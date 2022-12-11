Фигурантам дела о коррупции в ЕП предъявлены обвинения
Жан Рофе
59 мин. назад
По данным СМИ, евродепутат от Греции Ева Кайли - среди четырех человек, ордер на арест которых выдан в Бельгии в рамках расследования дела о коррупции, связанного с Катаром.
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В связи с коррупционным скандалом в Европейском парламенте (ЕП) бельгийские власти предъявили обвинения четырем подозреваемым и выдали ордер на их арест. "Они обвиняются в участии в преступной организации, отмывании денег и коррупции", - говорится в заявлении прокуратуры, распространенном в воскресенье, 11 декабря, в Брюсселе.
Прокуратора не называет имен обвиняемых, но, как пишет агентство AFP со ссылкой на собеседника в судебных органах, в их числе евродепутат от Греции Ева Кайли. Помимо Кайли, по данным бельгийских СМИ, под стражу заключили ее парламентского советника Франческо Джорджи, итальянского экс-депутата Европарламента от фракции социалистов Пьера-Антонио Панцери и еще одного неназванного брюссельского лоббиста.
Двое других задержанных были освобождены следственным судьей. Это отец Кайли и генеральный секретарь Международной конфедерации профсоюзов Лука Висентини, сообщают бельгийские СМИ.
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Согласно заявлению прокуратуры, вечером 10 декабря в доме еще одного депутата Европарламента также прошел обыск в рамках этого расследования. Как пишет бельгийская газета Le Soir, речь идет о евродепутате от Бельгии Марке Тарабелле.
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В Европарламенте Кайли была одним из представителей по контролю за ситуацией на рынке труда Катара, на котором правозащитники отмечают многочисленные случаи нарушения прав трудовых мигрантов из Азии и Африки.
Незадолго до начала ЧМ-2022 Кайли встретилась с министром труда Катара, а 22 ноября, выступая в ЕП, дала положительную оценку реформе рынка труда в Катаре, назвав ее "вдохновляющей арабский мир".
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