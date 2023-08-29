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Министр обороны Украины отверг новые обвинения в коррупции

Павел Мыльников
29 августа 2023 г.

Украинские СМИ сообщили, что Минобороны закупило у турецкой фирмы зимнее обмундирование по завышенной цене. Министр Алексей Резников в ответ призвал не вводить общество в заблуждение.

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Министр обороны Украины Алексей Резников
Алексей РезниковФото: Sebastian Gollnow/dpa/picture alliance

Министр обороны Украины Алексей Резников отверг новые обвинения в коррупции в отношении возглавляемого им ведомства. Глава Минобороны в ходе пресс-конференции в понедельник, 28 августа, призвал "относиться к информации более критически и ответственно", комментируя сообщения о закупках зимнего обмундирования по завышенным ценам.

Ранее ряд украинских СМИ писали, что украинское Минобороны в конце 2022 года заключило с турецкой компанией контракт на поставку зимней одежды для военнослужащих, однако стоимость партии на пути в Украину выросла втрое. По данным СМИ, одним из собственников турецкой фирмы является Александр Касай, племянник народного депутата от правящей партии "Слуга народа" Геннадия Касая.

Распространение подобной информации "вводит общество в заблуждение" и способно уронить образ Украины в глазах ее партнеров, считает Резников. Контракт был заключен в соответствии с законом о государственных закупках и через тендерные процедуры, подчеркнул министр.

Коррупционные скандалы вокруг украинской армии

В январе несколько высокопоставленных военных чинов в Украине были сняты со своих постов после журналистского расследования о закупке продуктов питания для военнослужащих по ценам в 2-3 раза выше, чем в супермаркетах. Резников тогда признал "провал" в деятельности антикоррупционных органов.

В начале августа украинский президент Владимир Зеленский уволил всех областных военных комиссаров, отвечающих за призыв в Вооруженные силы. Это произошло после публикаций о взятках сотрудникам военкоматов с целью избежать призыва.

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