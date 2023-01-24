Что известно о последних коррупционных скандалах в Украине

В Украине на фоне войны разразился ряд коррупционных скандалов во властных структурах. Президентская партия "Слуги народа" анонсируют "посадки" коррупционеров. Дойдет ли до этого?

Минувшие выходные ознаменовались рядом коррупционных скандалов в коридорах власти в Украины, спровоцированных, в том числе, и журналистскими расследованиями. Некоторые фигуранты скандалов уже признаны подозреваемыми. Подробности - у DW.

Вознаграждение за дорогие генераторы?

В субботу, 21 января, сотрудники Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) задержали замминистра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Василия Лозинского якобы при получении им 400 тысяч долларов. Лозинский подозревается в незаконном извлечении выгоды при содействии заключению договоров на закупку оборудования и техники по завышенным ценам.

Летом Кабмин выделил 1,68 миллиарда гривен, в том числе, для закупки генераторов. По материалам следствия, ряд должностных лиц центральных и региональных органов исполнительной власти решили присвоить часть этих средств.

После ракетных ударов РФ по энергообъектам Украины украинцам очень нужны генераторы Фото: Oleksandr Gimanov/AFP/Getty Images

"Для этого они вступили в сговор с группой посредников и обеспечили заключение договоров о закупках по завышенной на почти 280 миллионов гривен стоимости с заранее определенными субъектами предпринимательской деятельности. Те, как выяснило следствие, должны были за это передать госслужащим эту сумму как "вознаграждение", - отмечается в сообщении НАБУ.

Сразу после задержания Кабмин уволил Лозинского. По данным министра развития общин, территорий и инфраструктуры Александра Кубракова, начата ревизия всех проектов минрегиона, осуществляемых за бюджетные деньги, средства международных финансовых учреждений, а также проектов технической помощи. В ближайшее время суд изберет меру пресечения Лозинскому.

Премия за выигранный иск к "Газпрому"

Несколькими днями ранее НАБУ и САП признали бывшего председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболев подозреваемым в присвоении в 2018 году свыше 229 миллионов гривен. Речь идет о премии после серии разбирательств в Стокгольмском арбитраже, по итогам которых "Газпромом" должен был выплатить "Нафтогазу" компенсации почти на 2,9 миллиарда долларов.

Андрей Коболев (фото из архива) Фото: DW/O. Sawizky

Тогда наблюдательный совет "Нафтогаза" одобрил выплату премий в размере одного процента от суммы выигрыша тем своим сотрудникам, кто прямо или косвенно работал на достижение этого результата. Деньги получил 41 работник "Нафтогаза", среди них были Коболев и Юрий Витренко - в то время исполнительный директор компании.

Теперь в НАБУ заявляют, что сумма премии существенно превышала нормативно определенные размеры. Андрей Коболев на своей странице в Facebook написал, что планирует "доказывать свою правоту", прокуратура пыталась отправить его под стражу, но суд в Киеве 23 января не поддержал такую меру пресечения для Коболева.

Завышенные цены на питание для военных

Громкие обвинения в коррупции прозвучали также в адрес сотрудников Минобороны Украины. 21 января журналист Юрий Николов в издании ZN.ua опубликовал расследование, согласно которому ведомство закупает для военнослужащих оптом продукты питания по ценам в два-три раза выше, чем те продаются в розницу в супермаркетах Киева. Николов ссылается на заключенное Минобороны соглашение более чем на 13 миллиардов гривен, копия которого есть у журналиста.

Как утверждает журналист, военное ведомство подписало контракт с ООО "Актив компани", которое имеет уставной капитал в тысячу гривен и, как отмечается в статье, предположительно, является фирмой-прокладкой, "созданной профессионалами сферы снабжения продовольствием военных".

После материала в ZN.ua Минобороны заявило, что в публичном пространстве распространяются манипуляции по поводу закупок продуктов питания. При этом в военном ведомстве пообещали провести внутреннюю проверку, а в случае выявления нарушений - привлечь виновных к ответственности. 23 января по просьбе министра обороны Алексея Резникова состоялось заседание комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, на котором Резников дал разъяснения по поводу закупок продуктов для военных, в частности, приобретения яиц.

Объяснения министра и поставщиков питания

"В документе, обнародованном в СМИ, указана аномальная цена, которую восприняли как 17 гривен за штуку. На чем выстроили теорию заговора. На самом деле это - обычная техническая ошибка, которую совершил поставщик. Яйца - единственная категория из каталога, которая в приложении к соглашению исчисляется в штуках.

