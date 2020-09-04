Германия упустила победу над Испанией в первом матче Лиги наций

Сборная Германии на последних минутах матча с командой Испании в первый день турнира Лиги наций в четверг, 3 сентября, упустила казавшуюся верной победу.

На 51-й минуте проходившего в Штутгарте матча группы 4 дивизиона А нападающий бундестим Тимо Вернер открыл счет. Однако на 5-й минуте добавленного времени испанцу Хосе Гайе удалось забить ответный гол. Таким образом, матч закончился вничью со счетом 1:1.

Тимо Вернер после гола в ворота испанцев

Из-за пандемии коронавируса свой предыдущий матч сборная Германии сыграла 289 дней назад. Следующая игра бундестим в рамках Лиги наций состоится 6 сентября. В этот день подопечные Йоахима Лёва (Joachim Löw) померяются силами в Базеле со сборной Швейцарии, которая 3 сентября потерпела поражение во Львове от украинцев.

Победа украинцев над швейцарцами и россиян над сербами

После финального свистка табло в этом матче показало счет 2:1 в пользу сборной Украины, в первом тайме счет был 1:1. На 14-й минуте гол забил бывший игрок дортмундского клуба "Боруссия" Андрей Ярмоленко. На 41-й минуте швейцарский нападающий Харис Сеферович сравнял счет. Победный гол в пользу украинцев на 68-й минуте матча забил Александр Зинченко.

В тот же день, 3 сентября, сборная России в дивизионе B одержала победу в Москве над командой Сербии со счетом 3:1. Авторами забитых мячей стали Артем Дзюба (48-я минута и пенальти на 81-й минуте после фола), а также Вячеслав Караваев (69-я минута). Ответить россиянам единственным голом смог Александар Митрович на 78-й минуте. При этом тренер сборной России Станислав Черчесов по ходу матча получил от арбитра желтую карточку за чересчур активное проявления эмоций.

Пандемия COVID-19 и футбол

На фоне пандемии COVID-19 начиная с марта проведение футбольных матчей было отложено практически во всем миру. Так, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отложил на неопределенный срок все матчи, запланированные на июнь. Кроме того, были отменены все игры Лиги чемпионов и Лиги Европы.

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