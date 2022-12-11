Фигурантам дела о коррупции в ЕП предъявлены обвинения

По данным СМИ, евродепутат от Греции Ева Кайли - среди четырех человек, ордер на арест которых выдан в Бельгии в рамках расследования дела о коррупции, связанного с Катаром.

В связи с коррупционным скандалом в Европейском парламенте (ЕП) бельгийские власти предъявили обвинения четырем подозреваемым и выдали ордер на их арест. "Они обвиняются в участии в преступной организации, отмывании денег и коррупции", - говорится в заявлении прокуратуры, распространенном в воскресенье, 11 декабря, в Брюсселе.

Прокуратора не называет имен обвиняемых, но, как пишет агентство AFP со ссылкой на собеседника в судебных органах, в их числе евродепутат от Греции Ева Кайли. Помимо Кайли, по данным бельгийских СМИ, под стражу заключили ее парламентского советника Франческо Джорджи, итальянского экс-депутата Европарламента от фракции социалистов Пьера-Антонио Панцери и еще одного неназванного брюссельского лоббиста.

Двое других задержанных были освобождены следственным судьей. Это отец Кайли и генеральный секретарь Международной конфедерации профсоюзов Лука Висентини, сообщают бельгийские СМИ.

Полиция задержала шесть человек по подозрению в коррупции

Двумя днями ранее бельгийская полиция задержала Кайли и еще пятерых подозреваемых в Брюсселе в рамках расследования возможной коррупции со стороны Катара, принимающего чемпионат мира по футболу. В ходе обысков были изъяты компьютеры, мобильные телефоны и 600 тысяч евро.

Согласно заявлению прокуратуры, вечером 10 декабря в доме еще одного депутата Европарламента также прошел обыск в рамках этого расследования. Как пишет бельгийская газета Le Soir, речь идет о евродепутате от Бельгии Марке Тарабелле.

Еву Кайли отстранили от должности вице-председателя ЕП

После задержания Ева Кайли была освобождена от "выполнения всех полномочий, обязанностей и задач" в качестве вице-президента ЕП, сообщила вечером в субботу представитель главы Европарламента Роберты Метсолы. Ранее греческая социалистическая партия ПАСОК, членом которой является Ева Кайли, объявила об ее исключении.

В Европарламенте Кайли была одним из представителей по контролю за ситуацией на рынке труда Катара, на котором правозащитники отмечают многочисленные случаи нарушения прав трудовых мигрантов из Азии и Африки.

Незадолго до начала ЧМ-2022 Кайли встретилась с министром труда Катара, а 22 ноября, выступая в ЕП, дала положительную оценку реформе рынка труда в Катаре, назвав ее "вдохновляющей арабский мир".

Смотрите также: