 Сборная Германии по футболу позорно проиграла. Тренера Лёва в отставку? | Футбол | DW | 18.11.2020

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Футбол

Сборная Германии по футболу позорно проиграла. Тренера Лёва в отставку?

Главного тренера сборной ФРГ по футболу так ничему и не научил ее провал на ЧМ-2018 в России, пишут немецкие СМИ после крупного проигрыша немцев Испании. Но что делать? Ведь впереди - чемпионат Европы.

Тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лёв

Тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лёв

"Историческое поражение", "провал", "абсолютно беспомощная команда", "разбитое корыто", "Лёв достиг конца своего пути", "ничего хорошего уже не получится", "большинство болельщиков мечтает о переменах"… Реакция немецких СМИ на проигрыш сборной Германии по футболу, уступившей Испании в рамках группового этапа Лиги наций с разгромным счетом 0:6, оказалась, как и следовало ожидать, весьма жесткой.

Йоахим Лёв занимает свой пост уже 14 лет 

Хуже национальная команда Германии последний раз сыграла еще при кайзере, в 1909 году, напоминает на своем сайте еженедельник Die Zeit и саркастически добавляет, что Йоахим Лёв (Joachim Löw) тогда еще не занимал должность тренера сборной, поскольку такого поста просто не существовало.

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Но он возглавляет главную спортивную команду страны с 2006 года, уже свыше 14 лет. А потому в эпицентре критики, что тоже вполне закономерно, оказалась не игра отдельных футболистов, а именно бессменная фигура тренера бундестима. Тренера, при котором сборная с блеском выиграла чемпионат мира 2014 года в Бразилии и провально выступила на ЧМ-2018 в России.

"Самое время начать с чистого листа в Немецком футбольном союзе (DFB), в том числе на двух важнейших должностях", - уверен спортивный обозреватель популярного информационного портала t-online. И Йоахим Лёв, и генеральный менеджер сборной ФРГ Оливер Бирхофф (Oliver Bierhoff) многое сделали для спорта, но в прошлом, подчеркивается в комментарии. Теперь же им следовало бы усесться у себя дома на диване и по телевизору наблюдать за тем, как "новые лидеры вновь приводят в форму национальную сборную перед чемпионатом Европы следующим летом".

Зовите Юргена Клоппа и Бастиана Швайнштайгера!

При этом комментатор портала t-online называет конкретных кандидатов: "Не мог бы кто-нибудь позвонить Юргену в Ливерпуль и Бастиану?". Речь об очень популярном в Германии тренере Юргене Клоппе (Jürgen Klopp), который дважды приводил к победе в чемпионате Германии дортмундскую "Боруссию", а с 2015 года тренирует "Ливерпуль" и в прошлом сезоне сделал его чемпионом Англии, а годом ранее - победителем Лиги чемпионов УЕФА.

Бастиан Швайнштайгер с только что выигранным на ЧМ-2014 Кубком мира ФИФА

Бастиан Швайнштайгер с только что выигранным на ЧМ-2014 Кубком мира ФИФА

А также о Бастиане Швайнштайгере (Bastian Schweinsteiger), прославленном бывшем полузащитнике мюнхенской "Баварии", капитане сборной ФРГ и чемпионе мира 2014 года, объявившем в прошлом году об окончании своей карьеры игрока.

Онлайн-версия еженедельника Focus подробно разбирает, почему "система Лёва" больше не срабатывает. Ее распад, по мнению издания, начался еще шесть лет назад, когда сборную покинул ассистент Лёва Ханс-Дитер Флик (Hans-Dieter Flick), ныне весьма успешный главный тренер мюнхенской "Баварии". Именно он готовил планы тренировок и вносил существенный вклад в разработку тактики игры.

Фатальное самодовольство немецкого тренера после победы на ЧМ-2014

Самое позднее после крайне неудачного выступления в России Йоахиму Лёву следовало бы подать в отставку, чтобы "освободить место для новых идей и для преемника. Однако после ЧМ-2014 у Лёва все еще был большой кредит доверия, но в этом году он его полностью растратил", - считает Focus.

Популярный футбольный комментатор второго немецкого телеканала ZDF Бела Рети (Béla Réthy) согласен, что концепция обновления сборной, разработанная Йоахимом Лёвом после ЧМ в России, потерпела крах. "Переломить ситуацию должен новый тренер", - написал он в Twitter.

Оливер Бирхофф анализирует в 2018 году причины провала на ЧМ в России

Оливер Бирхофф анализирует в 2018 году причины провала на ЧМ в России

"Немедленная отставка мало чего даст, ведь кризис сборный вызван в основном не спортивными причинами", - считает, в свою очередь, комментатор еженедельника Der Spiegel. По его мнению, после победы на ЧМ-2014 в команде воцарилось "фатальное самодовольство", которое не исчезло даже после того, как сборная ФРГ не смогла преодолеть групповую стадию ЧМ-2018 в России. Тогда было сказано много правильных слов о радикальном анализе ошибок, однако о корне зла речь так и не зашла.  

Оливера Бирхоффа обвиняют в отчуждении сборной от болельщиков 

"Корень зла - это многолетнее отчуждение от болельщиков, заносчивость национальной сборной, которая многим уже больше напоминает концерн из биржевого индекса DAX, чем футбольное объединение. Это в значительной мере связано с Бирхоффом, который позиционирует команду как бренд, а себя - как своего рода CEO, генерального директора", - полагает Der Spiegel.  

Юлиан Нагельсман, Ханс-Дитер Флик, Юрген Клопп

Возможные кандидаты на пост главного тренера сборной ФРГ: Юлиан Нагельсман, Ханс-Дитер Флик, Юрген Клопп

Издание исходит из того, что Йоахим Лёв сейчас не уйдет, в том числе потому, что все его возможные преемники на этом посту - Юрген Клопп, Ханс-Дитер Флик или тренер "РБ Лейпциг" Юлиан Нагельсман (Julian Nagelsmann) - имеют твердые обязательства перед своими клубами. Так что готовить сборную Германии к чемпионату Европы в следующем году волей-неволей придется именно ему.

Поэтому в ближайшие месяцы Лёву предстоит очень трудная работа, особенно над самим собой. "Возможно, ему придется так тяжело работать, как никогда в жизни, - заключает Der Spiegel. - Он должен представить общественности убедительный план выступления на чемпионате Европы, кадровый, концептуальный. Этот шанс у него еще есть. Но он последний". 

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