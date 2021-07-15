Репортер Питер де Врис скончался после покушения в Амстердаме

Известный криминальный журналист Питер де Врис, на которого чуть более недели назад было совершено покушение, скончался в Амстердаме на 65-м году жизни. "Питер боролся до последнего, но проиграл бой", - цитирует телеканал RTL письмо его семьи в среду, 15 июля.

Покушение в центре Амстердама

Нападение на репортера произошло вечером 6 июля вскоре после того, как он покинул телестудию в центре Амстердама, где был гостем популярного телешоу. Свидетели сообщили о пяти выстрелах, причем одна из пуль попала Питеру де Врису в голову. Он был помещен в клинику в тяжелом состоянии.

Полиция задержала трех подозреваемых, один из которых вскоре был отпущен. Под стражей остаются 21-летний житель Роттердама и проживающий в Нидерландах 35-летний выходец из Польши. Местное издание Het Parool указывает на возможную связь покушавшихся с предполагаемым наркобароном Ридуаном Таги, суд над которым идет с марта 2021 года.

Марк Рютте: Убийство не должно остаться безнаказанным

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте написал в микроблоге Twitter, что Питер де Врис был предан своему делу и никого и ничего не боялся. Он всегда искал правду и отстаивал справедливость. "И тем более драматично, что он сам стал жертвой большой несправедливости", - отметил политик.

Власти страны никогда не потерпят подобного в Нидерландах, указал Рютте. "Мы сделаем все возможное, чтобы бороться с преступностью всеми возможными способами. Этот подлый поступок не должен оставаться безнаказанным", - написал он.

Соболезнования семье высказала и королева Нидерландов Максима.

64-летний Питер де Врис - автор многочисленных статей о криминальных группировках и расследований резонансных уголовных дел. Репортер стал всемирно известен в 1987 году после публикации о похищении в 1983 году главы пивоваренной компании Heineken Фредди Хайнекена. Де Врису неоднократно поступали угрозы, несколько раз власти предоставляли ему государственную охрану.

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