Футболист Промес арестован в Дубае по запросу Нидерландов

Арест игрока московского "Спартака" связан с запросом Нидерландов об экстрадиции. В феврале суд в Амстердаме заочно приговорил Квинси Промеса к шести годам лишения свободы по делу о контрабанде наркотиков.

Футболист московского "Спартака" Квинси Промес в среду, 13 марта, арестован в Дубае по просьбе прокуратуры Нидерландов в связи с запросом об экстрадиции. До этого Промес находился под домашним арестом. В Нидерландах лидер "Спартака" заочно осужден по делам о наркотрафике и нападении на кузена.

В 2023 году суд в Нидерландах заочно приговорил Промеса к 1,5 года лишения свободы за ножевое ранение, нанесенное двоюродному брату на вечеринке в 2020 году. В середине февраля 2024 года футболисту вынесли еще один заочный приговор - шесть лет лишения свободы по делу о контрабанде наркотиков. По версии обвинения, футболист участвовал в контрабанде 1350 кг кокаина через порт Антверпена.

Промес на момент заочного ареста находился в Дубае, куда он уехал в январе вместе со "Спартаком" на сборы. Вылететь назад в Россию с командой он не смог. Нидерландский телеканал NOS сообщал, что власти страны обсуждают с ОАЭ возможность экстрадиции футболиста. Пресс-служба "Спартака" заявляла, что рассмотрение обстоятельств, которые пока не позволяют Промесу вернуться в Россию, может "занять еще некоторое время".

Жалобы в апелляционный суд

На этой неделе адвокаты Квинси Промеса подали жалобы в апелляционный суд Амстердама, а также обратились в суд Амстердама с новыми запросами о расследовании дела. Промес всегда отрицал причастность к фактам, изложенным судом в деле о наркотрафике, говорится в совместном заявлении адвокатов Софи Хоф и Роберта Малевича.

По словам адвокатов, решение суда Амстердама - не окончательное, предполагаемая роль футболиста в деле может быть полностью пересмотрена апелляционным судом. Адвокаты Промеса воздержались от того, чтобы называть сроки по завершению апелляции.

"Процедуру экстрадиции теперь нужно завершать в ОАЭ, решение о запросе Нидерландов будет принимать независимый судья в Дубае. Процедура может занять продолжительное время и включать множество формальных шагов. Исход и продолжительность процедуры экстрадиции спрогнозировать сейчас невозможно", - отметили адвокаты.

Карьера Квинси Промеса

32-летний Квинси Промес провел большую часть профессиональной карьеры в московском "Спартаке", за который он выступал с 2014 по 2018 годы, а затем - с 2021 года. В "Спартаке" Промес - лучший бомбардир в истории среди легионеров.

В 2017 году Промес стал чемпионом России вместе со "Спартаком", он также выиграл с командой Кубок и Суперкубок России. В сезоне 2020/2021 Промес выступал за амстердамский "Аякс", вместе с которым стал чемпионом Нидерландов. За сборную страны Промес провел 50 матчей.

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