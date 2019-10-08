Сборная Германии по футболу позорно проиграла. Тренера Лёва в отставку?

Главного тренера сборной ФРГ по футболу так ничему и не научил ее провал на ЧМ-2018 в России, пишут немецкие СМИ после крупного проигрыша немцев Испании. Но что делать? Ведь впереди - чемпионат Европы.
"Историческое поражение", "провал", "абсолютно беспомощная команда", "разбитое корыто", "Лёв достиг конца своего пути", "ничего хорошего уже не получится", "большинство болельщиков мечтает о переменах"… Реакция немецких СМИ на проигрыш сборной Германии по футболу, уступившей Испании в рамках группового этапа Лиги наций с разгромным счетом 0:6, оказалась, как и следовало ожидать, весьма жесткой.
Хуже национальная команда Германии последний раз сыграла еще при кайзере, в 1909 году, напоминает на своем сайте еженедельник Die Zeit и саркастически добавляет, что Йоахим Лёв (Joachim Löw) тогда еще не занимал должность тренера сборной, поскольку такого поста просто не существовало.
Но он возглавляет главную спортивную команду страны с 2006 года, уже свыше 14 лет. А потому в эпицентре критики, что тоже вполне закономерно, оказалась не игра отдельных футболистов, а именно бессменная фигура тренера бундестима. Тренера, при котором сборная с блеском выиграла чемпионат мира 2014 года в Бразилии и провально выступила на ЧМ-2018 в России.
"Самое время начать с чистого листа в Немецком футбольном союзе (DFB), в том числе на двух важнейших должностях", - уверен спортивный обозреватель популярного информационного портала t-online. И Йоахим Лёв, и генеральный менеджер сборной ФРГ Оливер Бирхофф (Oliver Bierhoff) многое сделали для спорта, но в прошлом, подчеркивается в комментарии. Теперь же им следовало бы усесться у себя дома на диване и по телевизору наблюдать за тем, как "новые лидеры вновь приводят в форму национальную сборную перед чемпионатом Европы следующим летом".
При этом комментатор портала t-online называет конкретных кандидатов: "Не мог бы кто-нибудь позвонить Юргену в Ливерпуль и Бастиану?". Речь об очень популярном в Германии тренере Юргене Клоппе (Jürgen Klopp), который дважды приводил к победе в чемпионате Германии дортмундскую "Боруссию", а с 2015 года тренирует "Ливерпуль" и в прошлом сезоне сделал его чемпионом Англии, а годом ранее - победителем Лиги чемпионов УЕФА.
А также о Бастиане Швайнштайгере (Bastian Schweinsteiger), прославленном бывшем полузащитнике мюнхенской "Баварии", капитане сборной ФРГ и чемпионе мира 2014 года, объявившем в прошлом году об окончании своей карьеры игрока.
Онлайн-версия еженедельника Focus подробно разбирает, почему "система Лёва" больше не срабатывает. Ее распад, по мнению издания, начался еще шесть лет назад, когда сборную покинул ассистент Лёва Ханс-Дитер Флик (Hans-Dieter Flick), ныне весьма успешный главный тренер мюнхенской "Баварии". Именно он готовил планы тренировок и вносил существенный вклад в разработку тактики игры.
Самое позднее после крайне неудачного выступления в России Йоахиму Лёву следовало бы подать в отставку, чтобы "освободить место для новых идей и для преемника. Однако после ЧМ-2014 у Лёва все еще был большой кредит доверия, но в этом году он его полностью растратил", - считает Focus.
Популярный футбольный комментатор второго немецкого телеканала ZDF Бела Рети (Béla Réthy) согласен, что концепция обновления сборной, разработанная Йоахимом Лёвом после ЧМ в России, потерпела крах. "Переломить ситуацию должен новый тренер", - написал он в Twitter.
"Немедленная отставка мало чего даст, ведь кризис сборный вызван в основном не спортивными причинами", - считает, в свою очередь, комментатор еженедельника Der Spiegel. По его мнению, после победы на ЧМ-2014 в команде воцарилось "фатальное самодовольство", которое не исчезло даже после того, как сборная ФРГ не смогла преодолеть групповую стадию ЧМ-2018 в России. Тогда было сказано много правильных слов о радикальном анализе ошибок, однако о корне зла речь так и не зашла.
"Корень зла - это многолетнее отчуждение от болельщиков, заносчивость национальной сборной, которая многим уже больше напоминает концерн из биржевого индекса DAX, чем футбольное объединение. Это в значительной мере связано с Бирхоффом, который позиционирует команду как бренд, а себя - как своего рода CEO, генерального директора", - полагает Der Spiegel.
Возможные кандидаты на пост главного тренера сборной ФРГ: Юлиан Нагельсман, Ханс-Дитер Флик, Юрген Клопп
Издание исходит из того, что Йоахим Лёв сейчас не уйдет, в том числе потому, что все его возможные преемники на этом посту - Юрген Клопп, Ханс-Дитер Флик или тренер "РБ Лейпциг" Юлиан Нагельсман (Julian Nagelsmann) - имеют твердые обязательства перед своими клубами. Так что готовить сборную Германии к чемпионату Европы в следующем году волей-неволей придется именно ему.
Поэтому в ближайшие месяцы Лёву предстоит очень трудная работа, особенно над самим собой. "Возможно, ему придется так тяжело работать, как никогда в жизни, - заключает Der Spiegel. - Он должен представить общественности убедительный план выступления на чемпионате Европы, кадровый, концептуальный. Этот шанс у него еще есть. Но он последний".
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