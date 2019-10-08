Сборная Германии по футболу позорно проиграла. Тренера Лёва в отставку?

"Историческое поражение", "провал", "абсолютно беспомощная команда", "разбитое корыто", "Лёв достиг конца своего пути", "ничего хорошего уже не получится", "большинство болельщиков мечтает о переменах"… Реакция немецких СМИ на проигрыш сборной Германии по футболу, уступившей Испании в рамках группового этапа Лиги наций с разгромным счетом 0:6, оказалась, как и следовало ожидать, весьма жесткой.

Йоахим Лёв занимает свой пост уже 14 лет

Хуже национальная команда Германии последний раз сыграла еще при кайзере, в 1909 году, напоминает на своем сайте еженедельник Die Zeit и саркастически добавляет, что Йоахим Лёв (Joachim Löw) тогда еще не занимал должность тренера сборной, поскольку такого поста просто не существовало.

17 ноября 2020 вратарь сборной ФРГ Мануэль Нойер пропустил в Севилье от испанцев шесть голов

Но он возглавляет главную спортивную команду страны с 2006 года, уже свыше 14 лет. А потому в эпицентре критики, что тоже вполне закономерно, оказалась не игра отдельных футболистов, а именно бессменная фигура тренера бундестима. Тренера, при котором сборная с блеском выиграла чемпионат мира 2014 года в Бразилии и провально выступила на ЧМ-2018 в России.

"Самое время начать с чистого листа в Немецком футбольном союзе (DFB), в том числе на двух важнейших должностях", - уверен спортивный обозреватель популярного информационного портала t-online. И Йоахим Лёв, и генеральный менеджер сборной ФРГ Оливер Бирхофф (Oliver Bierhoff) многое сделали для спорта, но в прошлом, подчеркивается в комментарии. Теперь же им следовало бы усесться у себя дома на диване и по телевизору наблюдать за тем, как "новые лидеры вновь приводят в форму национальную сборную перед чемпионатом Европы следующим летом".

Зовите Юргена Клоппа и Бастиана Швайнштайгера!

При этом комментатор портала t-online называет конкретных кандидатов: "Не мог бы кто-нибудь позвонить Юргену в Ливерпуль и Бастиану?". Речь об очень популярном в Германии тренере Юргене Клоппе (Jürgen Klopp), который дважды приводил к победе в чемпионате Германии дортмундскую "Боруссию", а с 2015 года тренирует "Ливерпуль" и в прошлом сезоне сделал его чемпионом Англии, а годом ранее - победителем Лиги чемпионов УЕФА.

Бастиан Швайнштайгер с только что выигранным на ЧМ-2014 Кубком мира ФИФА

А также о Бастиане Швайнштайгере (Bastian Schweinsteiger), прославленном бывшем полузащитнике мюнхенской "Баварии", капитане сборной ФРГ и чемпионе мира 2014 года, объявившем в прошлом году об окончании своей карьеры игрока.

Онлайн-версия еженедельника Focus подробно разбирает, почему "система Лёва" больше не срабатывает. Ее распад, по мнению издания, начался еще шесть лет назад, когда сборную покинул ассистент Лёва Ханс-Дитер Флик (Hans-Dieter Flick), ныне весьма успешный главный тренер мюнхенской "Баварии". Именно он готовил планы тренировок и вносил существенный вклад в разработку тактики игры.

Фатальное самодовольство немецкого тренера после победы на ЧМ-2014

Самое позднее после крайне неудачного выступления в России Йоахиму Лёву следовало бы подать в отставку, чтобы "освободить место для новых идей и для преемника. Однако после ЧМ-2014 у Лёва все еще был большой кредит доверия, но в этом году он его полностью растратил", - считает Focus.

Популярный футбольный комментатор второго немецкого телеканала ZDF Бела Рети (Béla Réthy) согласен, что концепция обновления сборной, разработанная Йоахимом Лёвом после ЧМ в России, потерпела крах. "Переломить ситуацию должен новый тренер", - написал он в Twitter.