Поставщик указал цену не за штуки, а за вес яиц, когда переносил данные из одной таблицы (где все было приведено на вес) в другую", - написал Алексей Резников в Facebook еще перед заседанием комитета. Он отметил, что за допущенные технические ошибки в декабре был отстранен глава подразделения, а сами ошибки были исправлены.

Алексей Резников Фото: Sergei Supinsky/AFP

Кроме того, Резников подробно описал, как именно Минобороны закупает питание для военных - а именно, что цена формируется на целый год и не за отдельный товар, а за пакет сбалансированного в калориях набора продуктов, доставку их в воинскую часть и в некоторых случаях - и за приготовление. Министр пообещал "абсолютную прозрачность" Минобороны для правоохранителей, "чтобы снять все вопросы" по поводу обвинений в коррупции.

ООО "Актив компании", которое журналист Юрий Николов обвинил в завышение цен на продукты питания для военнослужащих, заявило, что распространенная о нем информация недостоверна. В частности, в "Актив компани" сообщили, что в ее штате 187 человек, а во владении - более 2000 квадратных метров складских помещений, включая холодильные камеры для хранения скоропортящейся продукции.

Из-за этого скандала, чтобы не создавать угрозы для стабильного обеспечения военных, 24 января подал в отставку замминистра обороны Украины Вячеслав Шаповалов, ответственный за тыловое обеспечение армии. При этом он считает, что скандал был спровоцирован бездоказательными манипуляциями.

Элитная недвижимость. За чей счет?

Между тем на выходных журналисты издания "Украинская правда" обнародовали расследование о приобретении зампредседателя парламентской фракции партии "Слуга народа" Павлом Халимоном роскошного поместья в центре Киева, которое он, как утверждается, оформил на другое лицо.

Давид Арахамия Фото: DW/A. Savitsky

Халимону, который также является замруководителя комитета Рады по вопросам аграрной и земельной политики, этот дом будто бы обошелся более чем в 10 миллионов гривен, хотя на рынке аналогичная недвижимость оценивается в 50-60 миллионов. Проверить эту информацию сейчас невозможно - по соображениям безопасности из-за военных действий реестр деклараций НАПК закрыт.

Тем не менее после выхода публикации глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сказал, что Халимона лишат должности зампредседателя фракции, а также призвал правоохранительные органы начать расследование и дать юридическую оценку действиям однопартийца.

Весна придет, "посадки" будут?

При этом в своем Telegram-канале Арахамия написал, что этой весной, вероятно, будут "активные посадки" чиновников всех уровней. И рассказал, что власти с 24 февраля 2022 года по официальным и неофициальным каналам постоянно предупреждали чиновников всех уровней сфокусироваться на войне, помощи пострадавшим и дебюрократизации.

"До многих дошло. А до многих, к сожалению, нет. Пожалуй, этой весной точно сажать будем активно. Не выходит по-человечески - будет по законам военного времени", - подчеркнул Арахамия. По его словам, в ближайшее время завершится конкурс на должность директора НАБУ, что закончит формирование независимой антикоррупционной структуры.

Президент Владимир Зеленский в телеобращении в воскресенье, 22 января, пообещал, что в каждой ситуации власти будут подробно разбираться: "То, что касается энергетики и закупок. То, что касается закупок для военных и так далее. Общество получит полную информацию, а государство сделает мощные необходимые шаги".

Есть ли у власти реальное желание бороться с коррупцией?

Впрочем, в профильных НКО сомневаются, что украинцы дождутся реальных "посадок" нечистых на руку чиновников и политиков. Глава аникорупционного центра State Watch Глеб Каневский указывает на то, что, придя к власти, президент и его команда взяли курс на "простые решения в борьбе с коррупцией" вместо того, чтобы развивать независимые госинституты по борьбе с этим явлением в Украине.

По мнению Каневского, война отодвинула борьбу с коррупцией на второй план в общественном внимании, но рано или поздно "коррупционная лавина" рухнет на страну. "Те коррупционные скандалы, которые случились на выходных, являются простым совпадением, но это показывает, что нет системности в борьбе с коррупцией или реального желания с ней бороться. Уже конец января, а правительство до сих пор не утвердило программу действий по борьбе с коррупцией на 2023-2025 годы, которую от нас требовали партнеры. Так о каких "посадках" идет речь?" - задал риторический вопрос Каневский.

По его словам, в программе перечислены конкретные шаги со сроками - что нужно сделать Киеву, чтобы искоренить коррупцию. В частности, речь идет о создании независимого ангентства по проведению закупок для Минобороны и других стратегически важных министерств, на работу которых выделяется больше всего бюджетных средств или помощи от доноров.

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