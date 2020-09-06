Сборная ФРГ продолжила серию игр без побед в Лиге наций

Сборная Германии вничью на выезде сыграла со Швейцарией (1:1). Испания разгромила Украину (4:0).
Сборная Германии провела шестой матч без побед в Лиге наций. Встреча с командой Швейцарии завершилась в воскресенье, 6 сентября, в Базеле со счетом 1:1. Счет открыл на четырнадцатой минуте Илкай Гюндоган (llkay Gündoğan, полузащитник клуба "Манчестер Сити"). Затем На 58-й минуте Сильван Видмер (защитник "Базеля") смог довести счет до ничьи.
Сборная Испании в той же 4-й группе Лиги А одержала убедительную победу над Украиной (4:0). Защитник испанцев Серхио Рамос (капитан клуба "Реал Мадрид") забил первый гол на 3-й минуте, реализовав пенальти. На 29-й минуте он оформил дубль. Спустя три минуты 17-летний Ансу Фати (вингер "Барселоны") - самый молодой автор гола в истории сборной Испании - сделал счет разгромным. Точку в матче поставил на 84-й минуте Ферран Торрес Гарсия (новичок "Манчестер Сити", хавбек), он также открыл счет своим голам за национальную сборную Испании.
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