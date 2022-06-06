 Торговля кокаином в Европе: за что убили нидерландского журналиста | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 07.06.2022

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Европа

Торговля кокаином в Европе: за что убили нидерландского журналиста

В Амстердаме начался процесс по делу о громком убийстве журналиста Питера де Вриса, вышедшего на след наркоторговцев. Что ему удалось узнать и кто стоит за его убийством?

На месте убийства Питера де Вриса, 15 июля 2021 года

На месте убийства Питера де Вриса, 15 июля 2021 года

Это было убийство, за которым стоит мафия. В июле 2021 года в Амстердаме на улице был застрелен журналист Питер де Врис. Убийца выстрелил в него несколько раз. После полученных ранений он скончался в больнице. Репортер Питер де Врис был знаменит в Нидерландах своими статьями, разоблачающими криминальные группировки и их лидеров.

Убийство журналиста вызвало широкий резонанс в обществе. Подозрение пало на местную преступную группировку, торгующую наркотиками. Но перед судом предстали лишь исполнители, а не заказчики. 

Кто и почему убил журналиста

Процесс по делу двух обвиняемых в убийстве журналиста, которых полиция задержала спустя несколько часов после совершенного преступления, проходит в хорошо охраняемом зале суда в Амстердаме. За бронированным стеклом на скамье подсудимых 22-летний Делано Г., который стрелял в журналиста, и 35-летний гражданин Польши Камил. Е, сидевший за рулем автомобиля, в котором скрылся убийца.

Питер де Врис

Питер де Врис

Прокуратура считает, что доказательств их вины достаточно для вынесения приговора. В автомобиле, кроме прочего, было найдено усовершенствованное оружие, из которого стреляли в журналиста.

Есть анализ ДНК, видеозапись и текстовое сообщение, в котором в зашифрованном виде убийца сообщает, что закончил дело. Но сам главный обвиняемый Делано Г. пока ничего не говорит в суде. Его подельник утверждает, что не причастен к убийству. Заказчики преступления не найдены.

Кто может стоять за убийством журналиста 

С самого начала подозрение в совершении этого преступления пало на известную банду "Ангелы смерти", занимающуюся наркоторговлей и возглавляемую Ридуаном Таги. Уже два года в отношении Таги и других ее участников ведется следствие, их обвиняют в нескольких убийствах и покушениях на убийство. Таги считается одним из самых крупных импортеров кокаина в Европу, который завозит свой товар морским путем через порты в Роттердаме и Антверпене.

Полицейские охраняют вход в здание тюрьмы в Вюгте

Полицейские охраняют вход в здание тюрьмы в Вюгте

С 2019 года Таги находится в тюрьме в Вюгте, но и оттуда продолжает руководить бандой. Питер де Врис перешел ему дорогу, потому что консультировал основного свидетеля по делу Таги. Надил Б., бывший участник банды, сейчас тесно сотрудничает со следствием и считается главным информатором на том процессе. Но цена за его показания слишком велика. Его родной брат и его адвокат были убиты. И считается, что журналист де Врис стал следующей жертвой в этой серии убийств.

Не исключено, что могут расправиться и с остальными. Поэтому 88 других свидетелей выступают анонимно, следствию запрещено разглашать их имена. Опасность угрожает и новым адвокатам главного свидетеля, поэтому они находятся под круглосуточной защитой вооруженных полицейских. В интервью французской газете Le Mond, они подчеркнули, что торговля кокаином является международной проблемой: "Судья, прокуроры, журналисты, свидетели, члены их семей - все боятся расправы". И Петеру де Врису тоже предлагали вооруженную охрану, но он отказался, говорят адвокаты свидетеля.

Бельгия и Нидерланды - среди стран-лидеров 

По данным последнего доклада Европола, посвященного ситуации с торговлей наркотиками в Европе, Бельгия и Нидерланды стоят в самом верху списка проблемных стран. Через порты Роттердама и Антверпена в Европу поступает 65 процентов кокаина, который полиции удалось конфисковать. Рекордный улов однажды составил 240 тонн. Во всемирной статистике о распространении наркоторговли обе страны занимают пятое и шестое места.

Фото убитого адвоката Дерка Вирсума

Фото убитого адвоката Дерка Вирсума

Полицейским известны разные схемы того, как наркотики попадают в Европу. Преступники осуществляют подмену контейнеров, а помощники, которые должны быстро разгрузить контейнер с наркотиками, скрываются в пустых контейнерах в порту. Кокаин прячут в стиральных машинах, ящиках с бананами, даже в джинсах, из которых потом вымывают белый порошок. Большую роль в этих схемах играет коррупция среди сотрудников портов, таможни, полиции. За коррупцией идет отмывание денег, в котором замешан целый ряд других структур.

В ходе другого судебного процесса против банды наркоторговцев ирландского происхождения, так называемого "картеля Кинахана", стали известны имена и названия структур, участвующих в этой схеме, а также тех, которые могли бы в ней участвовать. Так, крановщик мог получить 100 тысяч евро за то, что поменял местами контейнеры и обеспечил доступ к тому из них, в котором находись наркотики.

Европа удобна для наркоторговцев 

За коррупцией следует и насилие. "Открытое насилие, осуществляемое бандами, граничит с терроризмом", - говорит бельгийский генеральный прокурор Фредерик ван Лев. Прозрачные границы внутри Европы, особенно между Бельгией и Нидерландами, упрощает работу банд. Они пользуются хорошей инфраструктурой.

Иногда полицейским удается добиться успеха в поиске наркоторговцев и предотвращении торговли наркотиками. Одним из таких примеров стал судебный процесс по делу ирландской банды. А вот убийство журналиста Петера де Вриса пока остается нераскрытым.

И марроканские торговцы наркотиками, так называемая "мокро-мафия", продолжают свою преступную деятельность. Политики в Нидерландах слишком долго не обращали внимание на эту проблему. Между тем ежегодные продажи кокаина, героина и синтетических наркотиков в Нидерландах, по разным оценкам, достигают суммы около 20 млрд евро.  

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    Автор: Виталий Кропман


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