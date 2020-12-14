"Репортеры без границ": в 2020 году в мире убили 50 журналистов

Как минимум 50 журналистов и других сотрудников СМИ по всему миру в 2020 году лишились жизни в связи с их профессиональной деятельностью. Это следует из второй части отчета правозащитной организации "Репортеры без границ" (RSF) об уровне свободы слова в мире, обнародованной во вторник, 29 декабря.
По данным RSF, большинство журналистов, погибших в 2020 году, были убиты из-за того, что они писали о коррупции, организованной преступности и загрязнении окружающей среды. Самыми опасными для журналистов странами, с точки зрения правозащитников, в текущем году были Мексика, Ирак, Афганистан, Индия и Пакистан.
"Целью подобных преступлений является не только их непосредственная жертва. Убийство каждого журналиста - это нападение на право всех людей получать независимую и свободную информацию", - заявил официальный представитель "Репортеров без границ" Михаэль Редиске (Michael Rediske), комментируя выводы доклада, охватывающего период с 1 января по 15 декабря 2020 года.
Журналисты и пандемия коронавируса
Кроме того, сотни журналистов по всему миру стали жертвами пандемии COVID-19, говорится в отчете. У авторов документа нет данных о том, сколько именно сотрудников СМИ заразились коронавирусом во время работы. Однако эксперты RSF указывают на то, что как минимум трое журналистов, по их данным, скончались вследствие плохой медицинской помощи после того, как они, по всей вероятности, заразились коронавирусом в тюрьме. Речь идет об инцидентах в Египте, Саудовской Аравии и России.
9 ноября, за 1,5 месяца до своего освобождения, в ИК-9 поселка Акбулак Оренбургской области скончался ростовский журналист, главный редактор и издатель газеты "Уполномочен заявить" и журнала "Про Ростов" Александр Толмачев, арестованный в 2011 году и впоследствии осужденный за статьи о коррупции на местном уровне. По данным портала News.ru, Толмачеву отказали в освобождении по УДО, сославшись на то, что у него был выявлен коронавирус. По словам вдовы журналиста, его здоровье было подорвано суровыми условиями заключения и жестоким обращением. Незадолго до своей смерти, Толмачев страдал очень сильным кашлем, который никак не лучили.
Первая казнь журналиста за 30 лет
Убийство иракского оппозиционного блогера Рухолла Зама, произошедшее 12 декабря, стало первой приведенной в исполнение казнью журналиста за последние 30 лет, отмечается в докладе "Репортеров без границ".
По данным организации, две трети сотрудников СМИ, погибших в период с 1 января по 15 декабря 2020 года, умерли вне регионов конфликтов. При этом лишь один журналист погиб за пределами своей родины.
В общей сложности за последние 10 лет в мире из-за их журналистской деятельности были убиты как минимум 937 человек. В 2019 году этих жертв, по данным организации "Репортеры без границ", было 53.
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Автор: Сабрина Пабст, Беате Хинрикс