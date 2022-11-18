Сколько людей погибло ради ЧМ-2022 в Катаре? Фактчекинг DW

Накануне ЧМ по футболу в Катаре нарастает критика и призывы к бойкоту турнира. Правозащитники и СМИ говорят о 15 000 рабочих-строителей, погибших при подготовке мирового первенства. Верны ли цифры?

Этот фактчекинг касается лишь данных, которые обнародовали Международная федерация футбола (ФИФА), власти Катара, правозащитные организации и СМИ и которые неоднократно использовались и рассматривались как факты, но также и ставились под сомнение. Авторы статьи осознают, что эти цифры могут дать лишь отдаленное представление о степени страданий трудовых мигрантов в Катаре.

Утверждение: 15 000 рабочих погибли в Катаре ради проведения в стране чемпионата мира по футболу

Число 15 021 стало известно благодаря отчету за 2021 год правозащитной организации Amnesty International (AI). Также часто упоминается цифра 6500 - из статьи в британской газете The Guardian, опубликованной в начале 2021 года.

Скриншот публикации в The Guardian Фото: The Guardian

Фактчекинг DW: Это ложное утверждение

Несмотря на широкое толкование, ни один из двух указанных источников не утверждал, что все эти люди погибли на строительстве стадионов или других объектов, непосредственно связанных с ЧМ-2022 по футболу. Обе названные цифры включают общее число всех иностранных граждан, погибших в Катаре.

15 000 умерших не только из-за ЧМ-2022

Цифра 15 021 из отчета Amnesty International взята из официальной статистики властей Катара за 2010-2019 годы. В период с 2011 до 2020 годы в стране умерли 15 799 человек, не являющихся катарцами. В это число входят не только низкоквалифицированные рабочие, охранники или садовники, но и учителя, врачи, инженеры или бизнесмены.

Президент ФИФА Джанни Инфантино и глава огркомитета ЧМ-2022 эмир Тамим бин Хамад аль-Тани Фото: Emiri Diwan Office/APA/Zuma/dpa/picture alliance

Некоторые из них прибыли из развивающихся стран, другие - из государств с переходной экономикой и промышленно развитых стран. Детальную разбивку катарская статистика сделать не позволяет.

Авторы публикации в The Guardian ограничили свое исследование гражданами Бангладеш, Индии, Непала, Пакистана и Шри-Ланки, запросили данные у их властей. Значительная часть иностранных рабочих, особенно низко- и неквалифицированных, прибывает в Катар из названных пяти стран.

Утверждение: Уровень смертности находится в "пределах ожидаемой величины"

Власти Катара не высказали возражений по поводу вышеприведенных цифр. Реагируя на статью в The Guardian, катарское министерство информации заявило, что указанное журналистами число смертных случаев находится "в пределах ожидаемой величины для группы населения такого размера и демографического состава".

Фактчекинг DW: Это вводящее в заблуждение утверждение

Действительно, согласно статистике Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), уровень смертности в странах происхождения гастарбайтеров значительно выше, чем среди рабочих-мигрантов, занятых в Катаре. И даже в самом Катаре, по данным его властей, уровень смертности за год, рассчитанный на 100 000 его граждан, выше, чем на 100 000 рабочих-мигрантов. Однако с точки зрения эпидемиологии этот показатель имеет небольшое значение, поскольку иностранные граждане в Катаре не являются репрезентативной частью населения их государств.

ЧМ-2022 в Катаре будет самым дорогим в истории мировых футбольных первенств Фото: JEWEL SAMAD/AFP/Getty Images

Рабочие в Катаре были исключительно здоровыми

Например, доля малолетних детей и стариков, то есть групп населения с наиболее высокой смертностью, среди иностранцев, работающих в Катаре, непропорционально меньше, чем в общей численности населения их стран. Кроме того, гастарбайтеры - это исключительно здоровые люди. Потому что для получения катарской рабочей визы требуется масса различных справок о состоянии здоровья. Помимо прочего, заявители должны представить отрицательные результаты тестов на инфекционные заболевания, такие как СПИД/ВИЧ, гепатиты В и С, сифилис и туберкулез - заболевания, являющиеся статистически значимыми причинами смерти в некоторых странах происхождения.

Столица Катара Доха Фото: Igor Kralj/PIXSELL/picture alliance

Одновременно два французских журналиста, Себастьян Кастелье и Квентин Мюллер, в своей книге "Рабы нефтяников" ("Les Esclaves de l'Homme Pétrole") указывают на то, что ни одна из названных цифр не включает прибывших рабочих-мигрантов, которые скончались вскоре после возвращения домой из Катара.

