Немецкий тренер "Спартака" Тедеско пожаловался, что ему посоветовали уехать из России

Главный тренер футбольного клуба "Спартак", немец итальянского происхождения Доменико Тедеско (Domenico Tedesco), пожаловался на то, что ему посоветовали уехать из России. Об этом он заявил в субботу, 13 февраля.

Во время и после матча "Сочи" со "Спартаком" в гостях между тренерскими штабами клубов произошли несколько конфликтов. По словам Тедеско, представители "Сочи" сказали ему, что "это наша страна", а сам он "может уехать".

Тедеско шокирован ситуацией

"Да, я очень разочарован. Впервые такое случилось. Я шокирован, не знаю, что сказать", - отметил Тедеско в интервью телеканалу "Матч Премьер". "Да, это ваша страна, вы тут живете, я понял послание. Простите, что я здесь. Но, знаете, я пытаюсь уважать ваш футбол, ваши традиции, ваш язык. Вы видели, что перед игрой я даже пытался говорить с вами по-русски, потому что, по-моему, это важно - выразить уважение вам и месту, где я работаю", - отметил он.

Автором фразы про "нашу страну" оказался один из тренеров "Сочи" Дмитрий Бородин. Однако он заявил в интервью Sport 24, что сказал две другие фразы: "Я сказал, это наша земля и наш колизей, хоть вы и "Спартак". После этого Тедеско назвал меня расистом. Разбирайтесь с ним", - отметил Бородин.

Игрок "Сочи" ударил одного из тренеров "Спартака"?

Также Тедеско пожаловался, что игрок "Сочи" ударил после матча одного из тренеров "Спартака" Андреаса Хинкеля (Andreas Hinkel). Подозреваемый в этом полузащитник "Сочи" Жуан Жоаозиньо заявил, что не бил Хинкеля.

В Российской премьер-лиге (РПЛ) отметили, что начали проверку инцидента. Позднее свою оценку даст Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза. Матч "Сочи" - "Спартак" завершился победой хозяев со счетом 1:0.

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