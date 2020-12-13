МИД Ирана вызвал немецкого посла в связи с критикой убийства журналиста

МИД Ирана вызвал посла Германии в Тегеране Ханса-Удо Муцеля (Hans-Udo Muzel) после критических заявлений Берлина и Брюсселя в связи с убийством иранского журналиста Рухоллы Зама. Тегеран обвинил ЕС и председательствующую в нем Германию в "неприемлемом вмешательстве" во "внутренние дела" Ирана, сообщило в воскресенье, 13 декабря, иранское государственное агентство ИРНА.

Иранское внешнеполитическое ведомство вызвало также посла Франции и выразило ему протест. Поводом стало заявление французского МИДа, в котором резко осуждалось приведение в исполнение смертного приговора, вынесенного оппозиционному журналисту.

На Западе резко осудили убийство Зама

Накануне на Западе резко осудили убийство создателя Telegram-канала Amad News. В частности, пресс-секретарь верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля заявила, что ЕС "самым решительным образом" осуждает приведение смертного приговора в исполнение и не признает смертную казнь ни при каких обстоятельствах. МИД Франции назвал случившееся "серьезной атакой на свободу слова" и "варварским поступком".

Представитель МИД Германии заявил, что Берлин "в ужасе от совершения экзекуции". Смертная казнь является "жестокой и бесчеловечной формой наказания, которую мы не признаем ни при каких обстоятельствах", подчеркнул он далее. Кроме того, правительство ФРГ "шокировано обстоятельствами вынесения обвинительного приговора и в особенности похищением (журналиста - Ред.) за границей", отметил он.

Международная правозащитная организация "Репортеры без границ" (RSF) также резко осудила убийство Рухоллы Зама. "RSF возмущена этим новым преступлением иранского правосудия и считает вдохновителем этой казни (руководителя Ирана - Ред.) Али Хаменеи", - заявила организация.

Похищение и убийство Рухоллы Зама

О смертной казни оппозиционного журналиста Рухоллы Зама 12 декабря сообщила иранская телерадиокомпания IRIB. По ее данным, утром того же дня приговор был приведен в исполнение через повешение. 8 декабря Верховный суд Ирана отказал Заму в пересмотре дела в связи с особой "тяжестью преступления", оставив в силе вынесенный ему смертный приговор.

Иранский журналист и активист Рухолла Зам, получивший политическое убежище во Франции и постоянно проживавший в Париже, создал Telegram-канал Amad News, который особенно подробно освещал антиправительственные протесты в Иране зимой 2017-2018 годов и у которого было более миллиона подписчиков. В 2018 году канал был заблокирован руководством Telegram после заявлений Тегерана об осуществлявшихся в нем призывах к беспорядкам. После этого Зам воссоздал ресурс под другим названием.

В 2019 году журналист был задержан силами Корпуса стражей исламской революции и вывезен в Иран. По данным СМИ, задержание произошло в Ираке, куда Зам приехал для интервью с местным активистом. После этого его обвинили в антиправительственной деятельности и сотрудничестве с разведслужбами Франции, США и Израиля и вынесли смертный приговор.

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