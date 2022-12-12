Коррупция в Европарламенте: все о скандале с Катаром и ЧМ

Правозащитники называют коррупционный скандал вокруг зампредседателя Европарламента Евы Кайли беспрецедентным, а политики требуют полного расследования. Все, что известно о нем - у DW.

"Европарламент пребывает в состоянии шока", "Катаргейт потряс Брюссель" - так западные СМИ утром 12 декабря описывают реакцию европейских политических кругов на коррупционный скандал, в центре которого оказалась заместитель председателя ЕП Ева Кайли. О подоплеке и последствиях этого скандала - у DW.

Задержание Евы Кайли в Брюсселе

Зампредседателя ЕП 44-летняя гречанка Ева Кайли и еще пять человек были задержаны 9 декабря в Брюсселе. Основанием для этого стали подозрения бельгийской прокуратуры о том, что Катар - страна-хозяйка проходящего сейчас чемпионата мира по футболу 2022 года - "пыталась повлиять на решения Европарламента при помощи значительных денежных сумм и подарков".

В ходе обысков, проводившихся по 16 адресам в бельгийской столице, в том числе в офисах некоторых евродепутатов, полиция изъяла компьютеры, мобильные телефоны и 600 тысяч евро. Так, на квартире Евы Кайли следователи обнаружили "сумки, набитые денежными купюрами", пишет бельгийская газета L'Echo.

Изначально же подозрения вызвал "портфель с наличностью" в руках у отца политика - Александроса Кайли, попытавшегося спешно покинуть гостиницу Sofitel, расположенную вблизи дома его дочери в Брюсселе, указывают журналисты. В ЕС депутатская неприкосновенность теряет силу, когда в отношении политика имеется серьезное подозрение в совершении им преступления или попытке скрыть истину.

Как связана зампредседателя ЕП Кайли с Катаром

Ева Кайли является одним из 14 заместителей главы Европарламента Роберты Мецолы. В парламенте ЕС Кайли работала в группе, занимавшейся анализом ситуации в Катаре. Правозащитники обвиняют Доху в масштабных нарушениях прав трудовых мигрантов из стран Азии и Африки. Кроме прочего, утверждается, что из-за плохих условий труда при возведении стадионов для мирового футбольного первенства погибли 6500 рабочих.

Правозащитники резко критикуют решение ФИФА провести ЧМ-2022 в Катаре Фото: Darko Bandic/AP/picture alliance

Незадолго до начала ЧМ-2022 Ева Кайли встречалась с министром труда Катара Али бин Самихом Аль-Марри, а 21 ноября, выступая в Европарламенте, она дала положительную оценку реформе рынка труда в Катаре, назвав ее "вдохновляющей арабский мир", а саму страну - "передовой в плане защиты прав трудящихся".

"По доброй воле они (власти Катара. - Ред.) приняли решение следовать за мечтой о будущем и открылись миру. И все равно некоторые призывают к тому, чтобы подвергнуть их дискриминации, - упрекнула Кайли тогда своих коллег-евродепутатов. - Вы запугиваете их и обвиняете в коррупции каждого, кто разговаривает с ними или поддерживает с ними контакт".

"Сегодня от этих слов перехватывает дыхание", - так прокомментировали это заявление Кайли в выходные обозреватели немецкой газеты FAZ .

Резолюция Европароламента по Катару

24 ноября Европарламент принял резолюцию по Катару , в которой позитивно оценивались проведенные в стране реформы на рыке труда и одновременно указывалось на недостатки в сфере трудового права и обращения с гастарбайтерами. При этом ЕП потребовал от ФИФА предоставить все имеющиеся документы, чтобы поддержать дальнейшее уголовное расследование в этой связи. В резолюции также говорилось, что принятое в 2010 году исполкомом ФИФА решение предоставить Катару право проведения ЧМ-2022 "сопровождалось правдоподобными упреками в подкупе и коррупции".

Газета FAZ напомнила, что Ева Кайли не имела отношения к подготовке этой резолюции. Однако, согласно источникам издания, она просила отдельных евродепутатов проголосовать против этого документа. В итоге его приняли существенным большинством голосов, причем некоторые формулировки были ужесточены по инициативе фракции Левой партии в ЕП.

