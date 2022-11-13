ЧМ-2022 в Катаре: самый дорогой турнир в истории футбола

Через 12 лет после поразившего футбольный мир решения ФИФА предоставить Катару право проведения ЧМ-2022 турнир вот-вот начнется. Доха вложила в него целое состояние, сделав самым дорогим за всю историю.

Точно установить, во сколько обойдется Катару проведение стартующего 20 ноября чемпионата мира по футболу, невозможно. Но уже определенно известно, что это самое дорогое из всех мировых первенств, состоявшихся с момента первого в 1930 году в Уругвае. По некоторым оценкам, ЧМ-2022 может даже стоить больше, чем все прежние такие турниры, их было 21, вместе взятые.

Согласно различным экспертным оценкам и отчетам, общие затраты Дохи превысят 200 миллиардов долларов. Для сравнения - самыми дорогими мировыми футбольными первенствами до этого были ЧМ-2014 года в Бразилии и ЧМ-2018 года в России, которые обошлись организаторам менее 15 миллиардов долларов каждый.

Дэн Пламли, эксперт Университета Шеффилд-Халлам по финансированию спорта говорит, что в 2010 году, когда Катар выбрали местом проведения ЧМ 2022 года, потенциальная его стоимость, по предварительным оценкам, уже составляла 65 миллиардов долларов. "Некоторые недавние расчеты говорят о том, что сейчас она могла превысить 200 миллиардов долларов. Это будут рекордные затраты на сегодняшний день", - указал он в беседе с DW, признав, что на данный момент точной информации нет.

Хасан Аль-Тавади Фото: Lev Radin/Pacific Press/picture alliance

ЧМ-2022: не только о финансах

Front Office Sports, американская консалтинговая компания, специализирующая на финансировании спортивных мероприятий, оценила затраты на футбольное первенство мира в Катаре в 220 миллиардов долларов, в то время как Хасан Аль-Тавади, генеральным секретарь Верховного комитета по проведению и наследию ЧМ-2022, уточняет, что расходы на инфраструктуру после того, как Доха выиграла право на проведение турнира, превысят 200 миллиардов долларов.

Причина неопределенности в оценках заключается в том, что подавляющее большинство средств, которые правительство Катара потратило в преддверии мирового первенства, приходится на нефутбольную инфраструктуру - такую, ​​как новая система метрополитена, ​​международный аэропорт, новые дороги, около 100 построенных отелей и мест для отдыха. Значительная доля этих капиталовложений является частью Qatar National Vision 2030 - широкого инвестиционного общественного проекта этого государства Персидского залива.

"Чемпионат мира стал катализатором стремления властей Катара, желающих решить проблемы, связанные с инфраструктурой страны, - пояснил DW Киран Магуайр, специалист по футбольным финансам из Ливерпульского университета. - Турнир стал центральной точкой приложения таких усилий. По сравнению с другими чемпионатами мира нынешний намного более дорогой".

Центр Дохи. ЧМ стал катализатором стремления властей Катара решить проблемы с инфраструктурой Фото: Michael Weber/imageBROKER/picture alliance

По словам Пламли, это огромная "ставка на мягкую силу", которая, как он выразился, на самом деле окажется убыточной с коммерческой точки зрения - что мало беспокоит Доху, учитывая огромные энергетические ресурсы богатой газом страны. Пламли считает, что основные выгоды, к которым стремится Катар, носят некоммерческий характер: "Международные отношения являются ключевой мотивацией для проведения ЧМ, речь также идет о "мягкой силе" как стратегии защиты и безопасности. Деньги - явно не проблема для Катара. Страна очевидно может позволить себе провести чемпионат мира и готова покрыть связанные с этим потери. Во многих отношениях ЧМ-2022 по футболу является финансовой аномалией".

Наследие футбольных первенств

Но даже если это действительно финансовая аномалия, нынешнее первенство должно также разрешить вопрос так называемого "наследия" - как и все прошлые чемпионаты мира. Имеется в виду идея о том, что любой такой турнир должен оставить после себя долгосрочные улучшения в жизни всего общества, которые оправдывают огромные финансовые траты на четыре недели футбольного праздника. Это одна из главных сложностей для большинства ЧМ, но в случае с Катаром на сей счет есть особенно серьезные сомнения.

Одна из самых очевидных проблем - стадионы. Из восьми из них, на которых пройдут поединки ЧМ, семь были построены с нуля специально к турниру. Власти Катара заявляют, что стоимость возведения стадионов составила 6,5 миллиардов долларов. Но когда лучшие футболисты со всего мира разъедутся по домам, стране с населением всего в 2,8 млн человек не понадобится столько крупных спортивных арен.

"Проблема белого слона" (имущество, которое хозяин вынужден содержать, но взамен не получает никакой пользы. - Ред.) была у всех недавних хозяев первенств мира по футболу, и Катар стремится разорвать этот порочный круг. На трех стадионах и далее будут проходить футбольные матчи, а остальные пять либо демонтируют, либо переоборудуют для других целей, либо сильно уменьшат их вместимость.

Киран Магуайр полагает, что Катар, тем не менее, будет использовать новую инфраструктуру, чтобы оправдать свои заявки на проведение крупных футбольных соревнований в будущем, таких как финалы Лиги Европы или Лиги чемпионов.

Реальная цена ЧМ: жизни трудовых мигрантов

Но вопрос о стоимости чемпионата мира отодвигает на второй план судьба трудовых мигрантов, работавших в Катаре на строительстве стадионов в последние десять лет. С момента получения в 2010 году права на проведение ЧМ Катар столкнулся с широкомасштабной критикой со стороны правозащитных организаций за свое обращение с иностранными рабочими.

В 2016 году Amnesty International (AI) обвинила Доху в использовании принудительного труда при возведении одной из главных арен ЧМ-2022 - международного стадиона "Халифа". Кроме того имеются сообщения о том, что за последнее десятилетие в Катаре погибли тысячи рабочих-мигрантов.

Международный стадион "Халифа" в Дохе Фото: Jewel Samad/AFP

В феврале 2021 года газета The Guardian написала, что в 2010-20 годы в Катаре умерли 6500 рабочих-мигрантов из Индии, Пакистана, Непала, Бангладеш и Шри-Ланки. Эксперты по правам человека подчеркивают, что огромное количество погибших оказались в стране именно из-за чемпионата мира по футболу.

Катарские власти провели в последние годы несколько скромных реформ в области трудового законодательства, но, по данным Amnesty International, проблемы в этой сфере остаются актуальными. "В конечном счете, нарушения прав человека не прекращаются в значительных масштабах и сегодня", - отмечается в отчете AI, опубликованном в сентябре.

ФИФА снова в выигрыше

Между тем в случае Международной федерации футбола (ФИФА) ни гибель рабочих-мигрантов, ни вопрос затрат на организацию и проведение ЧМ в Катаре не повлияют на ее итоговую прибыль. Дэн Пламли в этой связи уверен, что турнир станет для ФИФА большим финансовым выигрышем, как и предыдущее мировое первенство 2018 года в России.

"Для ФИФА чемпионат мира - это прибыль и получение доходов для финансирования своей деятельности в течение каждого четырехлетнего цикла", - добавил Пламли. И напомнил, что доходы ФИФА от ЧМ-2018 года значительно превзошли ожидания. "Ждите аналогичного успеха для ФИФА и от турнира в Катаре. Его проведение может стоить принимающей стране значительных затрат, но в интересах ФИФА обеспечить успех чемпионата. И, конечно же, ей не нужно сильно беспокоиться о расходах", - резюмировал Дэн Пламли.

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