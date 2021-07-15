 Репортер Питер де Врис скончался после покушения в Амстердаме | Новости из Германии о Европе | DW | 15.07.2021

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Европа

Репортер Питер де Врис скончался после покушения в Амстердаме

Покушение на журналиста произошло 6 июля вскоре после того, как он покинул телестудию в центре Амстердама. По словам свидетелей, в де Вриса стреляли пять раз, одна из пуль попала в голову.

Криминальному репортеру Питеру де Врису было 64 года

Криминальному репортеру Питеру де Врису было 64 года

Известный криминальный журналист Питер де Врис, на которого чуть более недели назад было совершено покушение, скончался в Амстердаме на 65-м году жизни. "Питер боролся до последнего, но проиграл бой", - цитирует телеканал RTL письмо его семьи в среду, 15 июля.

Покушение в центре Амстердама

Нападение на репортера произошло вечером 6 июля вскоре после того, как он покинул телестудию в центре Амстердама, где был гостем популярного телешоу. Свидетели сообщили о пяти выстрелах, причем одна из пуль попала Питеру де Врису в голову. Он был помещен в клинику в тяжелом состоянии.

Полиция задержала трех подозреваемых, один из которых вскоре был отпущен. Под стражей остаются 21-летний житель Роттердама и проживающий в Нидерландах 35-летний выходец из Польши. Местное издание Het Parool указывает на возможную связь покушавшихся с предполагаемым наркобароном Ридуаном Таги, суд над которым идет с марта 2021 года.

Марк Рютте: Убийство не должно остаться безнаказанным

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте написал в микроблоге Twitter, что Питер де Врис был предан своему делу и никого и ничего не боялся. Он всегда искал правду и отстаивал справедливость. "И тем более драматично, что он сам стал жертвой большой несправедливости", - отметил политик.

Власти страны никогда не потерпят подобного в Нидерландах, указал Рютте. "Мы сделаем все возможное, чтобы бороться с преступностью всеми возможными способами. Этот подлый поступок не должен оставаться безнаказанным", - написал он.

Соболезнования семье высказала и королева Нидерландов Максима.

64-летний Питер де Врис - автор многочисленных статей о криминальных группировках и расследований резонансных уголовных дел. Репортер стал всемирно известен в 1987 году после публикации о похищении в 1983 году главы пивоваренной компании Heineken Фредди Хайнекена. Де Врису неоднократно поступали угрозы, несколько раз власти предоставляли ему государственную охрану.

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    Автор: Сабрина Пабст, Беате Хинрикс


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