Оливер Бирхофф анализирует в 2018 году причины провала на ЧМ в России

"Немедленная отставка мало чего даст, ведь кризис сборный вызван в основном не спортивными причинами", - считает, в свою очередь, комментатор еженедельника Der Spiegel. По его мнению, после победы на ЧМ-2014 в команде воцарилось "фатальное самодовольство", которое не исчезло даже после того, как сборная ФРГ не смогла преодолеть групповую стадию ЧМ-2018 в России. Тогда было сказано много правильных слов о радикальном анализе ошибок, однако о корне зла речь так и не зашла.

Оливера Бирхоффа обвиняют в отчуждении сборной от болельщиков

"Корень зла - это многолетнее отчуждение от болельщиков, заносчивость национальной сборной, которая многим уже больше напоминает концерн из биржевого индекса DAX, чем футбольное объединение. Это в значительной мере связано с Бирхоффом, который позиционирует команду как бренд, а себя - как своего рода CEO, генерального директора", - полагает Der Spiegel.

Возможные кандидаты на пост главного тренера сборной ФРГ: Юлиан Нагельсман, Ханс-Дитер Флик, Юрген Клопп

Издание исходит из того, что Йоахим Лёв сейчас не уйдет, в том числе потому, что все его возможные преемники на этом посту - Юрген Клопп, Ханс-Дитер Флик или тренер "РБ Лейпциг" Юлиан Нагельсман (Julian Nagelsmann) - имеют твердые обязательства перед своими клубами. Так что готовить сборную Германии к чемпионату Европы в следующем году волей-неволей придется именно ему.

Поэтому в ближайшие месяцы Лёву предстоит очень трудная работа, особенно над самим собой. "Возможно, ему придется так тяжело работать, как никогда в жизни, - заключает Der Spiegel. - Он должен представить общественности убедительный план выступления на чемпионате Европы, кадровый, концептуальный. Этот шанс у него еще есть. Но он последний".

Смотрите также:

10 немецких цитат о футболе Иногда проигрываем мы, иногда выигрывают другие. +++ Mal verliert man und mal gewinnen die anderen.



Отто Рехагель (Otto Rehhagel, * 1938)

10 немецких цитат о футболе Вне игры - тогда, когда судья свистит офсайд. +++ Abseits ist, wenn der Schiedsrichter pfeift.



Франц Беккенбауэр (Franz Beckenbauer, * 1945)

10 немецких цитат о футболе Следующая игра - всегда самая трудная. +++ Das nächste Spiel ist immer das schwerste.



Зепп Хербергер (Sepp Herberger, * 1897 - † 1977)

10 немецких цитат о футболе Центральный нападающий большую часть своей жизни проводит в штрафной площадке. +++ Ein Mittelstürmer verbringt die meiste Zeit seines Lebens im Strafraum.



Уве Зеелер (Uwe Seeler, * 1936)

10 немецких цитат о футболе Если я пойду по воде, мои критики скажут, что я даже плавать не умею. +++ Wenn ich über's Wasser laufe, dann sagen meine Kritiker: Nicht mal schwimmen kann er.



Берти Фогтс (Berti Vogts, * 1946)

10 немецких цитат о футболе Два голевых момента, один гол - это я называю стопроцентным результатом. +++ Zwei Chancen, ein Tor - das nenne ich hundertprozentige Chancenauswertung.



Роланд Вольфарт (Roland Wohlfarth, * 1963)

10 немецких цитат о футболе Они играют тактически хорошо, хотя играют без тактики. +++ Sie spielen taktisch gut, obwohl sie ohne Taktik spielen.



Удо Латтек (Udo Lattek, * 1935 - † 2015)

10 немецких цитат о футболе Знаете, кому я больше всего сочувствовал? Мячу! +++ Wissen Sie, wer mir am meisten leid tat? Der Ball.



Франц Беккенбауэр (Franz Beckenbauer, * 1945)

10 немецких цитат о футболе Мяч круглый, и матч длится 90 минут. +++ Der Ball ist rund und das Spiel dauert 90 Minuten.



Зепп Хербергер (Sepp Herberger, * 1897 - † 1977)

10 немецких цитат о футболе Секс перед игрой? Мои ребята сами могут решать, хотят ли они. Но только не в перерыве между таймами. +++ Sex vor dem Spiel? Das können meine Jungs halten, wie sie wollen. Nur in der Halbzeit, da geht nichts.



Берти Фогтс (Berti Vogts, * 1946)