В Непале, например, в последнее десятилетие зафиксирован существенный рост летальных случаев из-за почечной недостаточности среди мужчин в возрасте от 20 до 50 лет. Заметное число из них недавно вернулись с заработков на Ближнем Востоке. Тяжелая работа в пустыне в сочетании с нехваткой питьевой воды и низким ее качеством, о чем сообщают вернувшиеся рабочие, предоставляет ключевое окончательное объяснение этому феномену.

Утверждение: Только три человека погибли в ходе работы на строительных объектах, возводившихся к ЧМ-2022

ФИФА и катарский оргкомитет по проведению мирового первенства по футболу утверждают, что погибли только три человека, работа которых на стройплощадках была непосредственно связана с объектами, возводимыми к ЧМ-2022. При этом они признают, что скончались еще 37 рабочих - но не непосредственно в связи с их работой.

Фактчекинг DW: Это вводящее в заблуждение утверждение

Эта цифра может быть правильной. Задокументировано два несчастных случая, когда рабочие упали с большой высоты и разбились насмерть, еще один рабочий погиб после того, как его сбил автозаправщик. Однако указанные данные вводят в заблуждение по двум причинам.

Во-первых, организаторы ЧМ игнорируют всех тех, кто погиб на других стройках, которых без проведения мирового первенства в Катаре, наверное, не было бы. Потому что ЧМ-2022 вызвал настоящий строительный бумв стране, в ходе которого были построены новая сеть метрополитена, автомагистрали, отели, проведено расширение аэропорта, построен ранее запланированный город Лусаил, а также реализованы другие проекты. По данным ФИФА, чуть более 30 000 рабочих были заняты на возведении объектов к чемпионату мира в разгар строительства.

Национальный стадион "Лусаил Айконик" в Лусаиле, на котором пройдут 10 матчей ЧМ-2022, в том числе и финал Фото: Kirill Kudryavtsev/AFP/Getty Images

Во-вторых, те, кто знаком с местными условиями, сомневаются, что 37 гастарбайтеров умерли по причинам, якобы не относящимся к их работе и не связанным с ЧМ. Согласно годовому отчету оргкомитета по проведению мирового футбольного первенства в Катаре "Прогресс в благосостоянии рабочих за 2019 год", трое из девяти работников, которые были заняты на строительстве стадиона, умерли в том году от сердечной или дыхательной недостаточности по "естественным причинам". Однако для эпидемиологов приведенные причины смерти - не естественные, особенно среди людей в возрасте от 18 до 60 лет.

Тысячи смертей по невыясненным причинам

Три упомянутых смертельных случая не являются исключением. The Guardian в ходе своего расследования обнаружила, что примерно в 70 процентах летальных случаев с рабочими-мигрантами в Катаре катарские врачи указывали причиной смерти внезапную остановку сердца или дыхания по "естественным основаниям". По информации Amnesty International, документальные материалы правительства Бангладеш подтверждают эту цифру.

Правозащитники не раз критиковали отношение властей Катара к трудовым мигрантам Фото: Keita Iijima/AP Photo/picture alliance

Как отмечается в документальном сериале телеканала ARD "Чемпионат позора", катарские врачи заявили, что на них оказывали давление, чтобы они таким образом оформляли свидетельства о смерти. Еще в конце 2021 года Международная организация труда (МОТ) критиковала документирование несчастных случаев и причин смерти Дохой. При этом уже в 2014 году международная адвокатская контора DLA Piper в независимом отчете, который был подготовлен по заказу властей Катара, предупреждала о недостатках при выяснении причин смертей рабочих-мигрантов.

По словам экспертов, опрошенных Amnesty International, то, что причина смерти не может быть определена, происходит в "должным образом управляемых системах здравоохранения" в одном из 100 случаев. Поэтому вскрытие покойных необходимо только в самых редких ситуациях. Примерно в 85 процентах смертельных случаев достаточно "устной аутопсии", то есть опроса очевидцев или людей, знавших жертву, его прежние болезни или условия жизни.

Многие такие свидетели были заслушаны правозащитными организациями, такими как Human Rights Watch, Amnesty International и Fairsquare. И в отчетах делается предположение, что тепловой удар, истощение или скорее легкие, но невылеченные заболевания, являются причинами многих внезапных необъяснимых смертей. Окончательную оценку делает невозможной неполнота имеющихся записей. В связи с этим остается вопрос, почему катарские власти не публикуют более содержательные документы о смертях трудовых мигрантов.

Мы благодарим Николаса Макгихана из Human Rights Watch и Fairsquare, Эллен Веземюллер из Amnesty International и Пита Паттиссона из The Guardian за разъяснения и комментарии к их исследованиям, которые помогли нам понять сделанные ими выводы. К сожалению, многочисленные запросы DW в различные органы власти Катара, Бангладеш, Индии, Непала, Пакистана и Шри-Ланки ко времени публикации этой статьи остались без ответа.

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