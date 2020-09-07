260 км самолетом? Сборной ФРГ по футболу досталось от болельщиков

Немецкая сборная по футболу попала под град критики в СМИ и соцсетях после второго поединка в рамках Лиги наций УЕФА. И дело не столько в том, что в двух матчах турнира - дома с Испанией (3 сентября) и со Швейцарией (6 сентября) в гостях - футболисты взяли лишь два очка, оба раза довольствовавшись ничьей 1:1. Комментируя качество игры, болельщики и специалисты сохраняют сдержанность, помня о том, что этим поединкам национальной сборной предшествовала почти десятимесячная пауза, вызванная пандемией коронавируса.

Гораздо большее возмущение многих любителей футбола и особенно защитников окружающей среды вызвало недостаточное, по их мнению, внимание Немецкого футбольного союза (DFB) и сборной Германии к экологии: из Штутгарта в швейцарский Базель (расстояние - около 260 км) игроки добирались самолетом, а не автобусом или поездом. На этот факт обратил внимание во время и после прямой трансляции эксперт телеканала ZDF и чемпион мира 2014 года Пер Мертезакер (Per Mertesacker), а позже весьма жестко высказались пользователи соцсетей.

На страничке сборной ФРГ в Twitter под постом с фото, рассказывающими о том, как команда самолетом добиралась до Базеля, возмущенные болельщики оставили массу критических комментариев: "Вам должно быть стыдно!", "На самолете? Серьезно?", "Нонсенс. Еще не слышали об изменении климата?", "Черте что!", "Климат вам благодарен", "Вы хотите быть примером для подражания, но раз за разом лажаете". А один из пользователей отреагировал так: "Неизвестно, что хуже: что такой чартер возможен, что менеджмент команды его заказал, что все игроки послушно им воспользовались или что пресс-служба это фигню с гордостью распространила".

Оправдание менеджера сборной

Генеральный менеджер сборной Германии Оливер Бирхофф (Oliver Bierhoff) объяснил выбор не самого "зеленого" вида транспорта желанием в период подготовки к обоим матчам полностью сконцентрироваться на гигиенической безопасности команды и обеспечить оптимальные предпосылки для физического восстановления игроков.

Оливер Бирхофф

По его словам, в данном случае чартерный авиарейс (независимо от расстояния) - согласно предписаниям УЕФА - является лучшим выбором, чем поездка на автобусе (три с половиной часа, что отразится на самочувствии спортсменов) или поезде (с пересадкой в Карлсруэ, что создает дополнительную угрозу заражения коронавирусом).

Кроме того, добавил Бирхофф, DFB должен помнить о том, что несет ответственность за состояние футболистов перед их клубами. Генерального менеджера поддержал защитник Тило Керер (Thilo Kehrer), сославшийся на лучшие возможности для восстановления сил в случае авиаперелета: "Есть разница - сидеть без движения 45 минут или 3,5 часа".

Сборная обещает стать экологичнее

Аргументы Бирхоффа, говорится в комментарии агентства спортивной информации SID, который начинается фразой "Тьфу, DFB!", выглядят вполне обоснованными. При этом комментатор обращает внимание на проблему с коммуникацией.

Йоахим Лёв

По его мнению, главному тренеру сборной Йоахиму Лёву (Joachim Löw) следовало бы заранее объяснить, почему для футболистов больше подходит авиачартер, а не дожидаться возмущения в соцсетях.

Дабы избежать повторения подобного рода инцидентов, Бирхофф пообещал в дальнейшем, прислушавшись к критическим голосам и взяв за повод возникшую дискуссию, обсудить вопрос о том, как сборная может принимать во внимание в процессе планирования и принятия решений важные аспекты защиты окружающей среды и устойчивого развития. Но и это канцелярское заверение менеджера уже подняло новую волну критики.

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