Что известно о людях, задержанных вместе с Кайли

В рамках расследования о возможной коррупции в связи с проведением ЧМ-2022 в Катаре вместе с Евой Кайли были задержаны еще пять человек. Впоследствии в отношении четырех из них, в том числе самой Кайли, был выдан ордер на арест. Сейчас они находятся под стражей - в предварительном заключении. Другие двое задержанных после допроса были отпущены. По данным СМИ, это отец Кайли и глава Международного объединения профсоюзов (International Trade Union Confederation, ITUC) итальянец Лука Висентини.

О задержанных на данный момент известно не много. Один из них, по данным бельгийской газеты Le Soir, - экс-депутат Европарламента, социал-демократ из Италии Пьер-Антонио Панциери. Он возглавляет неправительственную организацию "Борьба с безнаказaнностью" (Fight Impunity). Именно в его квартире, судя по публикации, бельгийская полиция и обнаружила упомянутые выше 600 000 евро.

Ева Кайли со спутником жизни Франческо Джорджи, июнь 2020 года Фото: Apostolis Papanikolaou/Eurokinissi/ANE/picture alliance

Также за решеткой находятся консультант по Ближнему Востоку и Северной Африке фрaкции социал-демократов в Европарламенте, основатель НПО "Борьба с безнаказaнностью", спутник жизни Евы Кайли Франческо Джорджи и генсек правозащитной организации "Нет мира без правосудия" (No Peace without Justice) Никколо Фига-Таламанка. Ева Кайли может провести в КПЗ до месяца. Для более длительного нахождения под стражей необходимо, чтобы Европарламент лишил Кайли депутатской неприкосновенности или чтобы по ее делу был начат судебный процесс.

Между тем, как пишет греческая газета To Pontiki, на родине политика по запросу Интерпола были обследованы четыре объекта недвижимости, принадлежащей семье Кайли, а также проанализированы движения на банковских счетах всех ее близких родственников. 12 декабря греческие власти сообщили, что все активы Евы Кайли в стране заморожены.

Реакции европейских политиков на скандал вокруг Евы Кайли

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал ситуацию вокруг временно отстраненной от должности зампредседателя Европарламента Кайли "вызывающей очень, очень большое беспокойство", а председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) предложила создать новый орган по этике для всех институтов ЕС.

В свою очередь, председатель ЕП Роберта Мецола вскоре после задержания Евы Кайли, вечером 10 декабря, объявила, что "немедленно освобождает ее ото всех обязанностей и задач". Для официального отстранения Кайли от должности, однако, необходимо решение всего ЕП. Как сообщают СМИ, Мецола намерена обсудить этот вопрос с руководителями парламентских фракций уже 12 декабря.

Тем временем фракция "зеленых" в Европарламенте призвала провести тщательное расследование обвинений в коррупции в отношении Евы Кайли и "ужесточить правила, чтобы подобное не повторилось". Со своей стороны, эксперт по вопросам европейской политики фракции ХДС/ХСС в бундестаге Гунтер Крихбаум (Gunther Krichbaum) призвал фракцию ЕП, в которую входит Кайли, выяснить, какими еще темами она занималась "и на какие решения фракции имела влияние".

Партия Всегреческое социалистическое движение (ПАСОК), которую представляла Кайли, еще вечером 9 декабря объявила о ее исключении из своих рядов. О решении приостановить членство Кайли на фоне антикоррупционного расследования сообщили и в социал-демократической фракции Европарламента.

Член правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ), экс-министр юстиции ФРГ Катарина Барли (Katarina Barley), также являющаяся зампредседателя ЕП, похвалила столь быструю реакцию греческих коллег. "Мы не терпим коррупции. Коррупция - это яд для демократии", - заявила она в эфире немецкого общественно-правового телеканала ARD.

Катарина Барли Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/picture alliance

Представитель правозащитной организации Transparency International Витор Тейксейра, в свою очередь, высказал предположение, что Ева Кайли может оказаться не единственным политиком, замешанным в этом коррупционном скандале. "Ситуация, с которой мы столкнулись, очень серьезна. Она беспрецедентна, по крайней мере за последние 20 лет", - подчеркнул Тейксейра в интервью DW. По его словам, Transparency International на протяжении многих лет указывала, что в Европарламенте действуют "ненадлежащие правила профессиональной этики и борьбы с мошенничеством". "Но в значительной степени нас проигнорировали", - посетовал он.

Между тем Катар 11 декабря категорически отверг все выдвинутые в его адрес обвинения "в ненадлежащем поведении". "Любая связь правительства Катара с появившимися в прессе утверждениями безосновательна и основана на недостоверной информации", - сказано в официальном заявлении его властей.

Смотрите также: