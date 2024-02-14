Спартаковец Промес получил в Нидерландах 6 лет за наркотики

Спартаковец Квинси Промес признан виновным в контрабанде кокаина. Он осужден заочно, поскольку сейчас находится на сборах московской команды в Дубае.

Суд в Амстердаме заочно приговорил 32-летнего футболиста московского "Спартака" Квинси Промеса к шести годам лишения свободы по делу о контрабанде кокаина, сообщила в среду, 14 февраля, Нидерландская радиовещательная корпорация Nos. Двоюродный брат футболиста Мэрлио В., проходивший по тому же делу, также приговорен к шести годам тюрьмы.

Обвинение требовало приговорить Квинси Промеса к девяти годам лишения своболй. Футболист на судебном заседании отсутствовал, так как в настоящее время находится на тренировочных базах "Спартака" в Объединенных Арабских Эмиратах.

Контрабанда кокаина и другой приговор Промесу

По версии следствия, Промес причастен к контрабанде 1350 кг кокаина через порт Антверпена. В январе 2020 года он участвовал в незаконном провозе двух партий наркотика из Бразилии, одну из них перехватила таможня. Кокаин был спрятан на борту контейнеровоза в мешках с морской солью.

Летом прошлого года суд в Нидерландах приговорил Промеса к полутора годам тюрьмы по обвинению в нападении. Согласно постановлению суда, на семейной вечеринке в 2020 году Промес в ходе ссоры ударил ножом в колено двоюродного брата, которого подозревал в краже ожерелья у тети. Сам футболист вину не признал.

Большую часть своей профессиональной карьеры Квинси Промес провел в "Спартаке", в составе которого играл с 2014 по 2018 годы, а затем - с 2021 года. В сезоне 2020/2021 года он выступал за амстердамский "Аякс", став чемпионом Нидерландов. За сборную этой страны Промес провел 50 матчей.

Смотрите также: