы даже не думали (брать взятки. - Ред.). Но это не расстрел, это не сталинизм, это если есть доказательства - человек должен быть за решеткой", - пояснил президент.

Простые решения для искоренения коррупции?

Как свидетельствуют последние соцопросы, украинцы все сильнее недовольны коррупцией. 89% процентов их считают коррупцию второй по значимости проблемой после полномасштабной войны России с Украиной, свидетельствуют в частности исследование, проведенное недавно Киевским международным институтом социологии по заказу программы содействия общественной активности "Присоединяйся!" (USAID Engage). При этом главным и самым серьезным видом типом коррупции, по мнению 81% респондентов, является политическая коррупция.

Владимир Зеленский Фото: PIC ONE/picture alliance

Такие результаты обусловлены перманентными коррупционными скандалами с участием представителей властей в условиях войны, отметил в беседе с DW глава антикоррупционной организации State Watch Глеб Каневский. "Видя и понимая возмущение общества этими всеми коррупционными скандалами, Владимир Зеленский реагирует в своем стиле простых решений - надо ужесточить наказание для коррупционеров, потому что они госпредатели. Тем временем юристы из Офиса президента очевидно пытаются использовать это в свою пользу - размыть ответственность Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Службы безопасности Украины (СБУ), а затем в ручном режиме дирижировать коррупционными делами", - предполагает Каневский.

Этого опасаются и в Центре противодействия коррупции (ЦПК). Там считают, что, обещая удовлетворить общественный запрос на борьбу с коррупцией в военное время, Офис президента получает инструмент для политической расправы, при этом освобождая от ответственности "своих". "На практике это будет означать коллапс антикоррупционной системы. Как отмечают источники ЦПК, законопроект предоставит право расследовать такие дела контролируемому из Офиса президента СБУ. Что позволит передавать в СБУ дела высокопоставленных коррупционеров и сведет к нулю исключительную юрисдикцию НАБУ", - указывается в заявлении Центра противодействия коррупции, размещенном на его сайте.

При чем здесь Служба безопасности Украины?

Согласно ст. 111-й УК, государственная измена - это деяние, умышленно совершенное гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности страны. За совершение таких действий предусмотрена уголовная ответственность - лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение. Госизмена - это преступление, которое должна расследовать СБУ.

При этом в УПК и в ряде профильных законов четко регламентируется деятельность и компетенция НАБУ, Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и Высшего антикоррупционного суда (ВАКС). Это те госинституты, которые согласно законодательству занимаются коррупционными преступлениями с момента их выявления и до вынесения приговора. Что именно Владимир Зеленский хочет изменить в законодательстве, чтобы приравнять коррупцию к госизмене, пока неизвестно. На момент выхода материала текст президентского законопроекта не был обнародован.

В УПК четко регламентированы полномочия НАБУ и других антикоррупционных ведомств Украины Фото: Olena Perepadya

"У нас есть список антикоррупционных законов и статей в кодексах, по которым работают НАБУ, САП и ВАКС, и если сейчас эти статьи и ответственность начнут размывать между антикоррупционными органами и СБУ, то начнется снова то, что было в начале работы антикоррупционных органов, когда были столкновения по разным делам между следователями СБУ и детективами НАБУ, а СБУ вмешивалась в дела НАБУ", - предупреждает Глеб Каневский. Он считает, что размывание ответственности за расследование коррупционных дел является одним из главных рисков стабильности антикоррупционной системы, тщательно выстраиваемой в Украине на протяжении многих лет.

В организации Transparency International Ukraine убеждены, что приравнивание коррупции к госизмене в Украине на время действия военного положения - очень плохая идея. Ведь СБУ уже расследовала коррупционные преступления с момента обретения страной независимости - на протяжении 23 лет. И в 2013 году Украина имела самые худшие в ее истории показатели в индексе восприятия коррупции.

Коррупционеры могут вообще избежать наказания

Эксперты считают, что намерение президента расширить толкование госизмены необоснованно, если не будет гарантирована неотвратимость наказания для коррупционеров. По их оценке, из-за специфики работы и закрытости СБУ неотвратимость наказания для коррупционеров будет под большим вопросом.

Екатерина Рыженко Фото: TI Ukraine

"Если мы не готовы, чтобы неотвратимость наказания работала в борьбе с коррупцией, то безразлично, какое наказание будет (или пожизненное заключение, или конфискация имущества), если должностные лица будут понимать, что могут остаться безнаказанными", - уточнила в интервью DW заместитель исполнительного директора Transparency International Ukraine по юридическим вопросам Екатерина Рыженко. По ее словам, построенная в Украине антикоррупционная инфраструктура является независимой от политического влияния и, несмотря ни на что, может гарантировать неотвратимость наказания коррупционеров.

Эксперт по антикоррупционной политике Центра политико-правовых реформ Ольга Пискунова констатирует, что в последние годы, в том числе и во время военного положения, НАБУ, САП и ВАКС работают достаточно эффективно, показывая способность быть независимыми органами. "Зачем ломать то, что работает!? Если передавать коррупционные уголовные дела какому-либо другому органу, то это только затянет процесс и может содействовать тому, что коррупционеры уйдут от ответственности по истечению срока давности", - добавляет Пискунова. И акцентирует внимание на том, что в Верховную раду внесены ряд законодательных инициатив по усилению ответственности за коррупционные преступления, однако депутаты их не спешат рассматривать, а власти хотят усилить ответственность путем разрушения независимой антикоррупционной системы.

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