Торговля кокаином в Европе: за что убили нидерландского журналиста

Это было убийство, за которым стоит мафия. В июле 2021 года в Амстердаме на улице был застрелен журналист Питер де Врис. Убийца выстрелил в него несколько раз. После полученных ранений он скончался в больнице. Репортер Питер де Врис был знаменит в Нидерландах своими статьями, разоблачающими криминальные группировки и их лидеров.

Убийство журналиста вызвало широкий резонанс в обществе. Подозрение пало на местную преступную группировку, торгующую наркотиками. Но перед судом предстали лишь исполнители, а не заказчики.

Кто и почему убил журналиста

Процесс по делу двух обвиняемых в убийстве журналиста, которых полиция задержала спустя несколько часов после совершенного преступления, проходит в хорошо охраняемом зале суда в Амстердаме. За бронированным стеклом на скамье подсудимых 22-летний Делано Г., который стрелял в журналиста, и 35-летний гражданин Польши Камил. Е, сидевший за рулем автомобиля, в котором скрылся убийца.

Питер де Врис

Прокуратура считает, что доказательств их вины достаточно для вынесения приговора. В автомобиле, кроме прочего, было найдено усовершенствованное оружие, из которого стреляли в журналиста.

Есть анализ ДНК, видеозапись и текстовое сообщение, в котором в зашифрованном виде убийца сообщает, что закончил дело. Но сам главный обвиняемый Делано Г. пока ничего не говорит в суде. Его подельник утверждает, что не причастен к убийству. Заказчики преступления не найдены.

Кто может стоять за убийством журналиста

С самого начала подозрение в совершении этого преступления пало на известную банду "Ангелы смерти", занимающуюся наркоторговлей и возглавляемую Ридуаном Таги. Уже два года в отношении Таги и других ее участников ведется следствие, их обвиняют в нескольких убийствах и покушениях на убийство. Таги считается одним из самых крупных импортеров кокаина в Европу, который завозит свой товар морским путем через порты в Роттердаме и Антверпене.

Полицейские охраняют вход в здание тюрьмы в Вюгте

С 2019 года Таги находится в тюрьме в Вюгте, но и оттуда продолжает руководить бандой. Питер де Врис перешел ему дорогу, потому что консультировал основного свидетеля по делу Таги. Надил Б., бывший участник банды, сейчас тесно сотрудничает со следствием и считается главным информатором на том процессе. Но цена за его показания слишком велика. Его родной брат и его адвокат были убиты. И считается, что журналист де Врис стал следующей жертвой в этой серии убийств.

Не исключено, что могут расправиться и с остальными. Поэтому 88 других свидетелей выступают анонимно, следствию запрещено разглашать их имена. Опасность угрожает и новым адвокатам главного свидетеля, поэтому они находятся под круглосуточной защитой вооруженных полицейских. В интервью французской газете Le Mond, они подчеркнули, что торговля кокаином является международной проблемой: "Судья, прокуроры, журналисты, свидетели, члены их семей - все боятся расправы". И Петеру де Врису тоже предлагали вооруженную охрану, но он отказался, говорят адвокаты свидетеля.

Бельгия и Нидерланды - среди стран-лидеров

По данным последнего доклада Европола, посвященного ситуации с торговлей наркотиками в Европе, Бельгия и Нидерланды стоят в самом верху списка проблемных стран. Через порты Роттердама и Антверпена в Европу поступает 65 процентов кокаина, который полиции удалось конфисковать. Рекордный улов однажды составил 240 тонн. Во всемирной статистике о распространении наркоторговли обе страны занимают пятое и шестое места.

Фото убитого адвоката Дерка Вирсума

Полицейским известны разные схемы того, как наркотики попадают в Европу. Преступники осуществляют подмену контейнеров, а помощники, которые должны быстро разгрузить контейнер с наркотиками, скрываются в пустых контейнерах в порту. Кокаин прячут в стиральных машинах, ящиках с бананами, даже в джинсах, из которых потом вымывают белый порошок. Большую роль в этих схемах играет коррупция среди сотрудников портов, таможни, полиции. За коррупцией идет отмывание денег, в котором замешан целый ряд других структур.

В ходе другого судебного процесса против банды наркоторговцев ирландского происхождения, так называемого "картеля Кинахана", стали известны имена и названия структур, участвующих в этой схеме, а также тех, которые могли бы в ней участвовать. Так, крановщик мог получить 100 тысяч евро за то, что поменял местами контейнеры и обеспечил доступ к тому из них, в котором находись наркотики.

Европа удобна для наркоторговцев

За коррупцией следует и насилие. "Открытое насилие, осуществляемое бандами, граничит с терроризмом", - говорит бельгийский генеральный прокурор Фредерик ван Лев. Прозрачные границы внутри Европы, особенно между Бельгией и Нидерландами, упрощает работу банд. Они пользуются хорошей инфраструктурой.

Иногда полицейским удается добиться успеха в поиске наркоторговцев и предотвращении торговли наркотиками. Одним из таких примеров стал судебный процесс по делу ирландской банды. А вот убийство журналиста Петера де Вриса пока остается нераскрытым.

И марроканские торговцы наркотиками, так называемая "мокро-мафия", продолжают свою преступную деятельность. Политики в Нидерландах слишком долго не обращали внимание на эту проблему. Между тем ежегодные продажи кокаина, героина и синтетических наркотиков в Нидерландах, по разным оценкам, достигают суммы около 20 млрд евро.

Смотрите также:

Потребление марихуаны в Европе: как изменились цифры в пандемию? Марихуана в списке легких наркотиков Марихуана в 2021 году остается самым распространенным легким наркотиком в Европе. По данным Европейского центра мониторинга наркотиков и наркозависимости, почти 30 процентов взрослых европейцев несмотря на все запреты, хотя бы раз в жизни употребляли каннабис. При этом, согласно отчету ООН, доля подростков, воспринимающих этот наркотик как вредный, снизилась на 40 процентов.

Потребление марихуаны в Европе: как изменились цифры в пандемию? Употребление марихуаны в ФРГ - не преступление? В немецком языке за курение марихуаны или гашиша отвечает глагол kiffen. Причем в ФРГ употребление этих наркотиков в определенных дозах не является преступлением. По некоторым данным, потребление каннабиса среди молодежи в возрасте 18-26 лет за последнее время увеличилось в три раза.

Потребление марихуаны в Европе: как изменились цифры в пандемию? COVID-19 наркобаронам не помеха Объем запрещенного оборота наркотиков в Европе оценивается примерно в 30 млрд евро. И пандемия коронавируса не оказала на него существенного влияния. При этом марихуана продолжает лидировать в полицейской статистике. Выявлены случаи, когда в погоне за прибылью дилеры смешивали некачественную марихуану с опасными синтетическими каннабиноидами. Адская смесь стала причиной десятков смертей.

Потребление марихуаны в Европе: как изменились цифры в пандемию? Преступность растет за счет потребителей В Германии в последнее время замечен рост преступлений, связанных с наркотиками. Но абсолютное большинство из них приходится на потребление, а не на продажу. Политики и эксперты предлагают декриминализовать потребление легких наркотиков, переведя их из уголовного законодательства в раздел административных правонарушений. Это позволит снизить нагрузку на правоохранительные органы. Автор: Виталий Кропман

